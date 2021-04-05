Главное о коронавирусе на 5 апреля: кто быстрее всех оправится от пандемии, ажиотаж «Спутника V» в Сан-Марино
Две из трех российских вакцин созданы при участии татар
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 5 апреля в республике зафиксировали 19 597 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 426 татарстанцев.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что директорами двух институтов, разработавших вакцину от коронавируса, являются татары. Гендиректором новосибирского центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», является доктор биологических наук Ринат Максютов, а центр им. Чумакова — «КовиВак» — возглавляет доктор медицинских наук Айдар Ишмухаметов. Глава республики отметил, что гордится ими.
Чем дольше россияне не вакцинируются, тем больше вирус распространяется и мутирует
За последние сутки в России выявили 8 646 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 052 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 589 540 человек, а выздоровевших — до 4 211 133.
За сутки болезнь унесла жизни 343 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 717 человек.
- В Госдуме предложили включить экспресс-тесты на коронавирус и грипп в порядок оказания медицинской помощи населению. Депутат Госдумы Иван Сухарев отметил, что не во всех больницах имеются экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа. При этом несвоевременное диагностирование может привести к осложнениям заболевания.
- Директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург считает, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину «Спутник V» из-за боязни конкуренции, которую российская вакцина может составить европейским аналогам.
- Основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский считает, что отказ от вакцинации от коронавируса ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения. Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения.
- В Минобороне России заявили, что заражение коронавирусом не дает призывнику полного освобождения от службы в армии.
- Российская вакцина не может влиять не геном и генетическую наследственность человека, заявили в центре Гамалеи. Если препарат в организме человека не размножается, он не может интегрироваться и взаимодействовать с нуклеиновой кислотой человека.
- У переболевших коронавирусом может снизиться острота зрения, рассказал кандидат медицинских наук и руководитель «Центра диагностики, профилактики тяжелого течения и лечения после COVID» КДЦ МЕДСИ на Белорусской Мария Петина. Она объяснила, что зрение снижается за счет поражения сосудов.
Итальянцы ринулись за «Спутником V»
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились131 334 009 человек, 2 853 360
человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 706 121). На второй строчке — Бразилия (12 984 956), на третьей — Индия (12 589 067), на четвертой — Франция (4 883 174). На пятой строчке Россия (4 529 576, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (555 001). За ними следуют Бразилия (331 433), Мексика (204 147), Индия (165 101) и Великобритания (127 078).
- Эксперты Bloomberg назвали страны, которые быстрее всего восстановятся после пандемии. Лидерами «постпандемийного» мира названы США и Китай — они первые оправятся за счет потраченных на стимулирование бюджета триллионов.
- Врачи Сан-Марино заявили об ажиотажном спросе на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Жители Италии массово поехали в город-государство за прививкой. Пока это единственная прививка, которая в настоящее время доступна в Сан-Марино.
- Медработник из Германии, привившийся от коронавируса препаратом Pfizer, заразил вирусом всех своих коллег. Медик имел отрицательные результаты теста, однако для окружающих стал разносчиком инфекции.
- На Украине президент Владимир Зеленский поручил вакцинировать половину взрослого населения до конца года.
- В США заявили о наступлении четвертой волны коронавируса. Такое мнение высказал эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм. Он объяснил это тем, что в последние несколько месяцев в стране появилось несколько новых разновидностей коронавируса, представляющих серьезную угрозу.
- Глава МИД КНР заявил, что обвинил богатые страны в создании дефицита вакцин в мире. Он заявил, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин, чем создали нехватку для развивающихся.
- В Индии впервые выявили за сутки больше 100 тысяч заболевших.
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