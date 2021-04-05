Главное о коронавирусе на 5 апреля: кто быстрее всех оправится от пандемии, ажиотаж «Спутника V» в Сан-Марино

Фото: Максим Платонов

Две из трех российских вакцин созданы при участии татар

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 5 апреля в республике зафиксировали 19 597 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 426 татарстанцев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что директорами двух институтов, разработавших вакцину от коронавируса, являются татары. Гендиректором новосибирского центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», является доктор биологических наук Ринат Максютов, а центр им. Чумакова — «КовиВак» — возглавляет доктор медицинских наук Айдар Ишмухаметов. Глава республики отметил, что гордится ими.

Фото: Максим Платонов

Чем дольше россияне не вакцинируются, тем больше вирус распространяется и мутирует

За последние сутки в России выявили 8 646 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 052 пациента. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 589 540 человек, а выздоровевших — до 4 211 133.



За сутки болезнь унесла жизни 343 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 100 717 человек.

В Госдуме предложили включить экспресс-тесты на коронавирус и грипп в порядок оказания медицинской помощи населению. Депутат Госдумы Иван Сухарев отметил, что не во всех больницах имеются экспресс-тесты на выявление COVID и вирусов гриппа. При этом несвоевременное диагностирование может привести к осложнениям заболевания.

Директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург считает, что Евросоюз не допускает на свой рынок вакцину «Спутник V» из-за боязни конкуренции, которую российская вакцина может составить европейским аналогам.



Основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский считает, что отказ от вакцинации от коронавируса ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса, что накладывает большое экономическое бремя на национальную систему здравоохранения. Островский отметил, что, несмотря на добровольность вакцинирования, люди должны осознавать последствия своего решения.

Фото: Олег Тихонов

В Минобороне России заявили, что заражение коронавирусом не дает призывнику полного освобождения от службы в армии.

Российская вакцина не может влиять не геном и генетическую наследственность человека, заявили в центре Гамалеи. Если препарат в организме человека не размножается, он не может интегрироваться и взаимодействовать с нуклеиновой кислотой человека.

У переболевших коронавирусом может снизиться острота зрения, рассказал кандидат медицинских наук и руководитель «Центра диагностики, профилактики тяжелого течения и лечения после COVID» КДЦ МЕДСИ на Белорусской Мария Петина. Она объяснила, что зрение снижается за счет поражения сосудов.

Итальянцы ринулись за «Спутником V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились131 334 009 человек, 2 853 360

человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 706 121). На второй строчке — Бразилия (12 984 956), на третьей — Индия (12 589 067), на четвертой — Франция (4 883 174). На пятой строчке Россия (4 529 576, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (555 001). За ними следуют Бразилия (331 433), Мексика (204 147), Индия (165 101) и Великобритания (127 078).

Эксперты Bloomberg назвали страны, которые быстрее всего восстановятся после пандемии. Лидерами «постпандемийного» мира названы США и Китай — они первые оправятся за счет потраченных на стимулирование бюджета триллионов.



Фото: Максим Платонов

Врачи Сан-Марино заявили об ажиотажном спросе на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Жители Италии массово поехали в город-государство за прививкой. Пока это единственная прививка, которая в настоящее время доступна в Сан-Марино.

Медработник из Германии, привившийся от коронавируса препаратом Pfizer, заразил вирусом всех своих коллег. Медик имел отрицательные результаты теста, однако для окружающих стал разносчиком инфекции.

На Украине президент Владимир Зеленский поручил вакцинировать половину взрослого населения до конца года.

В США заявили о наступлении четвертой волны коронавируса. Такое мнение высказал эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм. Он объяснил это тем, что в последние несколько месяцев в стране появилось несколько новых разновидностей коронавируса, представляющих серьезную угрозу.



Фото twitter.com/mtosterholm

Глава МИД КНР заявил, что обвинил богатые страны в создании дефицита вакцин в мире. Он заявил, что развитые страны закупили около 60% произведенных в мире вакцин, чем создали нехватку для развивающихся.

В Индии впервые выявили за сутки больше 100 тысяч заболевших.

Ольга Плешкова