В Казани открыли четыре новые школы

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в День знаний открыли четыре новые школы. Их построили в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима. Последнюю посетил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гимназия №107 «Открытие» находится в Ново-Савиновском районе Казани. Она рассчитана на 1 224 учеников. Здание оборудовано современными учебными кабинетами с лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонными кабинетами, есть конференц-зал с возможностями видеосвязи.

— Эта новая школа — образец того, какими должны быть школы сегодня. Мы строим таких школ уже довольно много, но с каждым годом они приобретают какие-то особенности. Мои пожелания всем — чтобы наши дети росли, чтобы были мир и согласие в республике, чтобы наша экономика развивались, столица республики становилась все краше, а вы чтобы все были живы, здоровы и радовались своим детям. С новым учебным годом, — сказал Рустам Минниханов на церемонии открытия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Все четыре казанские школы суммарно рассчитаны на 6 тысяч детей.

За парты в Казани 1 сентября сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для города станет рекордом. В новом учебном году в одной из школ будут работать 15 первых классов, в четырех — по 13.



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Айрат Назипов