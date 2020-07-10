Стройка, ремонт, модернизация: повлияла ли пандемия COVID-19 на планы развития Группы ТАИФ?

Фото: Роман Хасаев

Мировой кризис. Снижение в целом спроса на глобальных рынках, и на продукцию нефтехимии и нефтегазопереработки — в частности. Пандемия COVID-19, остановившая межгосударственную логистику и сильно ударившая по экономике в масштабах планеты. Как и насколько сильно повлияли все эти негативные факторы на реализацию планов Стратегии развития компаний Группы ТАИФ — в материале «Реального времени».

ТГК-16: 10 лет — курс на развитие

Генерирующая компания Группы ТАИФ в этом году отмечает 10-летие со дня образования. В 2010-м, приобретя в собственность две станции: Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1), ГК ТАИФ создала АО «ТГК-16», к сегодняшнему моменту значительно нарастившую мощности по производству в режиме когенерации тепловой и электрической энергии.

АО «ТГК-16» с момента основания реализуется масштабная программа повышения надежности и эффективности энергокомплекса. Фото: Ринат Назметдинов

С момента образования, при поддержке Группы ТАИФ, генерирующая компания реализует масштабную программу повышения надежности и эффективности энергокомплекса. Проведенная к настоящему времени комплексная реконструкция и модернизация позволили поднять на новый уровень эффективность и конкурентоспособность производства, снизить удельный расход условного топлива и поднять выработку.

В минувшем году ТГК-16 заявилась на конкурсный отбор в государственную программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций и успешно его прошла.

— Решение об участии в программе модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций компания ТГК-16 приняла сразу. Наши энергообъекты попали в программу и по итогам конкурентного отбора и по итогам рассмотрения на правительственной комиссии. Решение поддержало руководство Татарстана: от имени президента республики Рустама Минниханова были направлены обращения в адрес Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В результате мы получили возможность модернизировать четыре объекта, — рассказал в интервью «Реальному времени» генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Эдуард Галеев: «Решение об участии в ДПМ-2, компания ТГК-16 приняла сразу». Фото: Роман Хасаев

Благодаря участию в программе, до окончания 2025 года ТГК-16 модернизирует паровые турбины Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) и Казанской ТЭЦ-3. Подготовка к реализации проектов модернизации на объектах генерирующей компании Группы ТАИФ уже начата. По словам Эдуарда Галеева сейчас прорабатываются технические решения, уже готовы предварительные графики проведения модернизации паровых турбин на обеих станциях, ведется подбор производителей оборудования и готовится договорная документация.

Работы по текущему и капитальному ремонту реализуются в плановом порядке. Фото: АО «ТГК-16»

В период объявления в стране нерабочих дней в марте, апреле и мае, объекты энергетики Группы ТАИФ, как и все ключевые компании, продолжали работать в непрерывном режиме, не только вырабатывая и поставляя потребителям тепловую и электрическую энергию, но и в текущем порядке реализуя программы ремонта и технического обслуживания оборудования, зданий и сооружений.

Для обеспечения надежной работы по ремонтной программе АО «ТГК-16» запланировано проведение капитальных ремонтов 3-х энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1320 т/ч и 3-х паровых турбин общей мощностью 104 МВт, инспекция тракта горячего газа газовой турбины мощностью 405,6 МВт.

В конце апреля с тем, как работают предприятия энергоотрасли в условиях пандемии, ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов. В частности, он поинтересовался ходом плановых ремонтных работ.

В настоящее время в ТГК-16 проведены текущие ремонты на шести энергетических котлоагрегатах, одном котле-утилизаторе, шести турбоагрегатах, одной газотурбинной установке. Выполняются текущие ремонты на четырёх энергетических котлоагрегатах. При этом на энергетическом котле № 14 Нижнекамской ТЭЦ-1 выполняется расширенный текущий ремонт со сверхтиповым объемом работ с заменой поверхностей нагрева — ширмового пароперегревателя. Также выполняются текущие ремонты на трёх турбоагрегатах Нижнекамской ТЭЦ-1. Проведены капитальные ремонты основного оборудования, выполнены капитальные ремонты одного энергетического котла на НкТЭЦ-1 и двух турбоагрегатов на КТЭЦ-3.

В конце апреля с тем, как работают предприятия энергоотрасли в условиях пандемии, ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: prav.tatar.ru

В апреле на Казанской ТЭЦ-3 была проведена бароскопическая инспекция газовой турбины (ГТУ General Electric на 405 МВт — прим. ред.).

— Экспертиза показала, что замечаний нет. Машина работоспособна и будет продолжать работать. Запас запчастей у нас есть. По плану остановка на ремонт предусмотрена на август. Для ремонта все необходимое уже есть, — поделился в интервью «Реальному времени» дальнейшими планами по ремонтным работам генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

Казаньоргсинтез: модернизация идет по плану

Отказаться от капремонтов или перенести их на неопределенный срок невозможно: это приведет к нарушению технологии и создаст угрозу промышленной безопасности производства, — подчеркивают на Казаньоргсинтезе. Все запланированные на 2020 год работы идут согласно принятому плану. Об этом журналисту «Реального времени» сообщил главный инженер предприятия Рафаэль Сафаров.

Все запланированные на ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 году работы идут согласно принятому плану. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

— В 2020 году по плану у нас три крупных капитальных ремонта. Первый — весной (апрель — май). В ходе него проводились работы на заводе полиэтилена высокого давления (ПВД). Второй — традиционно в конце лета. Запланированы работы на производстве поликарбонатов, бисфенола А, производствах фенольного куста. Наконец, в третий капремонт (осенью) будут организованы мероприятия на производствах этилена и полиэтилена низкого давления, — рассказал Сафаров.

Первый этап выпал на самый разгар режима самоизоляции, но на объемах и порядке проведения работ это никак не отразилось. Единственное, были сдвинуты сроки на более ранние. Правда, как подчеркнул главный инженер КОСа, свою роль здесь сыграл не столько коронавирус, сколько то, что у ряда отечественных переработчиков полиэтилена возникла необходимость в увеличении объемов продукции Казаньоргсинтеза. Потому ремонт начали на 2 недели позже. Так, работа третьей очереди производства полиэтилена высокого давления, была остановлена 29 апреля. Ремонтные работы завершились в середине мая.

Никаких проблем и сложностей с поставкой необходимого оборудования и запчастей — не возникло. Все, что нужно для планового и капитального ремонтов, предприятия Группы ТАИФ закупают заблаговременно.

Незадолго до объявления первой нерабочей недели, на заводе органических продуктов и технических газов, в режиме опытно-промышленной эксплуатации было запущено новое компрессорное отделение. Задача нового компрессора — бесперебойное обеспечение производства Казаньоргсинтеза газообразным азотом.

Незадолго до объявления первой нерабочей недели на заводе ОПиТГ было запущено новое компрессорное отделение. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Работы по капитальному ремонту и модернизации, запланированные на заводе поликарбонатов, должны значительно повысить производительность предприятия.

— Масштабная модернизация производства завода поликарбонатов проходит в два этапа. Она началась в 2019 году, в рамках решения совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» от 23 августа 2018 года. Последние работы будут завершены в этом году. После внедрения новых технологий производственная мощность завода поликарбонатов вырастет с 70 тысяч тонн в год до 90-100 тысяч тонн в год, — пояснил главный технолог завода поликарбонатов Ренат Закиров.

На заводе поликарбонатов запланирован второй этап модернизации. Фото ПАО «Казаньоргсинтез»

— Реализация второго этапа модернизации завода поликарбонатов запланирована на август-сентябрь 2020 года. В рамках проекта будет проводиться частичная замена динамического, теплообменного оборудования и оборудования КИПиА, замена внутренних контактных устройств первой колонны секции ДМК, модернизация оборудования узла упаковки гранул, — пояснил Ренат Закиров. Он особо подчеркнул, что по итогам завершения запланированных работ и запуску обновленного производства, нагрузка на окружающую среду — не возрастет.

Обновляются цеха завода этилена с включением в производственную цепочку оборудования, позволяющего перерабатывать пропановое сырье. Это позволит компенсировать дефицит этанового сырья. На заводе Бисфенол А идет реконструкция установки получения изопропилбензола с внедрением производства кумола на цеолитном катализаторе. Кроме того, в активную фазу вступает процесс строительства на ПАО «Казаньоргсинтезе» собственной электростанции ПГУ-250, что позволит повысить эффективность энергоснабжения и снизить затраты.

НКНХ: работы по строительству и модернизации — продолжаются

Нижнекамскнефтехим и в условиях особого режима не останавливал строительство новых объектов и модернизации существующих. Так, на новой энергостанции ПГУ-ТЭС, мощностью 495 МВт для нужд нефтехимического комплекса уже возведены основные здания, ведутся отделочные работы, и завершается монтаж оборудования. Практически смонтированы две газовые турбины, паровая турбина с генераторами и котлы-утилизаторы. Растет будущая градирня, высота которой будет достигать 89 метров. Работы идут строго по графику — сообщили на Нижнекамскнефтехиме.

И в условиях особого режима, НКНХ не останавливал работы по модернизации и строительству производств. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В середине апреля, во время визита на ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом работ на новом мегапроекте Группы ТАИФ — строительстве олефинового комплекса ЭП-600. Установка позволит получать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс., бутадиен — 88 тыс., бензол — 246 тысяч. Мощность по сырью — 1,7 млн тонн в год.

— Сердце завода этилена — печи пиролиза. Шесть печей в работе, одна в резерве. Далее следует узел закалки. Он предназначен для отбора тяжелых углеводородов. После этого продукция будет поступать на газоразделение. Здесь находится компрессорная. Также у нас будет общая операторная. Отсюда будет производиться управление, — рассказали Рустаму Минниханову о деталях по макету строящегося комплекса, установленному в административном здании будущего производства. А оценить масштаб подготовки к будущей стройке, можно было с крыши того же здания, куда проследовали генеральный директор АО «ТАИФ» и председатель совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, а так же генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

В административном здании будущего производства Рустаму Минниханову показали макет комплекса. Фото: tatarstan.ru

Генеральный подрядчик — турецкая компания «Гемонт» начала подготовительные работы в сентябре прошлого года. В конце июня и начале июля доставлены и установлены две колонны первичного фракционирования. В ближайшее время ожидается поставка еще более чем полутора десятков единиц крупногабаритного оборудования. А за навигационный период прибудут 264 единицы.

За время пандемии, Нижнекамскнефтехим закупил автоматизированную линию и в сжатые сроки организовал пошив одноразовых масок, в которых республика испытывала серьезный дефицит. Кроме того, разработана и прошла все необходимые испытания и экспертизу рецептура антисептика, полностью отвечающего требования ВОЗ. Дезинфицирующее средство — безопасно для людей и на 100% эффективно в борьбе с возбудителями инфекций. Состав «Антисептик ДС-1» получил государственную регистрацию и разрешен к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и использованию. Опытно-промышленный цех «Нижнекамскнефтехима» будет выпускать дезинфицирующее средство в объеме более 16 тыс. литров в месяц. При необходимости производство готово нарастить объемы.

В мае на НКНХ были завершены работы по замене катализатора в адсорбере на узле очистки этилена на производстве полиэтилена завода пластиков.

Почти завершено строительство производства фракционализированного бутадиен-стирольного синтетического каучука (ДССК). Обустроены фундаменты, уложено свыше 20 тыс. кубометров бетона, смонтированы почти 5 тыс. тонн металлоконструкций. На площадку доставлена 421 единица технологического оборудования и 2 агрегата выделения каучуков. Работы — продолжаются.

На 80% выполнены работы по строительству производства ДССК. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На станции очистки воды СОВ-НКНХ реконструированы и введены в работу 5 угольных фильтров. В течение года планируется завершить работы еще на 7.

— Наша компания наиболее остро почувствовала сокращение спроса в сегменте синтетических каучуков. Отгрузки каучуков в адрес шинных компаний, сокративших свое производство, приостановились. Нарушившаяся логистика привела к затовариванию складов предприятия. В этой связи ПАО «Нижнекамскнефтехим» принял необходимые меры: мы провели ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков в апреле-мае, чтобы сократить предложение в период низкого спроса, — рассказал в интервью «Реальному времени» Генеральный директор компании Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «Мы передвинули ежегодный капитальный ремонт на заводах по выпуску синтетических каучуков на апрель-май». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Проведены остановочные капитальные ремонты производств заводов бутилового каучука, синтетического каучука, дивинила и углеводородного сырья, а так же изопрена-мономера. Завершено техническое освидетельствование, чистка, ремонт оборудования и трубопроводов. Осуществлены врезки для наращения имеющихся мощностей и подключения новых производств.

ТАИФ-НК: лидерство в отрасли нефтепереработки

Снижение мировых биржевых котировок на нефтепродукты, в сочетании с государственным регулированием цен на внутреннем рынке в минувшем году, а также кризис мировой экономики, связанный с пандемией COVID-19, серьезно ограничили доходность нефтепереработки. И это не лучшим образом сказалось на сроках проведения запланированной модернизации производств и окупаемости инвестиций. Тем не менее, АО «ТАИФ-НК», как и другие компании, входящие в Группу ТАИФ, последовательно и планомерно продолжают реализацию принятой Стратегии развития, целью которой является обеспечение лидирующих позиций на рынке в области переработки углеводородного сырья, производства и реализации нефтепродуктов.

Программа модернизации производств АО «ТАИФ-НК» направлена на повышение качества продукции. Фото: Роман Хасаев

Развитие многих отраслей промышленности, сельского хозяйства и грузоперевозок требует постоянного роста поставок дизельного топлива. Решению этой задачи на внутреннем рынке России способствует расширение пропускной способности магистральных трубопроводов. Так, в 2019 году компания ввела в эксплуатацию магистральный подводящий трубопровод дизельного топлива от нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» до магистральной системы Транснефть (ГПС «Нижнекамск-2»). Магистральный трубопровод, протяженностью 8,3 км, представляет собой сложнейшее инженерное сооружение с насосной станцией, камерами запуска-приема, многочисленными узлами запорной арматуры и узлами подключения.

Новый магистральный трубопровод дал возможность существенно увеличить объем реализации дизельного топлива экологического стандарта Евро-5 через трубопроводную систему Российской Федерации, а также в дальнее зарубежье с 1,7 млн тонн до 3,2 млн тонн в год. При этом благодаря построенному магистральному трубопроводу удалось существенно оптимизировать логистические затраты компании.

Проект имеет большое стратегическое значение не только для АО «ТАИФ-НК» и Группы ТАИФ, но и для экономики Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.

Высокие результаты деятельности АО «ТАИФ-НК» достигаются благодаря таким слагаемым, как эффективное использование ресурсов, планомерная модернизация и оптимизация производственных процессов, чуткое реагирование на изменения внешних факторов. Деятельность АО «ТАИФ-НК» по уровню задач и качеству результата, соответствует основным критериям компании — лидера нефтеперерабатывающей отрасли. За годы успешной работы предприятие добилось высочайших показателей и доказало, что у Общества есть все необходимые возможности для дальнейшего устойчивого развития и достижения, поставленных целей Президентом Российской Федерации, а также Правительством Российской Федерации.

В ближайших планах у ТАИФ-НК увеличить реализацию продукции высокого экологического стандарта, имеющую высокую добавленную стоимость, значительно нарастить объем производства, что в свою очередь обеспечит рост суммарного объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

При этом ТАИФ-НК остается надёжной и ответственной компанией, хорошо известной не только эффективностью своей стратегии в области нефтепереработки, но и весомым вкладом в социально-экономическое развитие Республики Татар­стан. ТАИФ-НК ведёт разностороннюю благотворительную деятельность и всегда участвует в различных проектах Республики Татарстан, направленных на поддержку и развитие сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, охрану общественного порядка, а также оказание адресной благотворительной помощи.

ТАИФ-НК АЗС: ребрендинг — продолжается

ООО «ТАИФ-НК АЗС» — крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций, также представленная в соседних регионах: республиках Удмуртия и Чувашия, Кировской, Самарской и Ульяновской областях, продолжает ребрендинг. В период пандемии COVID-19 ни одна АЗС не была закрыта ни на один день, все работники были оперативно оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, торговые залы были оборудованы защитными экранами. В непростых условиях пандемии коронавирусной инфекции сеть АЗС Группы компаний ТАИФ продолжает работу в штатном режиме. Все автозаправочные станции сети круглосуточно обеспечивают потребителей высококачественным моторным топливом, в том числе обеспечивая потребности экстренных служб.

Дополнительная мера безопасности, обеспечивающая соблюдение социальной дистанции — бесконтактная оплата. На всех АЗС ГК ТАИФ заправить автомобиль можно с помощью мобильных приложений «Яндекс.Заправки», Fuelup и Benzuber. За период с апреля по июнь текущего года кол-во покупок топлива с бесконтактной оплатой увеличилось на 30% по сравнению с периодом до эпидемии COVID-19.

Не нарушились и планы компании по модернизации объектов, в конце мая была обновлена очередная АЗС на ул. Павлюхина в Казани.

В течение ближайших нескольких лет, все 220 станция «ТАИФ-НК АЗС» будут приведены к единому бренду и фирменному стилю. Фото: taifazs.ru

В перспективе ближайшего месяца ‑ модернизация еще четырех станций в г. Казани, а в течение следующих нескольких лет ‑ приведение всех 220 АЗС к единому бренду и фирменному стилю.

Пристальное внимание уделяется и другим аспектам развития, оптимизации подвергается процесс доставки топлива с завода на АЗС. Логистика, исключающая необходимость промежуточного хранения и задержек в пути, позволяет обеспечить стандарт качества моторного топлива. В связи с этим, компании ведет работу по дальнейшему развитию и обновлению собственного автопарка, для чего были закуплены дополнительные брендированные бензовозы, которые с мая осуществляют доставку высококачественного топлива производства завода АО «ТАИФ-НК».

С начала мая 2020 года доставка топлива производства «ТАИФ-НК» на станции «ТАИФ-НК АЗС» осуществляется новыми брендированными бензовозами. Фото: Максим Платонов

Работа с прицелом на будущее, способность прогнозировать потребности рынка на перспективу и готовность инвестировать в наращивание производственного потенциала и расширение линейки выпускаемой продукции — одна из отличительных черт Группы ТАИФ. Не смотря на нестабильную экономическую ситуацию в мире и пандемию коронавируса, ГК ТАИФ остается верна стратегии развития и продолжает ее реализацию.