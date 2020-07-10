Михаил Мишустин: «Цифровые разработчики получат до четверти миллиарда рублей в год»

Что Мишустин представил айтишникам в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Во время визита в Иннополис накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки IT-бизнеса. Председатель российского правительства встретился за закрытыми дверями с президентом республики Рустамом Миннихановым и Госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым, а также другими высокопоставленными персонами. Гости осмотрели выставку разработок резидентов Технопарка имени Попова, а после этого с лидерами цифровой российской экономики обсудили то, что их волнует сегодня. Подробнее о том, в каком направлении нужно развиваться IT-сфере и какую поддержку получат айтишники, — в материале «Реального времени».

Встреча «в городе, построенном с нуля»

Перед началом панельной дискуссии премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил «от всей души руководство Татарстана за предоставленную возможность провести здесь мероприятие, посвященное вопросам развития IT-отрасли».

— Символично, что мы собираемся в городе, который был построен с нуля, совсем недавно и в регионе, где всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий. Татарстан многое сделал для появления большого количества IT-компаний, — сказал Мишустин.

Он заявил, что цифровая трансформация, которая сделала резкий скачок за последние 20 лет, для нашей страны — шанс выйти на новый уровень развития. Цифровые технологии и свободный обмен открытыми данными улучшают доступность товаров и услуг и качество жизни в целом.

— В мире будут лидерами те страны, где высшая ценность — это знания, где не боятся экспериментировать. И только такая среда создаст почву для возникновения новых идей, решений. Талант и знания становятся сегодня главным активом, на первый план выходит нематериальный актив. Защита прав на нее должна быть приоритетом. [...] Россия не может себе позволить место среди ведомых стран, а значит у нас нет выбора, должны быть лидерами, — подчеркнул спикер.

«Цифровая трансформация, которая сделал резкий скачок за последние 20 лет, для нашей страны — шанс выйти на новый уровень развития», — подчеркнул Мишустин

Руководитель правительства заметил, что современные бизнес-модели строятся на основе работы с глобальными массивами данных, рождаются новые цепочки добавленной стоимости, вместе с новыми компаниями формируется новая экономика. Он выразил пожелание, чтобы таких предприятий в России становилось все больше, и отметил, что правительство РФ старается создать эту благоприятную среду для роста цифровой экосистемы.

Мишустин напомнил о снижении для «айтишников» ставки страховых взносов до 14%. За последние 6 лет почти на 50% вырос спрос на программное обеспечение и IT-услуги внутри страны. Спрос на наши разработки увеличился на внешнем рынке на 80%. Валовая добавленная стоимость этого сектора выросла более чем в два раза.

Премьер-министр также обратил внимание, что непростая для всех ситуация с коронавирусом продемонстрировала спрос на цифровые сервисы. «IT-индустрия в это тяжелое время оказала помощь россиянам и российскому бизнесу. Такую поддержку ощутили, наверное, почти все школьники, студенты, пенсионеры и люди, которые долгое время работали в условиях самоизоляции. За 2 месяца через портал Госуслуг оформлено более 20 миллионов электронных заявлений на получение разных выплат. Личного присутствия не потребовалось вообще — быстро, просто и удобно», — подчеркнул спикер.

Он также заметил, что «стало понятно, каких платформ, сервисов нам не хватает» и что нужно «сократить отставание от стран — технологических лидеров и занять место в соответствии с нашими возможностями.

Рассказывая о комплексе мер, которые разработало правительство по поручению президента Путина, Мишустин отметил шесть основных направлений господдержки цифровой отрасли: новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие ГЧП, расширение кадровой базы отрасли.

Рассказывая о комплексе мер, которые разработало правительство по поручению президента Путина, Мишустин отметил шесть основных направлений господдержки цифровой отрасли

Что предложило правительство бизнесу

Ставку страховых взносов IT-компаниям снизят практически в два раза с 14 до 7,6%.

Льготы предоставят для российских компаний, 90% доходов которых поступает от реализации программного обеспечения и услуг, а также при улучшении сервисов. Эти компании включат в реестр по программному обеспечению.

Ограничение на закупки иностранного программного обеспечения для госнужд. «Это условие будет распространяться на компании с госучастием и на их дочерние структуры. Предприятия должны подготовить программу цифровой трансформации», — заметил премьер-министр.

«Будет создана единая технологическая платформа для разработки информационных систем органов власти. Будем стимулировать использование, поощрять конкуренцию между поставщиками этих решений», — добавил Мишустин. Для этого введут отдельную экспертизу.

Компании будут получать гранты на новые разработки, до четверти миллиарда рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний. В этом году гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов — из-за кризиса. Такое постановление уже подписано, отметил спикер. В августе начнется отбор претендентов на эти гранты. На эти цели в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» предусмотрено 20 мдрд рублей до 2024 года.

В этом году гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов — из-за кризиса. Такое постановление уже подписано

Будут выделять гранты для стартапов, для вывода новых продуктов на рынок. Появятся программы акселерации для компаний, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта. Гранты для стартапов будут выделять с учетом перспектив и потребности рынка, сказал Михаил Мишустин.

Российские компании получат возможности подключения к инфраструктуре электронного правительства. Например, маркетплейсы, порталы частных объявлений смогут авторизировать своих пользователей с использованием государственной платформы. Мишустин привел пример, что пациент сможет дать врачу коммерческой клиники доступ к своему КТ-снимку в цифровой форме, который содержится в личном кабинете на портале Госуслуг.

Кроме того правительство РФ планирует в рамках государственно-частного партнерства развивать без бюджетных инвестиций новые сервисы в здравоохранении, образовании, строительстве, транспорте, коммунальной сфере.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров в отрасли поэтапно почти в два раза увеличат контрольные цифры приема на бюджет по IT-направлениям, с 50 тыс. человек в этом году до 120 тыс. человек к 2024 году.

Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и в два раза увеличить спрос на российское программное обеспечение, уверен премьер-министр.

Будут выделять гранты для стартапов, для вывода новых продуктов на рынок. Появятся программы акселерации для компаний, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта

Цифровые лидеры попросили новой поддержки

Среди участников панельной дискуссии были руководители Аркадий Волож, Борис Нуралиев, Евгений Касперский, Борис Добродеев, Илья Сачков, Дмитрий Еремеев, Илья Перекопский. Руководители компаний говорили об огромном потенциале отрасли и о проблемах, с которыми сталкиваются. Они отмечали, что развитие IT-отрасли, в том числе искусственного интеллекта, кибербезопасности, образовательных платформ, сдерживают современные реалии, которые должны успевать за новыми разработками, необходимы и финансовые вливания. Руководители цифрового бизнеса предложили пересмотреть перечень ЕГЭ, специальностей, предметов в вузах, включить больше практики в обучение. Они просили поддержки для платформы, которая будет объединять учеников и учителей, сделать более доступным дополнительное профессиональное образование по цифровым направлениям. Говорили об оптимизации налогообложения.

В заключении встречи премьер-министр заявил, что многие высказывания совпадают с видением руководства страны перспектив IT-индустрии:

— Многие из идей, подходов, о которых шла речь, мы будем прорабатывать и включать в наши планы реализации. У нас присутствуют ключевые министры: минцифры, науки и высшего образования, здравоохранения; ключевые вице-премьеры: Чернышенко, Оверчук отвечает за международные контакты и связи, Хуснуллин — земляк тех, кто из Казани сегодня здесь присутствует, отвечает за целый блок вопросов, не только строительства, но и транспорта, имущества. Мы приехали целой командой. Ваши идеи, конечно, будут поддержаны. Как стимулировать технологические новации — готовы совместно менять правила и подходы, только совместно — еще раз повторю, мы партнеры.

В Казань приехала целая команда федеральных министров

Мишустин подчеркнул, что отрасли сегодня дали карт-бланш, дали возможность развивать бизнес. Он выразил надежду, что школьники «получат дополнительное, специальное образование, которое так необходимо для всех наших специалистов, чтобы обеспечить мощный эффективный рост экономики России».

За короткий срок — 250 тысяч специалистов

Приветствуя посетителей вставки технопарка имени Попова, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, курирующий развитие Иннополиса, сообщил, что в этот же день под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло заседание наблюдательного совета. В совещании приняли участие министр науки России Валерий Фальков, министр связи РФ Максут Шадаев.

— Сегодня историческое решение принято о том, чтобы создать на базе Иннополиса единый учебный методологический центр по цифровизации экономики РФ. Этот центр будет направлен на четыре основные ветки развития: бакалавриат, магистратура, аспирантура — традиционная система высшего образования, но с уклоном на IT-спецназ — это дополнительное образование для постоянного повышения квалификации IT-специалистов. И самое важное — это подготовка и переподготовка профессорско-преподавательского состава вузов, которые войдут в консорциум нашей страны — это 10—15 вузов, — рассказал Шайхутдинов.

По его словам, задача сейчас — подготовить 250 тысяч айтишников за очень короткий промежуток времени по всем перечисленным направлениям высшего и дополнительного профессионального образования.

На базе Иннополиса будет создан единый учебный методологический центр по цифровизации экономики РФ, сообщил Шайхутдинов

Чудеса инновации

Московский десант осмотрел выставку, на которой 11 резидентов Технопарка им. Попова представили свои разработки. Многие из них уже применяются на практике. А Ак Барс Банк там же в Технопарке им Попова представил свою разработку на основе биометрических технологий. Это целая экосистема сервисов для бизнеса на основе компьютерного зрения — Face2. Ее уже внедрили в столовой города высоких технологий и в кофейне CAVA. Там стоят биотерминалы. Их может протестировать любой желающий. Необходимо сфотографироваться через мобильное приложение карта гостя Республики Татарстан — Tatarstan Tourist Pass, и спокойно оплатить покупку, пару секунд посмотрев в камеру. Разработка позволяет заменить пластиковые дисконтные и клубные карты на сервис биометрической идентификации клиентов.

На кассе камера «распознает» участника программы лояльности, и система автоматически начислит клиенту бонусные баллы, которыми в дальнейшем можно расплатиться за заказ. Вскоре подобный сервис будет действовать в 88 заведениях общепита республики. Причем приложение будет указывать, в каком месте города будет действовать подобная программа лояльности.

1 / 62 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов