Генсек ICESCO рассказал о вариантах взаимодействия с Татарстаном

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минтимера Шаймиева

Гендиректор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры ICESCO Салим бин Мохаммед Аль Малик рассказал о заинтересованности в сотрудничестве с Татарстаном и другими регионами России. По его словам, есть много направлений для взаимодействия с республикой.

— Мы видим, что в Татарстане поддерживают молодежь. За молодежью — будущее. В нашей организации сегодня 28% сотрудников — моложе 30 лет, — сказал он на встрече с Рустамом Миннихановым.

Раис Татарстана рассказал о заинтересованности республики в развитии сотрудничества с ICESCO. Он подчеркнул, что регион придает этому вопросу большое значение.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Татарстан — один из ведущих российских регионов, который активно взаимодействует с мусульманским миром и Организацией исламского сотрудничества. Вместе с тем наш потенциал еще не исчерпан. Мы уделяем большое внимание международному гуманитарному сотрудничеству и сохранению всемирного наследия, — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Рустам Минниханов пригласил Салима бин Мохаммеда Аль Малика принять участие в заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет в октябре текущего года в Малайзии.

Генсек ICESCO прибыл в Татарстан для участия во II Казанском глобальном молодежном саммите. Сегодня он встретился с первым президентом Татарстана и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым. Он поблагодарил его за теплый прием и напомнил, что первый президент Татарстана внес большой вклад в укрепление дружественных связей между Россией и мусульманскими государствами и в возрождение исламской культуры.

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Айрат Назипов