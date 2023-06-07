«Почему-то офисы загоняют в центр»: какой будет новая штаб-квартира «Газпрома» на Кабане

В столице Татарстана началась реальная подготовка к строительству казанской резиденции газовиков в центре исторической Суконной слободы

Фото: скрин видео с сайта rais.tatarstan.ru

«Реальному времени» стали известны детали проекта строительства новой «резиденции» ООО «Газпром трансгаз Казань» на берегу Кабана, эскизный проект которой был представлен на заседании Инвестиционного совета Республики Татарстан в конце 2022 года. Подробнее о характеристиках будущих зданий, планируемых объемах инвестиций в их строительство и мнениях экспертов о целесообразности и последствиях возведения новой высотной доминанты в историческом районе столицы, в Суконной слободе — в нашем материале.

По проекту родственной компании



Решение построить высотный офис ООО «Газпром трансгаз Казань» на территории бывшей обувной фабрики «Спартак» на берегу Кабана принято несмотря на то, что ни на градостроительном совете города, ни заседаниях межведомственной комиссии по застройке в исторических поселениях при раисе РТ оно не обсуждалось. Площадка под строительство уже расчищена и подготовлена к началу работ.

Проект комплекса зданий, разработанный АО «Газпроектинжиниринг» — организацией, которая через ряд аффилированных компаний принадлежит ПАО «Газпром», получил одобрение историко-культурной экспертизы.

Рядом c новым IT-парком на участке сложной геометрической формы площадью 1,31 га и кадастровой стоимостью 162,3 млн рублей планируется построить административно-производственный корпус в стиле хай-тек, состоящий из четырех блоков разной этажности на традиционном уже для сегодняшних объектов в центре Казани стилобате. Офисное здание, основой которого служит монолитный бетонный каркас, имеет сложную форму и изогнутые по параболе наружные стены.

На участке площадью 1,31 га рядом с IT-парком планируется построить административно-производственный корпус в стиле хай-тек из четырех блоков разной этажности. Площадка под строительство уже расчищена и подготовлена к началу работ. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Всего проект предусматривает возведение 12 зданий и сооружений, включая локальные очистные сооружения для дренажных вод (подземная часть зданий будет находиться в обводненном грунте), канализационную насосную станцию, две трансформаторные подстанции.

Самый высокий блок административно-производственного корпуса, выходящий фасадом на улицу Марселя Салимжанова, запроектирован высотой в 16 этажей, еще два — в 13 и 9 этажей, а четвертый — в 2—3 этажа. Общая площадь административно-производственного корпуса — 9,09 тыс. кв. м, а разместить в нем предполагается в общей сложности 680 сотрудников.

Чтобы обеспечить этот комплекс инженерной инфраструктурой, будет проложено 1,73 км сетей (водоснабжения, бытовой канализации, ливневой канализации, электроснабжения, связи, теплоснабжения).

Все структуры под одной крышей

Подробности проекта нового здания ООО «Газпром трансгаз Казань» держатся в строгом секрете. Несколько слайдов с изображением фасада будущей «газовой» резиденции мелькнули лишь на презентации проекта в конце 2022 года на заседании Инвестиционного совета РТ. Там же был назван планируемый объем капитальных вложений в проект — 10 млрд рублей. Строить свою резиденцию «Газпром трансгаз Казань» планирует на собственные средства.

Представляя проект на Инвестиционном совете РТ, гендиректор ГТК Рустем Усманов сообщил:

— Помимо нашего общества «Газпром трансгаз Казань», в этом здании будут также размещены «Газпром межрегионгаз Казань», «Газпром газнадзор», филиал «Газпромбанка», филиал «СОГАЗа» и другие газпромовские структуры. Также будет размещен современный абонентский пункт для наших потребителей.

Представил проект нового офиса на инвестиционном совете РТ гендиректор ГТК Рустем Усманов. Фото: rais.tatarstan.ru

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Казань» — мы попросили рассказать об основных технико-экономических характеристиках проекта, уточнить количество машино-мест на парковках комплекса, куда наверняка будет ежедневно прибывать множество посетителей, назвать ориентировочные сроки строительства и по возможности предоставить эскизы грандиозного здания. По получении ответ компании будет опубликован.

Сопротивление бесполезно?

Обстановка секретности вокруг проекта сыграла с ним злую шутку: еще не выставлявшийся на рассмотрение градостроительного совета, а лишь вскользь упомянутый из-за соседства с обсуждавшимся в рамках повестки дня IT-парком проект был раскритикован частью архитектурной общественности. В основном — за неуместность высоток в историческом центре Казани.

Тогда же были высказаны предложения вынести комплекс зданий «Газпром трансгаз Казань» за черту города — по примеру вызвавшего недовольство петербуржцев газпромовского «Охта-центра», который под давлением общественности «переехал» на окраину северной столицы и стал «Лахта-центром».

Насколько подобное развитие событий возможно в Казани — покажет время. Однако во время заседания Инвестиционного совета РТ раис Татарстана Рустам Минниханов говорил о планах размещения высоток «Газпром трансгаз Казань» в Суконной слободе: «Эту территорию мы выкупили, часть пошла под IT-парк, часть территории — это будет как раз офис «Газпрома».

«Эту территорию мы выкупили, часть пошла под IT-парк, часть территории — это будет как раз офис «Газпрома», — говорил Рустам Минниханов. Фото: rais.tatarstan.ru

«Контраст здесь неуместен»

— Есть свод документов, которые предусматривают сохранение исторического центра города, есть регламенты застройки в панораме Казани по высотности и материалам, которые должны применяться, — напомнила в разговоре с «Реальным временем» эксперт, архитектор Ирина Аксенова. — Суть этих документов, как и сама суть отношения к исторической среде, состоит не в пренебрежении этими требованиями, а в строгом их соблюдении. Возведение каких-то вертикалей в этом месте — это прием контраста, который здесь совершенно неуместен.

Ирина Аксенова считает, что размещение огромного высотного офисного центра на Кабане, который станет точкой притяжения для многочисленных посетителей, а, следовательно, и для большого количества автотранспорта, также создает предпосылки для нового транспортного коллапса:

— Даже если там будет построена многоуровневая парковка, в нее необходимо будет въехать. Значит, потребуются подъездные пути, и это создаст дополнительную автомобильную нагрузку на эту часть города.

«Исключения уничтожают историческую идентичность»



— Местные строительные нормативы ограничивают этажность застройки в этой части Казани, — говорит заведующий кафедрой градостроительства КГАСУ Александр Дембич. — И есть сомнения в том, что пройдет проект 16-этажного здания, поскольку его высота более 30 метров, а в этой зоне застройка ограничивается высотой в 21 метр.

При этом, заметил он, поблизости уже построены здания значительно более высокие — жилые комплексы «Кловер хаус» и «Барселона».

— Есть опасность, что чем больше будет появляться таких зданий, которые нарушают местные градостроительные нормативы, тем скорее мы утратим идентичность этой части города. Такая опасность есть. Мы постоянно говорим: «Ну ради одного объекта, в виде исключения…» А таких исключений становится все больше и больше. И, глядишь, рубеж перешли — историческая идентичность утрачена. Мы уже лет пятнадцать говорим, что таким «ползучим» методом потихоньку уничтожаем историческую идентичность этой части города — и продолжаем это делать. Сейчас, мне кажется, мы вплотную подошли к рубежу, когда сохранять будет нечего.

Что же касается ситуации с появлением нового объекта притяжения автомобильного транспорта, Александр Дембич тут полностью согласен с Ириной Аксеновой:



— Транспортная сеть в этой части узкая, расширять ее некуда. И уже сегодня там нормально можно ездить только в середине дня. А в часы пик там пробки стоят на сотни метров.

Хорошо забытый хороший план

Александр Дембич высказался против расширения сети офисов в центре Казани в принципе, независимо от того, кто строит и открывает новые офисные центры:

— Офисов там уже много, численность сотрудников уже огромная — порядка 1,5 сотни тыс. человек. А жилья там мало, хотя правильным было бы строить там 3—4-этажные жилые дома, чтобы центр города не был «мертвым» в нерабочие часы.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Напомнил градостроитель и о давних хороших планах, которые, хоть и были одобрены на всех уровнях:

— Новый деловой центр Казани было бы неплохо организовать в старом грузовом речном порту, где нет ограничений по этажности. Об этом неоднократно говорили и раис Татарстана Рустам Минниханов, и архитекторы. Но почему-то тот район активно застраивается жилыми зданиями, тогда как офисы загоняют в центр. И какие бы разговоры о том, что это неправильно, ни велись, эта практика продолжается.