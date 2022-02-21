Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Награда присуждается за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю добросовестную работу.
В январе Путин наградил за выдающиеся заслуги перед государством орденом Святого апостола Андрея Первозванного Государственного Советника РТ и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это высший государственный орден в РФ.ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
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