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Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

23:36, 21.02.2022
Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин наградил президента Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Награда присуждается за большой вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и многолетнюю добросовестную работу.

Фото: kremlin.ru

В январе Путин наградил за выдающиеся заслуги перед государством орденом Святого апостола Андрея Первозванного Государственного Советника РТ и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это высший государственный орден в РФ.

ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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