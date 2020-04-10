Закон или свод положений? СЗПК вступает в силу

Заметно облегченный закон «О защите капвложений» стал «лаконичным и компактным», но может не простимулировать инвестиционную активность в ожидаемых размерах и с желаемым результатом

По данным Минфина РФ, на депозитах российских предпринимателей на 1 января 2020 года было накоплено более 30 трлн рублей. По результатам опроса Росстата, более половины бизнесменов опасаются инвестировать из-за неопределенности в экономике и высоких рисков. Стабилизировать условия для инвестирования в развитие, придать уверенности в окупаемости вложенных средств государство планировало с помощью закона «О защите и поощрении капиталовложений» (СЗПК). 19 марта документ был принят Госдумой в третьем, последнем чтении, 25 марта — одобрен Советом Федерации, а 1 апреля — подписан президентом России. Какие преференции и на каких условиях были обещаны бизнесу в первой редакции законопроекта, и что осталось в 69-ФЗ — в материале «Реального времени».

С чего все начиналось

По данным Росстата, отношение инвестиций в основной капитал к ВВП с 2011 года к 2018 году уменьшилось на 0,1%. Разработать и утвердить план действий по увеличению темпов роста инвестиций президент России еще в марте 2018 года поручил правительству и ЦБ РФ.

Владимир Путин — правительству и ЦБ РФ: разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций. Фото zen.yandex.com

В качестве одного из ключевых инструментов создания максимально комфортной инвестиционной среды Минфин России совместно с Минэкономразвития летом 2018 года предложили законопроект «О защите и поощрении капиталовложений». Планировалось, что новым документом для инвесторов будет обеспечена «предсказуемость регуляторной среды», то есть возможность фиксации условий и правил по платежам, налогам, тарифам и сборам на том уровне, что сложился в момент принятия решения об инвестировании в проект.

Согласно первой редакции законопроекта, заключить такое соглашение можно было в течение трех лет с момента вступления закона в силу. «Заморозить» условия предлагалось на срок до 6 лет для инвестпроектов стоимостью от 10 млрд рублей (при сумме собственных инвестиций от 3 млрд в течение трех лет) и на срок до 12 лет для проекта, в который инвестор вкладывает не менее 30 млрд рублей собственных средств. Компаниям, которые реинвестируют прибыль, соглашение предлагалось продлить еще на 6 лет. При нарушении государством договоренностей предусматривалось возмещение реальных убытков. Право на особые условия могли получить только проекты, реализуемые в реальном секторе экономики (из претендентов на получение преференций исключались добыча углеводородов, производство табачных и алкогольных изделий, деятельность на финансовом рынке и игорный бизнес).

В октябре того же 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал проект закона в Казани — на совещании глав регионов ПФО.

— Речь идет о том, чтобы по новым инвестиционным проектам предоставлять преференции с точки зрения трат инвесторов на инфраструктуру и засчитывать эти траты в счет будущих налогов. Это хорошая, востребованная мера. С другой стороны, мы говорим о предоставлении стабильных налоговых режимов. Если инвестор вкладывает определенные суммы денег, то государство, регионы гарантируют стабильность налоговых условий с тем, чтобы бизнес-планы четко выполнялись. Это дает гарантию бизнесу, — отметил Силуанов.

В октябре 2018 года Антон Силуанов представил законопроект «О защите и поощрении капиталовложений» в Казани. Фото realnoevremya.ru

В ходе доработки законопроекта в 2019 году появилась уточненная редакция. В нем появилось два основных режима. Первый — режим, который распространяется на бизнес-проекты для всех предпринимателей, независимо от того, заключается ли соглашение о защите и поощрении капиталовложений или нет. Речь идет о так называемом общем инвестиционном режиме. Второе направление — проектный режим, это уже заключение соглашений с инвесторами, которые непосредственно вкладывают собственные деньги в проект (проектно-инвестиционный режим), — пояснил на парламентских чтениях незадолго до рассмотрения законопроекта Госдумой в первом чтении Антон Силуанов.

Общий режим дает бизнесу преференцию — 3 года стабильных условий по налогу на прибыль, на землю и на имущество. Проектный режим, устанавливая «стабилизационную оговорку» на более длительные сроки — 6, 15, 20 лет, дает инвесторам право на возмещение фактически понесенных затрат на инфраструктуру из средств от уплаты налогов с проекта. Для них могут быть зафиксированы тарифы, квоты, таможенные пошлины, в том числе на весь срок соглашения о защите капитальных вложений. Однако заемные средства, привлекаемые для реализации проектов, перестали признавать собственными инвестициями в целях данного законопроекта, несмотря на то, что все кредиты, привлекаемые на проект, платные и возвратные. Дополнительно законопроект был дополнен разделом о взаимной ответственности государства и инвестора за неисполнение условий соглашения.

Минус господдержка и другие изменения в СЗПК

10 декабря 2019 года законопроект «О защите и поощрении капиталовложений» был принят Госдумой РФ в первом чтении. Но с оговорками. Правительству РФ рекомендовано к моменту рассмотрения документа во втором чтении, представить в Госдуму информацию о нормативных актах, которые необходимо принять для того, чтобы новый закон действительно заработал.

В процессе обсуждения законопроекта, в котором приняли активное участие и представители бизнеса, и политические лидеры, документ, вызвавший больше споров и возражений, чем поддержки, был доработан. На основании высказанных вопросов и предложений из него был полностью исключен пункт о господдержке. Средства, ранее предназначавшиеся на эти цели, будут перенаправлены на ускорение реализации нацпроектов. Об этом на специальном совещании в Общественной палате в начале февраля 2020 года сказал заместитель федерального министра финансов Андрей Иванов.

Андрей Иванов: «Пункт о господдержке из законопроекта о СЗПК исключен». Фото kommersant.ru

12 марта на заседании правительства РФ под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина пакет поправок в законопроект был согласован окончательно. Было принято решение упростить саму процедуру заключения соглашений о защите и поощрении капвложений. Что касается ключевых преференций, обещанных бизнесу, готовому вкладывать в развитие экономики страны миллиарды рублей, то с их перечислением министр финансов России, отметив, что документ стал более лаконичным и компактным, справился за 30 секунд:

— Это механизм возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов. Законопроект предлагает такую возможность для инвесторов — привлечь дополнительные ресурсы для своих реализуемых проектов. В целях реализации Послания президента РФ от 15 января 2020 года проектом предусматривается стабилизация условий, я конкретизирую эти условия: стабилизация по налогу на прибыль организаций, налог на имущество организаций, транспортный налог, сроки уплаты и порядок возмещения налога на добавленную стоимость и новые налоги и сборы. При этом такая стабилизация осуществляется до 20 лет. Кроме того, в стабилизационную оговорку включены условия землепользования и градостроительной деятельности на срок до трех лет.

12 марта на заседании правительства РФ пакет поправок в «Инвестиционный кодекс» был согласован окончательно. Фото government.ru

Фактически из «Инвестиционного кодекса» законопроект превратился в свод основных положений. Документ лишился самого главного — условий стабилизации на срок реализации проекта, не говоря о внедрении каких-то стимулирующих мер государственной поддержки в зависимости от масштабов проекта и его влияния на экономику в отрасли и в целом направленности на достижение поставленных задач по росту ВВП, импортозамещению, росту производительности труда и выполнению иных задач по реализации национальных проектов

СЗПК: принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом

18 марта 2020 года проект закона «О защите и поощрении капитальных вложений» был рассмотрен и принят Госдумой РФ во втором чтении. На следующий день, 19 марта, в третьем, окончательном.

19 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект «О защите и поощрении капитальных вложений». Фото er-duma.ru

Антон Силуанов, выступая перед депутатами Госдумы РФ 19 марта, перед финальным голосованием по законопроекту о СЗПК, высказал уверенность, что, благодаря принятым решениям, удастся привлечь в экономику страны до 30 трлн рублей. Для того, чтобы закон заработал в полную силу, правительством готовятся три нормативно-правовых акта: постановление правительства, устанавливающее порядок заключения, изменения и учета мониторинга расторжения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, постановление, устанавливающее порядок функционирования государственной информационной системы «Капиталовложение», и постановление, устанавливающее порядок определения объема возмещения затрат инвесторам на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов. 25 марта 2020 года, Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» был одобрен Советом Федерации и 1 апреля, подписан президентом России Владимиром Путиным с присвоением номера 69-ФЗ.

Из принятой редакции законопроекта, по которому теперь предстоит жить и развиваться экономике России, исключены концессии и государственно-частное партнерство. Кроме того, в нем больше нет упоминаний об «общем инвестиционном режиме», но зато есть комплекс требований к компаниям, которые могут претендовать на заключение СЗПК. Из текста документа также вычищены требования к общему объему проекта, но оставлены требования к собственным объемам капвложений компании, реализующей проект.

Крупные проекты с объемом инвестиций от 10 млрд рублей, согласно принятому закону, могут претендовать на то, что для них будут зафиксированы размеры вывозных таможенных пошлин, введен запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, за пользование водными объектами, останется неизменным утилизационный и экологический сборы. Также могут быть зафиксированы ставки платы за единицу объема лесных ресурсов.

Стабилизационная оговорка, в части налогообложения, отражена в законе в виде ссылки на законодательство о налогах и сборах. В пункте 4.3 статьи 5 Налогового кодекса РФ декларирована неизменность объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налогового периода, налоговых ставок, порядка исчисления и порядка и (или) сроков уплаты в части налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога и земельного налога. По налогу на добавленную стоимость такая гарантия распространяется исключительно в отношении срока уплаты и порядка возмещения. При этом существует принципиальное условие для применения таких гарантий, а именно: ведение раздельного учета, правила которого так и не установлены для инвестиций, реализуемых в составе действующих предприятий. То есть в основном будут задействованы региональные налоги. При том что не все федеральные налоги и сборы вошли в «стабилизационную оговорку», например акциз. Получается, что неизменность сохранится преимущественно в части региональных платежей.

Заработает ли закон на достижение тех целей, ради которых его создавали, покажет только время, есть вероятность того, что в текущей редакции новые инвестпроекты он не смотивирует, а те проекты, которые так или иначе планировали реализовать, пойдут по этому закону, немного улучшив экономику. Значит, есть вероятность, что спустя некоторое время вновь будет поднят для обсуждения вопрос: почему же закон не работает. Соберут за одним столом промышленников, инвесторов, комитеты, законодателей. И тогда уже в новой редакции будут вновь рассматриваться те же меры поддержки инвестиций и защиты капиталов, которые были отметены в этот раз, но так необходимы для развития инвестиционных проектов в России.