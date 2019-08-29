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Минниханов и Комаров откроют завтра бюст Копылова

19:58, 29.08.2019
Минниханов и Комаров откроют завтра бюст Копылова
Фото: tatarstan.ru

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров прибыл в Казань для участия в праздничных мероприятиях в рамках Дня Татарстана.

Завтра Комаров и президент Татарстана Рустам Минниханов откроют бюст бывшего директора КАПО им.Горбунова Виталия Копылова и примут участие в церемонии вручения национальной детской премии «Главные герои — 2019».

Также запланировано посещение автомотошоу «Kazan City Racing» и площадки фестиваля современной татарской культуры и искусств «Tat Cult Fest», сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее Минниханов и Комаров приняли участие в открытии завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах.

ОбществоВласть Татарстан
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