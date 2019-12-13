Путин на КАМАЗе: «Сюда приехали люди со всего СССР, сложился уникальный коллектив!»

В Набережных Челнах с участием главы государства прошел торжественный митинг, посвященный 50-летнему юбилею КАМАЗа

Сегодня президент РФ Владимир Путин в седьмой раз побывал с визитом в Набережных Челнах, поздравив КАМАЗ и его работников с полувековым юбилеем завода в непростые для предприятия времена — с падающими продажами грузовиков на российском рынке. Перед юбилейным торжеством ему показали новую кабину и двигатель для новейшей модели КАМАЗа. Путин также должен провести сегодня две встречи: одну с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и главой КАМАЗа Сергеем Когогиным, другую — с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Корреспондент «Реального времени», побывав на мероприятии, узнал, почему глава государства считает камазовский коллектив уникальным, а молодежь автогиганта замечательной.



Президент РФ прилетел в Челны на спецборте КАПО

Отметим, что Путин прилетел в Татарстан на Ту-214ПУ (борт номер один), это спецборт, выпущенный именно в республике в 2011 году, на Казанском авиационном производственном объединении им. С.П. Горбунова по заказу Управления делами президента России. ПУ означает воздушный «пункт управления» («летающий командный пункт» — место нахождения главнокомандующего), самолет предназначен для перелетов высших руководителей государства и оборудован всеми необходимыми средствами комфорта, аппаратурой связи и управления.

Борт был построен на базе дальнемагистрального пассажирского Ту-214, но отличается от серийной модели: помимо установленной на нем спецтехники, его интерьер выполнен еще и по оригинальному дизайну.

50 лет от первого ковша до новейшей кабины и двигателя

Как известно, 13 декабря 1969 года строители со всего Советского Союза начали возводить большой автомобильный завод на берегах Камы: в этот день экскаваторщик Михаил Носков вынул первый ковш земли на площадке строительства будущего автозавода. Первый серийный грузовик на базе ЗИЛ-170 — КАМАЗ-5320 — сошел с конвейера 16 февраля 1976 года. Акт о вводе в эксплуатацию первой очереди предприятия подписали 29 декабря того же года, к концу 1977 года КАМАЗ выпустил 22 тысячи машин. С тех пор завод произвел более 2,3 млн машин — от магистральных тягачей до электробусов. В этом году здесь начали производить новую машину с новой кабиной и двигателем: 27 мая КАМАЗ объявил о старте производства каркасов кабин поколения К5 для оснащения модели 54901, на заводе подготовили для этой модели и новый шестицилиндровый мотор R-6 (дизельные агрегаты объемом 12 литров мощностью от 400 до 700 л. с.). До конца года завод обещал выпустить 1000 таких двигателей для новой модели грузовика.

Владимир Путин сегодня перед встречей с заводчанами успел посетить три завода, в том числе новый Завод каркасов кабин (запущенный в этом году), Завод двигателей, где ознакомился с новым камазовским движком, и Автосборочный завод (он же Автомобильный), где в этом году начали собирать КАМАЗ «нового поколения».

Шаймиев: «Это было испытанием традиций нашего народа. Бик зур рахмат!»

На торжественное мероприятие, помимо Путина и Минниханова, пригласили ветеранов и первопроходцев, строителей Камского автозавода, нынешних работников компании. В общей сложности в торжестве приняли участие более 4 тысяч человек. Сцену и трибуны установили прямо в производственном цехе, между главными сборочными конвейерами.

«Благодаря инвестиционной политике вы сумели создать самый конкурентный автомобиль! Ваша команда «КАМАЗ-мастер» регулярно выигрывает. Конечно, этого не могло быть без серьезной поддержки государства и Татарстана, — отметил, открывая торжество на митинге, прошедшем на Автосборочном заводе КАМАЗа зампредседателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов. — Хотелось бы больше всего вам пожелать устойчивого развития, стабильности и отсутствия потрясений».

Минтимер Шаймиев, тоже прибывший на КАМАЗ, в своем поздравлении призвал молодых работников задуматься над тем, что 50 лет тому назад был вырыт первый ковш земли, что положило начало строительству крупнейшего завода на Каме:

— Людям, которые участвовали в закладке первого камня, сейчас не менее 70 лет, а многим 80 и 85 лет. Они начали! Взяли в свои руки, объединив многие национальности СССР, и это было испытанием традиций нашего народа. Бик зур рахмат! Сегодня тоже нужна такая дружба, нужно духовное единство, — заявил экс-президент Татарстана, вспомнив о том, что пришлось пережить КАМАЗу в 1990-е, когда случился пожар на Заводе двигателей автогиганта и фактически «сгорело сердце завода».

Вице-премьер, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр отметил важность КАМАЗа для его страны:

— В Казахстане он пользуется огромным спросом. И наша республика уделяет огромное внимание машиностроению, а КАМАЗ имеет для нас огромное значение. В Казахстане реализуется несколько совместных проектов с вашим заводом. Мы гордимся дружбой с вами и многолетним сотрудничеством, — признался он, добавив, что вся история челнинского завода — это «история сильных духом людей», а сам КАМАЗ сегодня — «бренд мирового уровня».

Владимир Путин: «Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него душу»

Меры по поддержке рождаемости недостаточны, они будут совершенствоваться, пообещал Владимир Путин на встрече с работниками Завода двигателей и признался, что властям также нужно работать над снижением ставки по ипотечным кредитам. Президент РФ также отметил перед тем, как пойти на юбилейный концерт, что Фонд поддержки моногородов получит примерно 5,5 млрд рублей в течение трех лет — на часть этих средств, очевидно, могут рассчитывать и Набережные Челны. На самом митинге Владимир Путин, поздравив работников и ветеранов завода с 50-летием их предприятия, как и казахский вице-премьер, назвал КАМАЗ «международным брендом».

— Низкий поклон всем, кто заложил это предприятие, кто вложил в него душу — это рабочие, инженеры, строители, ученые, которые в 1969 году начали этот прекрасный проект! — заявил Путин с заводской трибуны. — Все вы любите свой город и родную Республику Татарстан! Сюда тогда приехали люди со всего Советского Союза, сложился уникальный по своему составу коллектив! Здесь работают люди разных национальностей, вероисповеданий, возрастов! Замечательный сплав получился! Замечательная молодежь! Мы только что прошли по цехам — ваши люди думают о будущем! Вся страна, мы все гордимся вашими результатами! С праздником вас, с пятидесятилетием КАМАЗа!

Президент РФ в своей поздравительной речи выразил восхищение грузовиками автозавода и спортсменами команды «КАМАЗ-мастер», благодаря усилиям которых в том числе, по его словам, КАМАЗ сегодня узнаваем во всем мире.

О чем Путин, вероятнее всего, поговорит с Чемезовым и Когогиным

После юбилейного митинга Путин должен провести две встречи. Первую — с Сергеем Чемезовым, главой «Ростеха» (госкорпорации, владеющей 47,2% акций автозавода), и главой КАМАЗа Сергеем Когогиным. Вторую — с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Обе встречи пройдут за закрытыми дверями, однако с уверенностью можно сказать, что трехсторонняя встреча главы РФ с Чемезовым и Когогиным будет посвящена непростому положению КАМАЗа в настоящий момент и падению российского рынка грузовиков. Напомним, чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по итогам 9 месяцев 2019 года составил 1,89 млрд рублей. По сравнению с показателем за январь — сентябрь 2018 года он вырос в 6,5 раза. При этом выручка предприятия за этот период показала рост до 107,11 млрд рублей, что следует из промежуточной отчетности КАМАЗа.

В самой компании убыток объяснили «сложной ситуацией, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта, а также инвестиционным циклом компании, связанным с выводом на рынок нового поколения автомобилей К5». Еще ранее сообщалось, что по МСФО за первую половину 2019-го КАМАЗ получил убыток в 3,2 млрд рублей. В конце июня, подводя итоги 2018 года и первые итоги 2019 года, гендиректор автогиганта Сергей Когогин впервые вспомнил кризис 10-летней давности, заявив: «Положение вызывает большую тревогу, не хотелось бы свалиться на позиции 2008 года». Будет ли Москва как-то помогать КАМАЗу — пока неизвестно, но ранее в годы кризиса, в 2008—2009 годах, федералы поддержали автогигант государственными закупками, это, по сути, единственный способ помочь автомобильному заводу в случае экономического кризиса или продолжительного падения продаж на рынке.

Объем продаж грузовиков на российском рынке в ноябре упал еще на 11%

Пару недель назад Сергей Когогин заявил: «В нашем бизнесе очень трудно говорить, удачный год или неудачный год. Крайне редко рынок бывает совсем уж хорош, за все время моей работы — только 2007 год, больше такого счастья нам не выпадало, все было как всегда: за место на рынке надо бороться. И сейчас есть настораживающие вопросы», — так он прокомментировал ситуацию с падением продаж грузовиков на российском рынке. По его словам, маркетологи чуть повысили прогноз по состоянию рынка: раньше давали 55—56 тысяч грузовых автомобилей, сейчас вывели на 59 тысяч по регистрациям в этом году. «Мы рассчитываем 29 тысяч машин реализовать на внутреннем рынке и чуть больше 5 тысяч — на экспорт. Ряд сложностей по исполнению экспортных контрактов имеется, тем не менее с 33—34 тысячами мы должны закончить год. Много это или мало? Для КАМАЗа этого недостаточно, но это данность, с которой мы столкнулись и живем», — отметил он с сожалением. В 2019 году очень сильно упал и сегмент магистральных тягачей, почти в два раза, поэтому и автомобилей К4 в компании выпустили меньше, чем планировали. Да и следующий год, увы, не будет лучше 2019-го, на КАМАЗе не ждут взрывного роста потребления.

По данным агентства «Автостат», объем грузового рынка РФ в ноябре 2019 года составил 7,2 тыс. единиц (из них КАМАЗов продано 2,4 тыс.), что на 11,3% меньше, чем в ноябре 2018-го. За 11 месяцев рынок грузовиков упал на 3,3%. По итогам 10 месяцев 2019 года наибольшим спросом пользуются модель КАМАЗ-43118, продажи которой составили 5218 единиц (на 0,3% больше, чем в прошлом году), также КАМАЗ-5490 (продано 4536 единиц, на 16,9% выше показателя годичной давности) и КАМАЗ-65115 (продано 4178 машин, что на 10,6% больше).

Когда и зачем приезжал Владимир Путин в Набережные Челны

Всего за 20 лет Владимир Путин был в автограде шесть раз, и целью почти каждого его визита был КАМАЗ. Так, впервые в Набережных Челнах он побывал в статусе и.о. главы государства в 2000 году, посетив главный сборочный конвейер — фактически визит был связан с его предвыборной кампанией.



Второй раз Путин приезжал в 2008 году, в разгар экономического кризиса и тяжелейшего положения КАМАЗа, в здании гендирекции компании проведя совещание, посвященное помощи автомобильным компаниям РФ через госзакупки. В 2009 году Путин в статусе премьер-министра поздравлял камазовцев с 40-летним юбилеем завода. Через год побывал в автограде в связи с открытием СП «Соллерса» и «Фиата». В 2012 году Владимир Путин в статусе премьер-министра посетил Челны и КАМАЗ вновь в связи с предвыборной кампанией, формально — поздравив с двухмиллионным грузовиком. Наконец, в предпоследний раз, в 2016 году, Путин приезжал на КАМАЗ поздравить заводчан с 40-летием схода с конвейера первого грузовика.