Социальную ипотеку в Татарстане открыли для молодых семей — независимо от места работы

Президент РТ Рустам Минниханов объявил о запуске социальной ипотеки для молодых семей в Татарстане

Фото: Максим Платонов

С этого года в программу социальной ипотеки могут вступить полные молодые семьи и те, кто воспитывает детей в одиночку, вне зависимости от места работы. Возраст хотя бы одного из родителей не должен превышать 35 лет. Об этой беспрецедентной мере государственной поддержки молодежи сегодня объявил президент РТ Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме правительства. Ожидается, что купить отдельное жилье на льготных условиях смогут более 6 тысяч татарстанских семей, сообщил глава республики.

Метры — тем, кто младше 35 лет

Сегодняшнее утреннее заседание в Доме правительства Татарстана началось с объявления долгожданной новости о переформатировании социальной ипотеки под молодые семьи. 13 июля премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, которое расширяет круг участников программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Татарстане. С этого момента на льготное жилье могут претендовать все молодые семьи, причем независимо от того, работают ли они в бюджетной сфере или на предприятии — плательщике взносов в ГЖФ. Ограничение только одно — возраст хотя бы одного из родителей не должен превышать 35 лет.

О новой инициативе по поддержке молодых объявил сегодня президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, отсутствие собственного жилья — одна из самых острых проблем молодежи. И особенно сейчас, в условиях непростой экономической ситуации, важен системный подход в их поддержке.

«Речь идет о семьях, состоящих в браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет. В том числе к ним относятся и неполные семьи, воспитывающие ребенка, но возраст родителя не должен превышать 35 лет», — сообщил президент РТ. Он выразил надежду, что эта мера будет способствовать улучшению демографической ситуации и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики.

О новой инициативе по поддержке молодых объявил сегодня президент РТ Рустам Минниханов. Фото Максима Платонова

Плюс 2 миллиона «квадратов» жилья

Напомним, ГЖФ приступил к разработке «молодежной» программы еще в прошлом году, рассчитывая увеличить объемы строительства жилья примерно на 2 млн кв. м. Руководитель ГЖФ Марат Зарипов признал, что о молодых при разработке соцпрограммы незаслуженно забыли, и вот теперь эти упущения будут исправлены. «Раньше квартиры в ГЖФ получали 50 молодых семей — и когда доходили, это была уже не молодая семья», — отметил он. Зато с этого года фонд настроен в разы увеличить выдачу квартир молодым.

При этом Зарипов высказывался за то, чтобы в программу попали все молодые семьи, вне зависимости от их места работы и социального статуса, но они должны быть платежеспособными. «Более того, мы подготовили механизм, чтобы молодая семья по мере прибавления детей могла претендовать на жилплощадь большего размера», — добавил он. То есть с рождением ребенка семья может доплатить необходимую сумму и переехать в более просторное жилье.

Долго ждать не придется

Долго ждать своей очереди в Казани им не придется. «Очередность сокращается с опережением сроков», — утверждал ранее глава ГЖФ. Сегодня в столице заселяются в новые квартиры те, кто должен был получить жилье в 2021 году. Вообще, говоря о времени ожидания, руководитель фонда сообщил, что полностью ликвидирована предварительная очередь, а трехлетний срок нахождения в очереди — в прошлом. «Это значит, что сегодня вы идете в исполком, а завтра мы заключаем с вами договор», — рассказывал он, сделав оговорку о том, что первоначальный взнос никто не отменял. Правда, сейчас первоначальный взнос снижен до 5% — то есть достаточно иметь 127 тысяч рублей для оплаты первого взноса. По расчетам ГЖФ, спустя 18 месяцев с момента начала строительства дома семья может получить жилье. Правда, Марат Зарипов признал, что не везде удается быстро ликвидировать очереди. По его словам, в некоторых районах есть проблемы с землей, поэтому иногда предлагаются альтернативные варианты.



По расчетам ГЖФ, спустя 18 месяцев с момента начала строительства дома семья может получить жилье

В предстоящие два года объем жилищного строительства фонда составит в пределах 300 тысяч кв. м. А точнее, в этом году — 273 тысячи кв. м, сообщил Марат Зарипов. По сравнению с предыдущими годами это в полтора раза меньше. Глава ГЖФ объясняет снижение завершением программы ликвидации аварийного жилья. Зато «подтянуть» объемы поможет «молодежное крыло» программы.

Плюс субсидии от Минмолодежи

Новые меры дополнят список механизмов государственной поддержки молодых семей, которые уже работают в Татарстане: возможность получения безвозмездной субсидии на приобретение нового или вторичного жилья или на строительство дома, беспроцентный заем на приобретение жилья, строительство или достройку индивидуального дома в сельской местности. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

Безвозмездная государственная субсидия до 35% от расчетной стоимости жилья предоставляется молодым (возраст — не старше 35 лет) семьям — участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан». Беспроцентную рассрочку до 60% от стоимости жилья на срок до 15 лет имеют право получить молодые семьи, вставшие на учет в возрасте до 30 лет, — в рамках закона Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий».

Отметим, что за годы реализации уже действующих республиканских механизмов воспользовались предоставленными возможностями и переехали в новые квартиры и дома уже 12 224 молодые семьи.

