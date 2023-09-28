Раис Татарстана прибыл в Пермь на заседание Совета ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Пермь. Там он примет участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, посвященном вопросам молодежной политики.

Обсудить планируется организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Заседание пройдет под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Напомним, на этой неделе Рустам Минниханов также посетил Астану и принял участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». С президентом страны Касым-Жомартом Токаевым он обсудил перспективы развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.



Также Рустам Минниханов на этой неделе побывал в Туркменистане. Там он принял участие в мероприятиях по случаю Дня независимости страны.



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Татьяна Демина