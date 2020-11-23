«Он был примером духовного служения»: Татарстан простился с митрополитом Феофаном

Фото: Максим Платонов

Хотел остаться в республике

Сегодня в Благовещенском соборе Казанского кремля простились с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. С раннего утра в храм шли люди разных национальностей и вероисповеданий. Проводить владыку в последний путь приехали жители и из других регионов. К гробу митрополита несли белые цветы.

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, который вел заупокойное богослужение, зачитал телеграмму патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Коварная болезнь унесла жизнь человека яркого, талантливого и очень деятельного, который был наделен многообразными дарованиями», — написал патриарх. Он напомнил, что митрополиту «было суждено совершать различные ответственные послушания». Владыка Феофан трудился в Иерусалиме, в Южной Америке, в Уральском регионе, на Кавказе, а архипастырское дело он начал на магаданской кафедре.

«Будучи человеком решительным, обладал прекрасными организаторскими способностями, умел находить общий язык с представителями разных религий, традиций, пользовался заслуженным уважением», — подчеркнул патриарх Кирилл.

На этой неделе митрополит Феофан собирался «совершить молитвенное воспоминание к 20-летию своего архипастырского служения», и многие собирались поздравить его с многочисленными и значимыми плодами его деятельности, сказал митрополит Дионисий. По его словам, последние годы владыки были связаны с Татарстаном, где он реализовывал духовно-просветительские проекты.

Митрополит Воскресенский Дионисий, который вел заупокойное богослужение, зачитал телеграмму патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Дионисий добавил, что, помимо прочих наград, совсем недавно митрополит Казанский и Татарстанский удостоился ордена святителя Алексия — митрополита Московского, которым редко награждают в последнее время. Митрополит Дионисий заявил, что за послушание передаст орден наместнику Казанского монастыря, «великолепного собора, который воздвигается в честь Царицы Небесной».



— Пусть эта награда с ликом святителя Алексия Московского в стенах святой обители напоминает, что каждый из нас должен не просто прожить эту жизнь, а принести Богу хоть малый плод… Владыке митрополиту Феофану — вечный покой на небе и вечная память на земле! — произнес Дионисий.

Сегодня в храме были и первые лица республики. Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился своими воспоминаниями о митрополите:

— Все эти пять лет, которые митрополит служил в нашей республике, он был образцом, примером для духовного служения, для всех конфессий. Не могу не сказать, что за все время его служения сложились очень добрые отношения с мусульманской общиной. Не могу не сказать о той работе, которую владыка Феофан проводил вместе с нами по поручению президента нашей страны в рамках стратегической группы «Россия — исламский мир». В то же время он был очень доступный, очень простой — за эти человеческие качества мы в Татарстане его полюбили.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился своими воспоминаниями о митрополите

Глава республики рассказал, как во время последней встречи с ним Феофан сказал, что когда в силу возраста его служба завершится, он все-таки хочет остаться в республике.

— Ответил, что мы будем искренне рады, но никто не думал, что это произойдет таким образом… Владыка Феофан останется в сердцах татарстанцев, и, конечно, тот памятник, который они восстанавливали вместе с нашим первым президентом Минтимером Шариповичем Шаймиевым, собор Казанской иконы Божией Матери, — он ждал, когда мы откроем… Мы обратились и к патриарху, и президенту. И так получилось, патриарх ответил, что он будет находиться там (место захоронения митрополита Феофана — на территории Казанского Богородицкого монастыря, — прим. ред.). Искренне благодарны патриарху, что такое решение было принято, и вечно будем помнить добрые дела нашего владыки Феофана, — сказал Рустам Минниханов.

«Ради разрешения конфликта без охраны мог проехать за сутки несколько регионов»

В Казань сегодня приехали руководители других регионов. Для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова митрополит Феофан был не просто знакомым человеком, а духовным наставником и другом. Беглов напомнил, что Феофан (в миру Иван Ашурков) родился в Курске и был шестым ребенком в простой православной семье.

— Он принял постриг в обители преподобного Сергия Радонежского и через всю свою жизнь пронес заповедь Сергия: «Любовью и единением спасемся». Служил во многих странах и регионах, возрождал обители. Приобрел тот бесценный опыт, который помогал ему пребывать в терпении, вере, национальном согласии, уважать национальные традиции. Этот опыт пригодился на Северном Кавказе. В те страшные дни в Беслане под огнем вынес маленькую раненую девочку, рискуя своей жизнью, довез ее до больницы, спас ребенка. Он был утешителем родителей погибших детей, основал монастырь, помогал беженцам из Южной Осетии, делясь всем необходимым. По Северному Кавказу в те лихие годы перемещался без охраны, и противоборствующие стороны к нему относились с уважением, — перечислял качества владыки руководитель Санкт-Петербурга.

Ульяновцы просили губернатора за них поклониться у гроба митрополита и сказать добрые слова о нем

Глава соседней Ульяновской области Сергей Морозов с трудом сдерживал эмоции. Он сообщил, что у многих знакомых ему людей наворачивались слезы от такой новости. Ульяновцы просили губернатора за них поклониться у гроба митрополита и сказать добрые слова о нем.

— Не так долго владыка Феофан работал и служил у нас, но след оставил очень знаменательный. Благодаря ему построили красивейший кафедральный собор, который восстанавливали по чертежам, построили новые монастыри. Вспомнили о том, что в грозные 1941—1943 годы руководство Русской православной церкви служило в Ульяновске, и память об этом мы увековечили, — отметил Сергей Морозов.

Первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича с владыкой Феофаном связывают более 20 лет знакомства. Он считает, что, пройдя сложнейший жизненный путь в самое трудное время и на самых трудных участках в нашей стране и за рубежом, Феофан выполнял сложнейшую миссию — «этот человек всегда нес только добро, заботу о людях, веру в бога».

— По роду своей деятельности я не раз видел, как в ситуации, в которой, казалось бы, не оставалось никакого другого решения, кроме силового, этот человек в самый нужный момент находил те самые, правильные слова. А когда необходимо, совершал поступки, и ситуация разрешалась мирным образом в интересах людей. Были свидетелями, как за одни сутки он мог за рулем жигуленка проехать пять регионов Северного Кавказа, и в каждом из них находить нужное слово, совершать поступки, которые ждали от русского православного священника, ждали представители всех конфессий. Для него не было разницы в конфессиях, для него на первом плане всегда был человек, его благополучие, его душа, — продолжал Михаил Бабич.

Михаил Бабич считает, что Феофан выполнял сложнейшую миссию — «этот человек всегда нес только добро, заботу о людях, веру в бога»

Московский гость подтвердил, что митрополит, которого раньше судьба не сводила с Татарстаном, за пять последних лет своей жизни полюбил республику.

— Это говорит о том, что в этой многонациональной республике для него все сложилось так, как, может быть, он хотел всю жизнь, каким он хотел видеть наш внутренний мир России, многонациональный, — резюмировал Бабич.

«Хотелось помогать ему и слышать его похвалу — как от родителей»

Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов рассказал, что познакомился с митрополитом Феофаном около полутора лет назад, когда возглавил духовное учреждение:

— Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое получилось наполнить делами: принимали участие в мероприятиях друг друга.

Ректор академии назвал владыку очень мудрым и глубоким, жизнерадостным человеком и вспомнил, как на последней встрече, на конференции в «Корстоне», Феофан выступил с докладом о недопустимости надругательства над чувствами верующих — к ситуации о карикатуре на пророка Мухаммеда.

— Несмотря на большую разницу в возрасте, я всегда чувствовал, что отношения у нас равные, партнерские. И он находил те слова, которые были уместны в конкретный момент. Его позиция, что мы живем в одной стране, одной республике, делить нам нечего, мы должны только сотрудничать, является единственно верной, — заявил Данияр Абдрахманов.

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков познакомился с митрополитом Феофаном сразу, как тот приехал в Татарстан.

— Это разносторонний человек, светлый, мыслящий, героический. Он работал над взаимодействием всех конфессий и наций. В последний раз виделись в августе или сентябре. Хорошо пообщались. Он всегда говорил: «Надо жить для людей, любить людей, поддерживать друг друга», — сказал Илдус Нафиков.

Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова до сих пор не может осознать потерю.

— После смерти моих родителей мне казалось, ничего в жизни не может вывести меня из равновесия. Эти три дня пока мы еще, мягко говоря, не в себе, не поняли, что произошло. В Беслане он шел к бандитам без оружия, у него была такая харизма, сумасшедшая энергия. Хотелось всегда помогать ему и слышать его похвалу, как маленькие дети хотят, чтобы их похвалили родители. Мы встречались в конце октября. Владыка дал мне два поручения: разобраться с парковкой у Раифского монастыря и помочь православной гимназии, строящейся в Набережных Челнах. Все, что он сказал, мы выполнили, — переживает утрату Ольга Павлова.

Год назад митрополит Феофан посещал Кукморский район, об этом вспомнил глава администрации Сергей Димитриев. Он рассказал, что владыка не только осматривал православные объекты, но оценивал порядок и чистоту в районе. Как настоящий хозяйственник, он был сам трудоспособным, требовательным, но в то же время очень добрым.

Атаман городского казачьего общества Михаил Моисеев знаком с митрополитом больше 20 лет и знал о его деятельности на Кавказе не понаслышке. По словам Моисеева, с владыкой он встречался неоднократно в школе Беслана, казаки тоже оказывали помощь этому региону. А владыка Феофан поддерживал и казачество.

Прихожане и сотрудники епархии отзывались о владыке как о «родном отце» и не могли говорить о нем в прошедшем времени

— У него была политика не разделять, а, наоборот, всех объединить в одну семью. Не встречал человека, который мог так внимательно, до конца выслушать, не перебивая, и дать наставление, которое, бывает, трудно принять, но нужно, — сказал Моисеев.

Прихожане и сотрудники епархии отзывались о владыке как о «родном отце» и не могли говорить о нем в прошедшем времени.

— Строгий, но и сам обязательный и исполнительный. Случайно людей не назначают на такие должности. Он, хороший дипломат, настроил правильные отношения между конфессиями в Татарстане — это требовало многих усилий, — отметил системный администратор епархии Георгий Колчинский.

Студент, старообрядец Владислав приехал из Ростова-на-Дону. Он не мог не прийти проститься с Феофаном, хотя не знал его лично.

— Неважно, знаком ты с человеком очно или заочно, бывает духовное родство. И сейчас мы обязаны прийти и помолиться, почтить память владыки, подкрепить духовными молитвами, обращаясь к Богу, чтобы он упокоился и цель его жизни была достигнута. Он был камертоном в таком многоконфессиональном регионе, как Татарстан, проводил гибкую и правильную политику, не рубил сплеча — то, чего многим архиереям не хватает. И сегодня видим, представители разных конфессий, которые с уважением к митрополиту относятся, пришли почтить его память, — сообщил о причине своего прихода в Благовещенский собор ростовчанин Владислав.

1 / 73 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Екатерина Аблаева, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова