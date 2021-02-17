Минниханов сообщил, что его жена и сын переболели COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что его жена Гульсина и сын Искандер переболели COVID-19. «На меня вируса не хватило», — добавил он.

Первым заболел сын президента РТ, от которого впоследствии заразилась его жена. Об этом Минниханов рассказал на заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в РФ.

Также президент республики сообщил, что регион хорошо оснащен необходимым для борьбы с коронавирусом медицинскими оборудованием. Минниханов отметил, что в Татарстане стоит задача в ближайшее время вывести темпы вакцинации населения до 10 тыс. человек в сутки.

Ранее президент РТ заявил, что у тех, кто получил прививку от COVID-19, нет проблем со здоровьем: «Я могу официально заверить, что и в экспериментах каких-либо отклонений и проблем у тех, кто вакцинировался, — таких случаев в работе здравоохранения пока мы не видим».



Татьяна Демина