Реорганизация спортшкол Казани грозит потерей «олимпийского статуса»

Против объединения уже выступили родители, премьер-министр и президент Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Казани зреет родительский бунт из-за оптимизации спортивных школ. Граждане требуют отменить реорганизацию спортшколы по художественной гимнастике «Грация», которую присоединяют к спортивно-оздоровительному комплексу «Трудовые резервы». В результате детская организация утратит статус школы олимпийского резерва, сетуют родители и тренеры. Как выяснило «Реальное время», идею такой оптимизации не поддержали и на уровне правительства, и президента республики. О логике реорганизации спортшкол, потерях, которыми она грозит, и противоположных взглядах на целесообразность этой «оптимизации» властей Татарстана и Казани — в нашем материале.

«Олимпийское» беспокойство



Как рассказала «Реальному времени» мать одной из воспитанниц «Грации» Екатерина Беляева, решение о реорганизации спортшкол приняли почти год назад, весной 2020-го. В этом году «процесс пошел», школа — в стадии реорганизации путем присоединения к МАУ «СОК «Трудовые резервы». А оно вообще не является спортшколой, просто эксплуатирует здание спорткомплекса и оказывает платные услуги, например, проката спортинвентаря, отметила женщина:



— И родители, я думаю, приняли бы это решение более спокойно, если бы следствием этой реорганизации не была потеря школой статуса школы олимпийского резерва, которая неизбежна при смене юридического лица. А это ударит по карману и тренеров, и родителей, а главное — по престижу школы и, в конечном счете, по будущему ее воспитанниц. Результатом потери может стать уход тренеров, те из них, которые дают результаты, без работы, конечно, не останутся — уйдут в другие школы. И они, как это обычно бывает, заберут с собой наиболее перспективных детей. Что делать остальным, которые еще не раскрылись, которым не найдется места в других школах, где места ограниченны? Смена тренера в раннем возрасте опасна: многие дети окажутся просто не у дел, могут просто бросить спорт.

По словам Беляевой, объединение спортшкол в любой форме нежелательно с точки зрения результативности. Причем сначала объявили, что объединять будут по видам спорта, в итоге выбрали другие критерии, но какие — до сих пор непонятно. Впрочем, объединение по видам спорта выстрелило бы еще страшнее, считают родители: «Дети же должны соревноваться. Когда школ несколько, на выездных соревнованиях дети представляют разные школы, участвуют в большом количестве разных соревнований, а если будет одно объединение, возможности сузятся, они будут представлять только Казань, да и участвовать в соревнованиях будет меньше детей. Поэтому в разных видах спорта тренеры состоят в разных сообществах. Тогда не одна команда едет на одни соревнования, а несколько команд на несколько соревнований. Это приводит к лучшим результатам».

Школа — в стадии присоединения к МАУ «СОК «Трудовые резервы». А оно вообще не является спортшколой, просто эксплуатирует здание спорткомплекса и оказывает платные услуги. Фото: martinian.livejournal.com

Смысл присоединения «Грации» не к спортшколе, а к коммерциализированной, по сути, структуре — спорткомплекс «Трудовые резервы» предоставляет платные услуги, подозревают родители, в повышении доходности учреждения:

— Руководить школой будут люди, которые не разбираются в этом виде спорта. Они, например, могут сказать: наберите группу из 30 девочек вне бюджета, хотя в группе не должно быть больше 20. Потому что неважен результат, а важно заработать. А у тренера не останется времени и сил на бюджетниц...

Как рассказала «Реальному времени» родительница, инициативная группа встречалась с руководителем городского комитета физической культуры и спорта Альбертом Салиховым, и он вроде бы осознал суть проблемы и обещал остановить реорганизацию и спасти школу олимпийского резерва от уничтожения. Однако для того, чтобы процесс остановить, необходимо, чтобы Казгорисполком издал документ об отмене постановления о реорганизации, но его до сих пор нет.

Молчание «ягнят»

И.о. директора «Грации» Елена Домбровская отказалась комментировать «Реальному времени» ситуацию с объединением школ и родительским бунтом.

А сотрудники школы на условиях анонимности подтвердили: присоединение больно ударит по престижу и имиджу школы. По их словам, полноценная школа с историей и высоким статусом превратится в скромное отделение рядовой спортшколы, богатая спортивными достижениями история школы обезличится, а тренеры потеряют ежемесячную надбавку порядка 2 тысяч рублей, которую обеспечивает им статус школы олимпийского резерва, а борьбу за олимпийский статус надо будет начинать с нуля и на это уйдет несколько лет.



Мнение директора СОК «Трудовые резервы» «Реальное время» готово опубликовать, однако выйти с ним на связь пока не удалось:

Руслан Минабутдинов оказался неуловим, его подчиненные неизменно отвечали по телефону, что директора нет на месте. Контакты редакции они записали и обещали передать руководству просьбу о комментарии. При этом сотрудники СОК подтвердили: процесс реорганизации продолжается.

Футбол с гимнастикой едины



Зато в пресс-службе Казгоисполкома «Реальному времени» прокомментировали причины присоединения «олимпийской» спортшколы к учреждению, основным видом деятельности которого является не образовательная деятельность, как у спортшкол, а деятельность спортивных объектов. А «Образование дополнительное детей и взрослых» стоит в середине длинного списка вспомогательных видов деятельности — после деятельности стоянок автотранспортных средств, аренды и управления имуществом, проката и аренды спортивных товаров и прочего доходного бизнеса.

— На сегодняшний день СШОР «Грация» базируется и проводит тренировочные

занятия на стадионе «Трудовые резервы» как арендатор, не имея

собственных площадей, — сообщили в мэрии.



Несмотря на то, что в результате присоединения школы к спорткомплексту, она исчезнет, как самостоятельное юрлицо, в исполкоме отчего-то уверены, что «деятельность и тренировочные мероприятия СШОР «Грация» приводятся в соответствие с нормативными требованиями, сохраняя при этом за ней статус «олимпийского резерва».

В исполкоме отчего-то уверены, что «деятельность и тренировочные мероприятия СШОР «Грация» приводятся в соответствие с нормативными требованиями, сохраняя при этом за ней статус «олимпийского резерва». Фото: instagram.com/graciya_kzn

— Дальнейшее функционирование школы будет на законных основаниях и полностью на безвозмездной основе, — заверяют в исполкоме и ссылаются на доклад председателя городского Комитета физической культуры и спорта Альберта Салихова на аппаратном совещании в мэрии 27 апреля 2020 года, в котором, в частности, говорится, что реорганизация — следствие перевода муниципальных спортшкол в 2019 году из системы образования в организации спортивной подготовки в соответствии с новыми федеральными стандартами.

Только вот в докладе Салихова, в частности, говорится о создании «специализированных спортивных школ по таким видам спорта, как бокс, дзюдо, настольный теннис, лыжный спорт, спортивная борьба, восточные единоборства, спортивная гимнастика и акробатика», а какая будет специализация у СОК «Трудовые резервы» после присоединения к нему «Грации» и спортивной школы олимпийского резерва Вахитовского района» г.Казани, где имеются секции «Вольная борьба», «Бокс», «Конькобежный спорт», «Волейбол» и «Футбол» — не говорится. Что общего у трепетной лани художественной гимнастики с «быками» — борцами, футболистами, боксерами, где тут «специализация»?

«Все по нормативу»

В Министерстве спорта Татарстана, как выяснилось, поддерживают инициативу объединения спортшкол Казани:



— Исполнительным Комитетом г. Казани поэтапно осуществляется создание 9 физкультурно-спортивных объединений (далее — ФСО) путем реорганизации муниципальных учреждений (спортивных объектов, спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва) в форме слияния этих учреждений в одно муниципальное учреждение, — сообщили в Минспорта «Реальному времени», — Проведение реорганизации осуществляется с учетом практики Москвы и их опыта по реорганизации СШ и СШОР в ФСО.

В министерстве пояснили, что «одной из ключевых задач реорганизации учреждений является приобретение на правовой основе базы для каждой спортивной школы, что является необходимым условием для выполнения Федеральных стандартов спортивной подготовки, а также решения вопроса лицензирования медицинской деятельности спортивных школ», поскольку сейчас половина казанских спортивных школ и спортшкол олимпийского резерва базируются и проводят тренировочные занятия на муниципальных объектах в качестве арендаторов, не имея собственных площадей.

И заверили, что «у спортивных школ появится возможность трудоустройства ведущих спортсменов в штат учреждения с сохранением места в группе спортивной школы, а тренировочные мероприятия для детей и подростков, занимающихся в спортивных школах в рамках муниципального задания, так же будут вестись на прежних местах занятий, полностью на безвозмездной основе».

В Министерстве спорта Татарстана поддерживают инициативу объединения спортшкол Казани. Фото: Илья Репин

Там уверены, что «Тренерский состав спортивных школ будет сохранен, так же как и фонд оплаты труда в соответствии с тарификацией, включая все надбавки и премии. В процессе реорганизации ни одна муниципальная спортивная школа не будет переведена в заведомо худшие условия, все изменения, напротив, направлены на выведение деятельности спортивных школ на качественно новый уровень».

— Деятельность данных спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва приводится в соответствие с нормативными требованиями. При этом у школ олимпийского резерва статус «олимпийский» сохраняется, — утверждают в министерстве, не поясняя, каким образом вновь созданные спортивные учреждения, не имеющие обязательного «олимпийского» условия — спортивных побед на счету — сумеют получить в наследство этот статус.

«Реорганизация нецелесообразна»

Под занавес 2020 года — в сборнике от 30 декабря — Казгорисполком опубликовал четыре постановления о реорганизации спортшкол. Кроме «Грации», спортшколы олимпийского резерва Вахитовского района и СОК «Трудовые резервы», слиянию подлежат спортивные школы «Волна» (хоккей), «Уникс-юниор» (баскетбол) и спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Дельта» — они превратятся в секции ФСО «Дельта». Такую же сборную солянку — ФСО «Идель» — «сварят» из спортшколы олимпийского резерва «Идель» (настольный теннис и художественная гимнастика) спортшколы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка» и спортшколы «Мирас» (футбол), а также из СОК «Ракета», «Спортивной школы единоборств «Ак Барс», и спортшколы «Спектр» (бадминтон, регби, теннис). В последнем случае хотя бы «олимпийский» статус школ не оказался под угрозой — в силу его отсутствия.

Что любопытно, 1 октября 2020 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин направил в адрес президента республики Рустама Минниханова письмо, в котором указал, что реорганизация казанских спортшкол «нецелесообразна», поскольку «влечет за собой риски недостижения федеральных показателей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» (закрепленный показатель в рамках регионального проекта — 164 физкультурно-спортивные организаций, последует снижение показателя до 145 организаций), снижения федерального финансирования в рамках государственных программ и национальных проектов (в ряде форм федеральной поддержки учитывается количество физкультурно-спортивных организаций в регионе, в том числе олимпийского резерва) и утрату спортивными школами олимпийского резерва статуса «олимпийский» (потребуется повторное прохождение процедуры по его получению)".



На это письмо президент наложил резолюцию: «Ознакомлен. Согласен», но, как видим, мнение главы республики и главы правительства республики не остановило «нецелесообразный» процесс.