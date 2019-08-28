Эффективность очистки до 95%: «Нижнекамскнефтехим» завершил реконструкцию БОС

Модернизация биологических очистных сооружений НКНХ потребовала более 3 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Нефтехимики Нижнекамска осуществили масштабный апгрейд очистных сооружений — заменили устаревшие здания и оборудование, внедрили современную технологию очистки стоков и атмосферного воздуха. И сегодня с участием президента республики Рустама Минниханова состоялась торжественная церемония открытия БОС «Нижнекамскнефтехима», что ознаменовало завершение одного из самых грандиозных мероприятий в сфере охраны окружающей среды Татарстана. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Бактерии для БОС были адаптированы к НКНХ

Сегодня в ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции состоялось открытие биологических очистных сооружений (БОС). В торжестве приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков, генеральный директор АО «ТАИФ», председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан Шигабутдинов, глава НМР Айдар Метшин, генеральный директор научно-производственной компании «Медиана-фильтр», г. Москва Александр Жадан. Официальные лица на предприятии встречал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Он рассказал Рустаму Минниханову о поэтапной реконструкции биологических очистных сооружений и показал ход строительных работ на макете. Генеральный директор НКНХ обратил внимание гостей на монитор, на котором в реальном времени можно было наблюдать за раками.

Бактерии для очистных сооружений совместно с «Нижнекамскнефтехимом» вырастила московская научно-производственная компания «Медиана-фильтр»

— В потоке воды, полученной после БОС, мы установили аквариум с раками. В нем они живут уже больше месяца. А раки — это самый настоящий индикатор чистейшей воды, — сказал Азат Бикмурзин.

Бактерии для очистных сооружений совместно с «Нижнекамскнефтехимом» вырастила московская научно-производственная компания «Медиана-фильтр». Подобный проект она реализовала в Капотне на БОС нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефть».

— Бактерии были подготовлены вместе с НКНХ, потом они были переселены на загрузку на базе керамзита. Она была произведена в Нижнекамске и частично в Заинске. Сейчас установка хорошо работает, вышла на эффективность порядка 95%. Мы рады, что внесли свою лепту вместе с заводом, — рассказал Александр Жадан.

Генеральный директор НКНХ рассказал Рустаму Минниханову о поэтапной реконструкции биологических очистных сооружений

Рустам Минниханов поинтересовался происхождением бактерий. Генеральный директор «Медиана-фильтр» пояснил, что сначала провели опытно-промышленные испытания и первые бактерии получились неудачными: штампы доработали и вырастили новые.

— Бактерии взяли с существующего объекта, они уже адаптированы к загрязнениям НКНХ. Мы создали для них питательную среду, где они смогли размножаться, — сказал Александр Жадан.

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков, участвовавший в экскурсии по биоочистным сооружениям, прокомментировал корреспонденту «Реального времени» работу, проведенную НКНХ:

— Самое главное, что здесь соблюдается технологический процесс, а наша задача вместе с Росприроднадзором мониторить качество сточных вод, чтобы оно соответствовало всем нормам и требованиям. НКНХ сделали большое дело, количество жалоб от жителей Нижнекамска сократилось, и это один из результатов реконструкции БОС. Мы надеемся, что благодаря реконструкции запахи прекратятся.

«Затраты на экологию — необходимы. Это — первейшие задачи завода»

После знакомства с работой биологических очистных сооружений официальные лица приступили к торжественному запуску реконструкции БОС. Рустам Минниханов обратился к жителям Нижнекамска:



«В 2017 году ТАИФ запустил первый этап реконструкции очистных, сегодня мы запускаем второй этап», — заявил Рустам Минниханов

— Я должен отметить хорошую работу наших коллег — Группы компаний ТАИФ, «Нижнекамскнефтехима». В 2017 году ТАИФ запустил первый этап реконструкции очистных, сегодня, в преддверии Дня Республики, дня рождения Николая Лемаева, мы запускаем второй этап. И работа продолжается. Сейчас идет работа по прокладке коллектора. Я считаю, что это очень позитивно. Нижнекамск — нефтехимический центр республики. Сегодня в отрасли используются самые современные технологии, и мы можем с уверенностью сказать, что, несмотря на большую техногенную нагрузку, за счет современных технологий очистки, современных объектов производства мы можем достичь такого состояния экологического, которое будет соответствовать международным нормам.

В работе компаний Группы ТАИФ и ПАО «НКНХ» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных

В свою очередь на церемонии запуска БОС в эксплуатацию Руслан Шигабутдинов заявил, что в работе компаний Группы ТАИФ и ПАО «НКНХ» вопрос соблюдения экологических требований и нормативов всегда был одним из приоритетных.

— Не может быть даже сомнений в том, что затраты на экологию — необходимы. Это первейшие задачи завода, акционеров — соблюдение всех экологических норм. Сегодня мы завершаем второй этап реконструкции и двигаемся в сторону третьего этапа. Экологических вопросов на любом крупном промышленном предприятии всегда — много. Но я уверен, что мы при поддержке республики, президента и с нашей с вами активной работой все вопросы решим, и экология в городе и в регионе будет лучше, чем в любой точке планеты. Химия должна быть «зеленой», технологии такие — есть, — добавил Руслан Шигабутдинов.

Айдар Метшин поздравил нижнекамцев со знаковым событием. Он заявил, что вопросы экологической безопасности всегда будут приоритетными, поскольку существенно влияют на качество жизни людей в Нижнекамске.

— Отрадно, что и наше промышленное предприятие в лице ГК ТАИФ ПАО «Нижнекамснефтехим» это понимает и реализует масштабные экологические проекты в рамках производственных программ. Наша задача обеспечивать баланс между развитием производств и сохранением окружающей среды. Сегодня знаковое событие, которое это подтверждает. Ввод второй очереди реконструкции БОС — это та мера, которая могут существенно улучшить качество атмосферного воздуха и в целом окружающей среды Нижнекамска, — сказал Айдар Метшин.

Символический пуск биологических сооружений после второго этапа реконструкции произвели Павел Павлов, 46 лет работающий слесарем, и молодой сотрудник Рашид Файзуханов, слесарь-ремонтник.

Работники НКНХ произвели символический пуск биологических сооружений после второго этапа реконструкции

Коммунальные и промышленные стоки на балансе НКНХ



Во многих регионах страны водные объекты буквально отравлены неочищенными стоками. Загвоздка в том, что подавляющее большинство очистных сооружений находится на балансе городских управлений водоканалов, у которых просто нет средств, чтобы изменить ситуацию.

В корне иная ситуация с биологическими очистными сооружениями «Нижнекамскнефтехима». Они были введены в эксплуатацию еще в 1966 году. И сегодня на БОС 81% — это стоки предприятий, расположенных на промышленной площадке. К слову, это более 60 предприятий. И помимо химически загрязненных стоков сюда практически со всех городских квартир, организаций, в том числе автомоек, гаражных кооперативов, автосервисов, медицинских учреждений, торговых центров поступают и коммунальные стоки. Их доля составляет 19%.

Сегодня на БОС 81% — это стоки предприятий, расположенных на промышленной площадке

При этом в городскую канализацию сливаются также стоки с предприятий, расположенных в поселке Строителей и в районе БСИ. А так как город изначально строился для нефтехимического комбината, в свое время было решено совместить очистку промышленных, городских и коммунальных стоков в одном месте. Это было выгодно технологически, экономически и географически.

Сложную систему биологической очистки коммунальных и промышленных стоков НКНХ уже больше полувека содержит на своем балансе, обслуживает, следит за качеством очищенных стоков. Первоначально мощности БОС позволяли очищать 56 тыс. кубических метров стоков в сутки. Расширение БОС продолжалось до середины 80-х годов и в результате их мощность увеличилась до 213 тыс. кубометров в сутки. Впрочем, фактическая нагрузка по итогам 2018 года составила 165 тыс. кубометров в сутки.

Хлорированные стоки по трубе уходили в Каму

И кстати, сегодня мало кто из нижнекамцев знает, что до пуска БОС в 1966 году городские стоки очищались лишь методом отстоя. Павел Павлов, уже 46 лет работающий на БОС слесарем, прекрасно помнит, как это было: «Рядом с Корабельной Рощей в поле были бетонные резервуары (от них и сейчас кое-что осталось) — первые очистные сооружения. Они представляли собой систему лабиринтов, куда стекались городские стоки. Специальный работник сыпал в них хлорку, которую привозили в деревянных бочках. И эти хлорированные стоки после системы лабиринтов, в которых они немного отстаивалась, по трубе уходили в Каму».

БОС «Нижнекамскнефтехима» проектировались двумя крупнейшими в Советском Союзе институтами — Гипрокаучук и Водоканалпроект Госстроя СССР. Под них проектировщики определили территорию, которая находится в удалении от города и значительно ниже его и промплощадки, поэтому стоки сюда поступают самотеком. При другом расположении БОС стоки пришлось бы перекачивать с помощью насосных станций, а это в разы увеличило бы стоимость их очистки.

Герметичный комплекс очистки

В задачах нефтехимиков было довести качество стоков до воды рыбохозяйственного назначения, а значит самого высокого уровня. Для этого в конце 2015 года нефтехимики приступили к масштабной реконструкции очистных сооружений.

Первый этап был осуществлен в 2016 году. Тогда заново был построен и оборудован весь узел механической очистки хозбытовых стоков, построено здание решеток с приемной камерой, аэрируемые песколовки, смеситель хозбытового и химзагрязненного стоков, насосная опорожнения смесителей, электрокабельные эстакады, смонтированы «Ятаганы» — специальные установки обезвреживания парогазовых смесей. Весь комплекс был оснащен современным оборудованием и герметичен — пахнущие выбросы теперь нейтрализуются.

Реализация только первого этапа позволила уловить из стоков взвешенные вещества и отбросы минимальным размером 5 мм

Реализация только первого этапа позволила уловить из стоков взвешенные вещества и отбросы минимальным размером 5 мм, максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказывается на концентрации ила в аэротенках и повышает качество биологической очистки. В результате концентрация железа в стоках была снижена на 19%, алюминия — на 16%, сульфатов — на 17%, фенолов — на 35%, формальдегида — на 52%, а метанола — на 71%.

Генеральным проектировщиком первого этапа реконструкции биологических очистных сооружений выступила АО «МосводоканалНИИпроект», разработчик технической документации — ООО «АСП-АКВА».

Современные технологии для улучшения экологии

Позже нефтехимики приступили ко второму этапу реконструкции БОС. В течение прошлого года продолжались работы по реконструкции узла механической очистки химстоков. Разработчиком проектной документации второго этапа выступило ООО «АСП-АКВА», поставка технологического оборудования и технологии была выполнена АО «НПК Медиана-фильтр».

Здесь заменили физически устаревшие сооружения механической очистки химзагрязненных стоков — песколовки, построили камеру переключения коллекторов, включили в технологическую схему дополнительные ступени очистки в виде бассейна для сбора ловушечного продукта и узла преаэрации стоков.

Для улучшения качества очистки химзагрязненных стоков и загрязненного воздуха на узле механической очистки нефтехимики внедрили одну из лучших в Европе технологий — метод биофильтрации. С помощью московских специалистов и сотрудников научно-технологического центра НКНХ удалось подобрать систему биофильтров с эффективностью очистки до 95%.

Для улучшения качества очистки химзагрязненных стоков и загрязненного воздуха на узле механической очистки внедрили метод биофильтрации

На специально отведенной площадке построены четыре преаэратора — эти сооружения предназначены для отдувки из стоков легколетучих веществ. Применяется питательная масса для биофильтров. Это специальные бактерии, которые заселены в биофильтры для поглощения углеводородосодержащих веществ.

Кроме того, на производствах НКНХ, до сброса стоков на БОС, существует еще и поэтапная очистка. И первый ее этап происходит уже на промышленной площадке. В производствах имеются локальные узлы, где промышленные стоки проходят предварительную очистку и только потом они отправляются на БОС. При этом ведется строгий контроль качества воды до того, как она направляется в общую канализацию.

Также в рамках второго этапа проведена реконструкция химического отделения лаборатории БОС, которая теперь оснащена современным оборудованием. Появилась на очистных сооружениях и видеопанель, где отображается аналитический мониторинг стоков в режиме реального времени.

Запас мощности БОСов достаточен на несколько десятилетий эксплуатации вперед

Нынешняя реконструкция эксплуатационной мощности БОСов проводилась с учетом постоянно нарастающей потребности очистки стоков на перспективу в первую очередь города, а уже потом, промышленных предприятий. Город динамично растет, и растет объем его хозяйственных стоков. Но запас мощности БОСов достаточен на несколько десятилетий эксплуатации вперед.

Новый коллектор для отведения промливневых стоков на БОС

Также в ходе реализации второй очереди реконструкции БОС завершено строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков протяженностью 15 километров. Он позволит увеличить пропускную способность системы транспортировки стоков до очистных сооружений, повысить ее безопасность и снизить экологическую нагрузку.

Что касается финансовых затрат, то на первый этап реконструкции узла механической очистки хозбытовых стоков НКНХ направил 610,4 млн рублей (данные указаны с НДС). На реконструкцию второго этапа реконструкции БОС — 1,255 млрд рублей. В этом году «Нижнекамскнефтехим» направил на строительство нового внеплощадочного коллектора 1,501 млрд рублей. Общая стоимость реконструкции БОС, включая строительство нового коллектора, составила более 3 млрд рублей.

«Нижнекамскнефтехим», внедрив в ходе реконструкции БОС современные технологии и новейшее оборудование, успешно реализовал важный экологический проект, направленный на комплексное решение вопросов охраны окружающей среды.