Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин обсудили строительство М-12

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Восточном экономическом форуме встретился с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщает его пресс-служба. Они обсудили строительство трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Участие в нем принимает и делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым.



Напомним, участок трассы М-12 до Казани должны открыть в конце 2023 года. В этом месяце, 8 сентября, президент России Владимир Путин открыл участок М-12 от Москвы до Арзамаса, расположенный в Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 415 км.



По последним данным, участок М-12 от Арзамаса до Казани готов более чем на 80%. Работы на сегодняшний день продолжаются на мосту через Волгу. В октябре дорожники планируют завершить на объекте укладку асфальтобетона



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В следующем году трассу М-12 должны протянуть до Екатеринбурга и Тюмени. Полностью завершить ее строительство планируют в 2025 году.



В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Востоком». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



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Татьяна Демина