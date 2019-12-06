«КАМАЗ кардинально поменял облик машиностроения и страны!»

В Набережных Челнах стартовали торжества по случаю 50-летия автогиганта, в гости ждут Владимира Путина

В Набережных Челнах стартовала серия праздничных мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею КАМАЗа. Прибывший с поздравлениями президент Татарстана Рустам Минниханов объявил, что на главные торжества 13 декабря в автоград приедет глава государства Владимир Путин. Татарстанский лидер наградил ПАО «КАМАЗ» и его коллектив орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» и подчеркнул, что заложенный в 1969 году проект кардинальным образом поменял облик машиностроения и облик страны, введя ее в когорту мировых лидеров по большегрузному автотранспорту. Побывавший на торжественном вечере корреспондент «Реального времени» наблюдал, как мэр автограда Наиль Магдеев признавался в любви к автогиганту и лично к Сергею Когогину, и выслушал теорию депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной о том, что в Челнах создан «особый тип патриотизма, который уберег город в «лихие 1990-е».

Минниханов: «Путин едет на КАМАЗ»

Торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня основания КАМАЗа, прошел в Органном зале Набережных Челнов, на него были приглашены как ветераны завода и нынешние работники, так и партнеры компании, представители бизнеса, городские и республиканские чиновники во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Вечер открыл камерный оркестр Игоря Лермана, исполнив композиции Вивальди в качестве посвящения автогиганту — ПАО «КАМАЗ» на протяжении многих лет спонсирует оркестр.

Рустам Минниханов, открывая вечер, напомнил, что одним этим торжеством республика, конечно, не ограничится: он лишь открывает цикл мероприятий, посвященных 50-летию КАМАЗа. 13 декабря, пообещал он, юбилей отпразднуют на площадке самого завода — причем, раскрыл он интригу, с участием первого лица государства, то есть президент РФ Владимир Путин в автоград на юбилей все-таки приедет (как мы и предсказывали).

На торжественный вечер, посвященный 50-летию со дня основания КАМАЗа, в Органном зале города Набережных Челнов были приглашены и ветераны завода, и нынешние работники. Фото Сергея Афанасьева

КАМАЗ построили более 100 тысяч человек

Минниханов особенно отметил тех, кто участвовал в реализации грандиозного проекта — строителей, энергетиков, инженеров и самих «камазовцев».

— На берегу Камы [50 лет назад] был заложен проект, который кардинально поменял облик машиностроения, облик страны. И ввел ее в когорту мировых лидеров по большегрузному автотранспорту. На строительство автогиганта, — напомнил он, — претендовало много регионов страны. Немалая заслуга при принятии решения о месте строительства принадлежит нашему бывшему первому секретарю обкома Фикряту Табееву.

Минниханов вспомнил, как в начале 1970-х на стройке трудилось более 100 тысяч человек. Было освоено за время строительства 4,2 млрд рублей капитальных вложений. Установлено было более 30 тысяч единиц самого современного оборудования, в большой камазовской эпопее приняли участие и свыше 700 иностранных компаний и 2 тысячи заводов из 500 городов Советского Союза. Были созданы одновременно с КАМАЗом и десятки заводов комплектующих, в результате практически все отрасли народного хозяйства СССР получили колоссальный толчок. Благодаря строительству Камского автозавода Набережные Челны из небольшого города с 30 тысячами населения превратились в один из крупнейших городов Татарстана и «машиностроительный центр страны с широкими проспектами, качественными дорогами и комфортным жильем, благоустроенными парками и скверами». Президент Татарстана обратил внимание, что именно к юбилею КАМАЗа в городе были реализованы проекты в социальной, транспортной и дорожной инфраструктуре, работа будет продолжаться и дальше, пообещал он.

— Ведется строительство крытого плавательного бассейна, новые общественные пространства появляются, строится филиал республиканского онкодиспансера, театр, через несколько дней мы заложим камень на строительстве закрытого футбольного манежа, — перечислил Минниханов проекты, которые, напомним, пролоббировала в том числе и команда гендиректора компании Сергея Когогина к заводскому юбилею.

«Сегодня КАМАЗ входит в двадцатку мировых производителей грузовиков, он выпускает каждый третий грузовой автомобиль в России и странах СНГ. И эксплуатируются они в 80 странах мира», — рассказал президент РТ. Фото Сергея Афанасьева

«КАМАЗ входит в двадцатку мировых производителей грузовиков, выпускает каждый третий грузовик в России»

Глава республики первым из руководителей (среди них Владимир Фаустов, Николай Бех, Иван Костин) упомянул собственно первого генерального директора автогиганта — Льва Васильева. Ветеран еще жив, ему 94 года. Его власти РТ за вклад в строительство завода и развитие машиностроительной отрасли республики наградили высшей наградой РТ — орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», а 9 октября первому гендиректору установили бюст в автограде. Упомянув последнего гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина, президент РТ заявил, что при его руководстве компания начала переходить на «инновационные рельсы». В числе прочих важных деятелей Рустам Минниханов отметил советского главу «Камгэсэнергостроя» Евгения Батенчука.

— Безусловно, на пути автогиганта было много как приятных, так и грустных событий. Это и кризис 1990-х годов, и пожар на заводе [двигателей]. Но несмотря на все трудности, нам удалось сохранить уникальное производства. Сегодня КАМАЗ входит в двадцатку мировых производителей грузовиков, он выпускает каждый третий грузовой автомобиль в России и странах СНГ. И эксплуатируются они в 80 странах мира, — рассказал президент РТ, вспомнив и КИП «Мастер». — Мы создали и самый большой индустриальный парк в Европе, площадь закрытых помещений его — 1,4 млн кв. метров, там расположились 284 предприятия, на которых работает свыше 9 тысяч человек.

Президент РТ наградил ПАО «КАМАЗ» орденом «За заслуги перед РТ»

Главным же образом Рустам Минниханов порадовался тому, что свой юбилей КАМАЗ отмечает «достойно»: полным обновлением производства — открыт завод по выпуску каркасов кабин, запущена линия по производству алюминиевых топливных баков, запущен конвейер по выпуску современного рядного двигателя R5, до конца этого года будет начато производство грузовиков поколения K5, не говоря уже о перспективах развития проекта беспилотников. Эти проекты были бы невозможны без поддержки со стороны федеральных властей и акционера КАМАЗа — ГК «Ростех», благодарно отметил он и попросил им поаплодировать, а после оглушительных аплодисментов тут же вставил:

— Но и республика рядом всегда! Можно и республике поаплодировать! — за что получил еще более громкую овацию.

Первую награду президент вручил самому КАМАЗу: орден и знамя передали Сергею Когогину. Фото tatarstan.ru

Минниханов, поднявшись на сцену Органного зала с приветственной и поздравительной речью, далеко не сразу спустился с нее: он лично на протяжении около 10 минут награждал камазовских работников — от слесарей до замдиректоров производства. Первую же награду он вручил самому КАМАЗу соответствующий орден и знамя ордена передали Сергею Когогину: «Указом президента РТ за особо выдающиеся заслуги коллективного общества в отечественное машиностроение и большой вклад в экономику республики орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» награждено ПАО «КАМАЗ».

Альфия Когогина: «В автограде был создан особый тип патриотизма, который уберег Челны в «лихие 1990-е»

Главный камазовский лоббист и, по совместительству, супруга гендиректора автогиганта, депутат Госдумы РФ Альфия Когогина назвала камазовскую стройку, стартовавшую в 1969 году, «великой, невиданной по масштабу в Европе». По ее словам, тогда в Татарстан, Набережные Челны «потянулись лучшие представители молодежи, интеллигенции, рабочего класса», мечтавшие построить завод и «город будущего»:

— Вам, ветераны, это удалось, — уверенно заявила она. — КАМАЗ сплотил тогда все слои общества: молодежь и взрослое поколение, русских, татар, марийцев, чувашей, башкир, украинцев, белорусов — все национальности жили, работали и отдыхали вместе, одной семьей! Это был котел, в котором готовился особый сплав качеств советского общества, в котором не было места ни зависти, ни шовинизму.

Мало того, Альфия Когогина считает, что в 1970-х годах в автограде был создан особый тип патриотизма, который уберег Набережные Челны в «лихие 1990-е» и сохранил КАМАЗ в то кризисное время. Следом за ней высыпали девушки из студии эстрадного вокала «21-й век» и, точно загодя зная о риторической фигуре Когогина, исполнили патриотическую же песню со словами «Всегда вперед, мы победим» и припевом «Вперед, Россия!»

Альфия Когогина считает, что в 1970-х годах в автограде был создан особый тип патриотизма, который уберег Набережные Челны в «лихие 1990-е» и сохранил КАМАЗ в то кризисное время. Фото tatarstan.ru

Наиль Магдеев — Сергею Когогину: «Мы вас любим, мы вами гордимся, мы на вас надеемся»

Мэр Набережных Челнов на юбилее оказался в несколько неловкой ситуации, когда должен был искренне благодарить команду Сергея Когогина и его лично, желая им успехов, в момент так и неразрешенного с ним спора. Напомним, КАМАЗ собирается через суд забрать у исполкома автограда когда-то выданные ему 190 автобусов, лизинговые платежи по которым, как считают в автогиганте, город давно просрочил. Это могло бы вызвать транспортный коллапс в городе, но очевидно, на такой экстремальный шаг в юбилейном декабре — да еще и перед приездом Владимира Путина — команда Сергея Когогина не пойдет (не исключено, что к настоящему моменту уже заключено некое кулуарное соглашение на этот счет). Однако ни один мускул не дрогнул на лице градоначальника, когда он вышел на сцену с улыбкой. Впрочем, и поздравления он поначалу направил ветеранам камазовской стройки «от имени благодарных челнинцев», которых сегодня 534 тысяч, КАМАЗ подарил небольшому городку за полвека ровно полмиллиона граждан, приехавших сюда со всех концов СССР. КАМАЗ круто изменил судьбу 30-тысячного города, считает Наиль Магдеев: многие поколения камазовцев фактически выбрали для себя новую родину, где сегодня проживает более 80 национальностей. В конце он все же лично обратился к Сергею Когогину со словами благодарности:

— Моему другу, нашему товарищу, соратнику — за службу и за дружбу! За то, что КАМАЗ сегодня выполняет на 5 с плюсом все задачи, которые стоят перед предприятием. Сегодня с Рустамом Миннихановым смотрели новейшие разработки, и, скажу честно, я еще раз влюбился в КАМАЗ! Мы вас любим, мы вами гордимся, мы на вас надеемся. КАМАЗ и город — наша судьба! — не скупился на красивые слова сияющий челнинский градоначальник.

«Сегодня с Рустамом Миннихановым смотрели новейшие разработки, и, скажу честно, я еще раз влюбился в КАМАЗ!» — не скупился на красивые слова челнинский градоначальник. Фото tatarstan.ru

Сергей Когогин: нынешних продаж недостаточно, и в 2020 году взрывного роста потребления на КАМАЗе не ждут

На вечере, где со своими номерами выступали и молодые камазовские работники (представив большую литературно-музыкальную пьесу «История сильных людей», основанную на письмах первых камазовских первопроходцев), и городские коллективы, и заслуженные артисты Татарстана, про экономику вообще, конечно, старались не говорить. Между тем именно в юбилейный день Сергей Когогин дал интервью корпоративному изданию «Вести КАМАЗа», в котором не скрыл нелегкого положения юбиляра: «В нашем бизнесе очень трудно говорить, удачный год или неудачный год. Крайне редко рынок бывает совсем уж хорош, за все время моей работы — только 2007-й год, больше такого счастья нам не выпадало, все было как всегда: за место на рынке надо бороться. И сейчас есть настораживающие вопросы, но сама дата «50 лет» обращает внимание на то, чем можно гордиться», — так прокомментировал он ситуацию с падением продаж грузовиков на российском рынке. По его словам, маркетологи чуть повысили прогноз по состоянию рынка: раньше давали 55—56 тысяч грузовых автомобилей, сейчас вывели на 59 тысяч по регистрациям в этом году. «Мы рассчитываем 29 тысяч [КАМАЗов] реализовать на внутреннем рынке и чуть больше 5 тысяч — на экспорт. Ряд сложностей по исполнению экспортных контрактов имеется, тем не менее, с 33—34 тысячами мы должны закончить год. Много это или мало? Для КАМАЗа этого недостаточно, но это данность, с которой мы столкнулись и живем», — отметил он с сожалением. В 2019 году очень сильно упал и сегмент магистральных тягачей, почти в два раза, поэтому и автомобилей К4 в компании выпустили меньше, чем планировали. Да и следующий год, увы, не будет лучше 2019-го, взрывного роста потребления на КАМАЗе не ждут.

С 1969 по 2019 год между тем выпущено более 2,3 млн автомобилей.

1 / 20 Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев

Сергей Афанасьев