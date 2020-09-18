«Скверный» тупик в «Салават купере»: соципотечный микрорайон может снова остаться без парка

Республиканская программа по развитию парков и скверов снова может обойти стороной один из самых населенных и быстрорастущих микрорайонов Казани — «Салават купере»

Замер в мертвой точке проект застройки парковой зоны в ЖК «Салават купере» под Казанью, который был обещан жителям к 100-летию ТАССР. Общественные слушания по ее обустройству по улице Наиля Юсупова, назначенные на 3 сентября администрацией Московского и Кировского районов Казани, отложены. Именно в этот день авторы проекта должны были представить концепцию реновации территории и изложить подходы к экологическому оздоровлению и очистке двух заброшенных озер, вокруг которых задумывается создать парковое пространство. Однако в пресс-службе помощника президента РТ Натальи Фишман-Бекмамбетовой заверили «Реальное время», что осенью слушания обязательно состоятся. А пока всем жителям Казани предлагается проголосовать за приоритетные объекты для попадания в программу 2021 года. «Салаватовский» парк опережает набережную Казанки по количеству набранных голосов, но с минимальным отрывом в 2-3%.

Экстренная отмена слушаний

Похоже, до «Салават купере» так и не дойдут в юбилейном для республики году убранистические проекты обустройства комфортной городской среды. Назначенные на 3 сентября общественные слушания по предварительной концепции обустройства парка по улице Наиля Юсупова были скоропостижно отменены. Об этом «Реальному времени» сообщили активисты микрорайона, которые борются за включение комплекса в государственную программу «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан».

По словам лидера группы Регины Калимуллиной, приглашение на слушания было разослано жителям через аккаунты в социальных сетях, однако за 4 часа до начала последовал отбой. Организатором слушаний выступила администрация Кировского и Московского районов Казани. В чем причина экстренной отмены в районной администрации жителям не объяснили. И до сих пор активисты остаются в неведении по поводу дальнейшей судьбы парка.

— Идея строительства парковой зоны не оставляет равнодушным ни одного жителя «Салават Купере», — рассказала руководитель активистов Регина Калимуллина в разговоре с «Реальным временем». — Мы живем в молодом жилом микрорайоне, которые возводится буквально на пустыре. Но он стремительно растет: с каждым годом в «Салават купере» переселяется все больше жителей. С нетерпением ждем, когда и до нас дойдет очередь в благоустройстве окружающей среды по республиканской программе развития парков и скверов. Честно говоря, мы наивно полагали, что эта программа должна была начинаться с обустройства таких жилых новостроек за чертой города. Мы ожидали, что 3 сентября увидим первые контуры будущего парка. Подозреваем, что проект обустройства снова не готов, чтобы показывать его жителям. Видимо, и обсуждать предметно пока нечего», — предположила она.

По ее словам, новую дату проведения общественных слушаний им не объявили, а судьба проекта остается неизвестной. «На наши вопросы (о причинах переноса, — прим. ред.) администрация Кировского и Московского районов в комментариях под постом не ответила», — посетовала Килимуллина.

С идеей строительства парка в «Салават купере» впервые выступил глава ГЖФ Марат Зарипов, являющийся инвестором-застройщиком ЖК. Фото tatarstan.ru

Мимо госпрограммы стоимостью 21 млрд рублей

Напомним, что с идеей строительства парка в «Салават купере» впервые выступил глава ГЖФ Марат Зарипов, являющийся инвестором-застройщиком ЖК. В феврале этого года на одном из заседаний градостроительного совета с участием президента Татарстана Рустама Минниханова он предложил разбить парк в «Салават купере», определив участок в 4,5 га между третьим и восьмым жилыми кварталами. В этом месте сохранились два заброшенных озера, вокруг которых можно было бы создать зону для отдыха и прогулок жителей. По поручению президента РТ началась разработка концепции, геологические изыскания на местности и разработка технико-экономического обоснования.

Предполагалось, что уже к 100-летию ТАССР начнется строительство парка, но воз и ныне там. С момента принятия в 2017 году государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан» стоимостью 21 млрд рублей в нее было включено множество пространств в центре Казани — набережная Кабана, Горки-парк, которые демонстрировались федеральным VIP-гостям. Однако попадание в нее парка «Салават купере» все еще остается под вопросом.

Тихое уединенное пространство должно появится вдоль магистральной улицы, названной в честь легендарного гендиректора «Казаньоргсинтеза» Наиля Юсупова. За несколько лет по программе социальной ипотеки здесь построено 40 домов на 11 219 квартир, где проживает около 70 тысяч граждан-участников программы социальной ипотеки. В перспективе здесь будет построено 1,5 млн кв. м. жилья.

Согласно первоначальным планам, парк должен был появится вокруг заброшенных озер между третьим и восьмым кварталом и гармонично объединиться с окружающими домами. В ГЖФ сообщили «Реальному времени», что предварительная концепция парка была им представлена еще летом этого года, по ней были высказаны замечания. После этого концепция ушла на доработку с тем, чтобы выйти на обсуждение жителей. В ГЖФ подтвердили, что им известно об отмене общественных слушаний, но оставляют этот момент без комментария. «ГЖФ парки и скверы не строит, это не входит в нашу компетенцию, — повторили в пресс-службе ГЖФ. — Надеемся, что в будущем году такой благоустроенный парк появится».

Дата встречи уточняется...

Добавим, что накануне праздничных дней в августе ЖК «Салават купере» посетил глава Московского и Кировского районов Казани Сергей Миронов. Тогда он пообещал, что парку быть! «Поделюсь небольшим секретом. Я знаю, что самый долгожданный и важный вопрос для жителей «Салават купере» — это будущий парк. И очень надеюсь, что до 30 августа мы проведем общественные слушания и обсудим, каким может быть парк в «Салават купере». А на следующий год приступим к его строительству», — рассказал он, выступая на встрече «Караоке. Голос двора» (видео его выступления размещено в «Инстраграм» группой жителей «Салават купере»). «Никто даже не захлопал, не закричал, подумали шутка что-ли», — заметила Регина Калимуллина.

Впрочем, в аппарате помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой опровергли эти домыслы. «Что касается проекта благоустройства парка у ЖК «Салават купере», то он готов и будет вынесен на общественные обсуждения этой осенью в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас уточняется дата проведения встречи с жителями. Ранее проект дорабатывался с учетом замечаний профильных ведомств». Лидер активистов «Салават купере» опасается, что проиграв борьбу, их парк вычеркнут без разговоров.

Отбор на основе рейтингового голосования?

Впрочем, перенос общественных слушаний не ставит крест на реализации проекта. Две недели назад на портале «Открытый Татарстан» было открыто голосование по определению первоочередных объектов благоустройства общественных пространств муниципальных образований Республики Татарстан в 2021 году.

В шорт-лист проектов Кировского и Московского районов вошли шесть конкурирующих проектов: это набережная реки Казанки (от Кировской дамбы до Ленинской дамбы), парк Петрова, ул.1 Мая, парк имени Н.Г. Столярова, парк в ЖК «Салават купере», Сад рыбака по ул. Клары Цеткин, сквер на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Волгоградской.

По данным на 17 сентября, парк «Салават купере» набрал 26,83% голосов, а набережная — 23,79%. Условия выбора проектов на сайте не изложены, но жители «Салават купере» волнуются, что набережная может обогнать по количеству набранных голосов, и тогда они снова окажутся за бортом госпрограммы.

«Нам непонятно, почему наш парк должен конкурировать с набережной. В прошлом году мы выиграли борьбу за голоса жителей с парком по улице Декабристов, но в итоге нет ни у него, ни у нас», — переживает Регина Калимуллина.



На сайте «Открытая Казань» говорится, что проведение рейтингового голосования по определению первоочередных объектов благоустройства общественных пространств муниципальных образований Республики Татарстан в 2021 году является одним из требований реализации Национального проекта «Жилье и городская среда». «Итоги голосования будут учтены при выборе территории для благоустройства в 2021—2022 годах», — указывают организаторы.

В пресс-службе Минстроя РТ и исполкома Казани сообщили «Реальному времени», что не участвуют в организации голосования и поэтому не вправе давать комментарии. На самом деле в каждом регионе, где реализуется программы по нацпроекту «Жилье и городская среда», жители сами определяют, какой сквер или парк будет благоустроен на основе рейтингового голосования.

Почему набережную столкнули с «Салават купере»

В Администрации Кировского и Московского районов Казани перенаправили вопросы «Реального времени» о голосовании к помощнику президента Татарстан Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

«Как формируется перечень для голосования? Мы готовим его совместно с администрациями каждого из муниципальных образований на основании их предложений и видения стратегического развития района, — сообщили в пресс-службе Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

В пресс-службе помощника президента РТ отметили, что «территория от Кировской дамбы до парка Кырлай приходится на Кировский район», так что тут без вариантов. Фото Рината Назметдинова

Почему в раздел «Кировский район» была включена набережная Казанки от Кировской дамбы до Ленинской дамбы? Какая территория этой набережной приходится на Кировский район? Отвечая на этот вопрос «Реального времени», в пресс-службе помощника президента РТ отметили, что «территория от Кировской дамбы до парка Кырлай приходится на Кировский район», так что тут без вариантов.

«Ежегодно на портале «Открытый Татарстан» мы (программа развития общественных пространств Татарстана) совместно с Минстроем республики проводим голосование по определению первоочередных объектов благоустройства общественных пространств муниципальных образований республики. Иными словами, для нас это способ узнать, какие территории для людей в каждом районе кажутся наиболее востребованными. Что происходит после голосования? Результаты голосования учитываются при формировании итогового перечня благоустройства общественных пространств Татарстана на следующий год. Но важно отметить, что голосование — не единственный фактор, который имеет значение.

При выборе территорий для благоустройства мы сначала анализируем ситуацию на месте — возможно такое, что на территории, за которую проголосовало большинство, сначала нужно привести в порядок инженерные сети или, например, почистить дно водоема, расчистить прибрежную территорию, провести работы по берегоукреплению. Все эти работы должны быть проведены ДО благоустройства общественного пространства, чтобы к этому вопросу не пришлось возвращаться потом. То есть проект-победитель по количеству набранных голосов не получает автоматически право на включение в программу на 2021 год с финансовым подкреплением? Нет, автоматически не получает, так как учитываются и другие факторы» — говорится в ответе «Реальному времени».

Рустам Минниханов обратил внимание, что за 5 лет республика наработала серьезный опыт в части строительства красивых и функциональных парков, скверов и набережных. Фото kzn.ru

Президент Татарстана: выбор за жителями

Добавим, что в начале года от президента Татарстана Рустама Минниханова прозвучал призыв, что жители должны участвовать во всех этапах формирования комфортной среды, потому что все создается для них. Об этом он заявил на открытии образовательного воркшопа, который проводится в рамках реализации республиканской программы «Наш двор».

«Люди не живут в парках, они живут в микрорайонах, ездят по дорогам, гуляют по тротуарам. Они каждый день выходят во двор. А выходя туда, даже в таком ухоженном городе, как Казань, встречают ямы на дорогах, тротуары, заставленные автомобилями, и, как следствие, полное отсутствие той самой комфортной среды», — сказал Минниханов.

Он обратил внимание, что за 5 лет республика наработала серьезный опыт в части строительства красивых и функциональных парков, скверов и набережных. Сейчас стоит новая задача — благоустройство дворов во всех многоквартирных домах Татарстана. «В следующие 3 года нам предстоит большой объем работы. Это крайне непростая задача, особенно поначалу. Но сложности не могут стать поводом или оправданием, чтобы упрощать качество благоустройства или не принимать во внимание пожелания жителей», — подчеркнул избранный президент Татарстана.