Рафаэль Хакимов: «Договор 2007 года специалистами был воспринят как «пустой», малозначащий»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 30-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. Сегодня «Реальное время» завершает публикацию отрывков из этого сочинения.

Ряд мегапроектов дали толчок развитию экономики республики. Первым таким крупным проектом стало празднование 1000-летия Казани. В предверии юбилея были построены дороги, гостиницы, рестораны и т. д. 1000-летие стало крупным инвестиционным проектом. На базе выработанного опыта была проведена Универсиада, а затем ряд международных спортивных и иных мероприятий. Казань стала восприниматься как третья столица страны.

В экономической политике республики можно отметить три относительно самостоятельных этапа:

выход из зависимости от экспорта сырой нефти; поддержка промышленности; инновационный период с ориентацией на IT-технологии.

В начале 1990-х годов руководство республики было ориентировано на продажу сырой нефти и переработку ее на заводах Москвы, Уфы, Литвы. В прессе был популярен лозунг «Татарстан — второй Кувейт», отражавший настроения не только населения, но и большинства руководителей. В 1996 году после тщательного анализа ситуации с нефтяной конъюнктурой на мировом рынке было принято решение начать глубокую переработку нефти на собственных заводах. Нефтяные запасы республики были ограничены, нефть была трудно извлекаемой. Следовало растянуть добычу нефти на максимально возможный срок, сделав ее основой химической и нефтехимической отраслей.

К тому же нещадная эксплуатация месторождений привела к существенным экологическим проблемам. Дело дошло до того, что из ручьев текла техническая жидкость. Нужно было избрать щадящий режим эксплуатации скважин. Опираясь на продажу сырой нефти, трудно было строить долгосрочную экономическую политику. Переориентация на переработку нефти, развитие нефтехимии и химии стали важнейшими элементами политики, которая получила название «Татарстан после нефти».

Другим фактором экономической стратегии стала поддержка автомобильной, авиационной, судостроительной, приборостроительной и т. д. промышленности. Вначале речь шла просто о спасении ряда крупнейших предприятий, типа КАМАЗа, а затем строительстве новых заводов. Существенную роль в развитии высокотехнологических производств сыграла Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга». Постепенно Камская промышленная зона стала двигателем экономики РТ.

Рустам Минниханов

В 1998 году премьер-министром РТ стал Рустам Минниханов, он во многом определял переход от нефтяной зависимости к стимулированию высоких технологий. С 2010 года он стал президентом и объявил о переходе к инновационной экономике. С достижением устойчивого роста экономики и стабильности социальной сферы началась ориентация на IT-технологии, что выразилось, прежде всего, в строительстве Иннополиса, как ОЭЗ и города с университетом.

Существуют естественные преимущества Татарстана, оказывающие позитивное влияние на экономическое развитие. Это, прежде всего, геополитическое местоположение республики. Чисто географически Татарстан находится в центре Поволжья, он не только расположен на середине Волги, но по его территории также протекает Кама и Вятка. В масштабах Поволжья Волго-Камский бассейн является, бесспорно, ключевым. Он узловая точка во всем Поволжье, а Волжский бассейн — это хребет России.

Иначе говоря, сама география подсказывает транспортные развязки, которые будут иметь значение не только для России, но и в целом для Евразии. Будучи ключевым звеном в Поволжье, Татарстан выступает неким эталонным субъектом для соседей, особенно, для республик. Татарстан за последние годы превратился в агломерацию, затягивающую в свою орбиту соседние регионы.

Договор 2007 года о разграничении полномочий не имел такого же судьбоносного значения, как первый. Он скорее был выражением доброй воли обеих сторон, но не дал никаких налоговых или других льгот, а потому многими специалистами был воспринят как «пустой», малозначащий, как демонстрация характера руководства, нежели полезный документ. В действительности у Договора 2007 года был чисто политический аспект, который демонстрировал федеральному центру стремление Татарстана сохранять федеративные отношения в стране. В России многие вещи существенны не благодаря их фиксированности в законодательстве, а в силу наличия самой практики отношений. Такова политическая культура России.

«Перестройка» предоставила огромные возможности для народов и породила большие надежды. Расширение прав республики стало базой для развития татарской культуры, появилась возможность создавать национально-культурные автономии татар по всей России.

Случай с татарами демонстрирует ситуацию, когда народ, составляющий вторую по численности нацию в стране, с одной стороны, достаточно компактно проживает в Волго-Уральском регионе, с другой — имеет значительное число татар, проживающих дисперсно в Москве, Петербурге, Западной Сибири и других регионах. Татары для удовлетворения своих культурных запросов создали сеть национально-культурных автономий, связанных с Татарстаном многочисленными связями. Сама идея получила название «Большой Татарстан».

Республика взяла на себя обязательства по сохранению культуры всех татар в России. В ст. 14 Конституции Татарстана записано: «Республика Татарстан оказывает содействие в развитии национальной культуры, языка, сохранении самобытности татар, проживающих за пределами Республики Татарстан». Реализация такого права осуществляется разными путями. Государственные органы содействуют развитию культуры татар через проведение многочисленных и популярных мероприятий общероссийского масштаба (порой выходящие за рамки России), таких как сабантуй, фестивали татарской песни, олимпиады по татарскому языку, конкурс татарской моды, гастроли театров и т. д. Телевидение и радио вещают на русском и татарском языках с ориентацией на интересы всего татарского народа. Спутниковое телевидение позволяет охватить территорию всей Евразии.

В. Путин на Сабантуе, 2000 г.

Идеология «Большого Татарстана» не была задумана специально как доктрина, она сложилась в силу взаимного стремления татар всего мира к Татарстану, как культурному центру, а татарской элиты — к сплочению нации. Эта идеология вначале сложилась как практика и лишь потом была сформулирована в документах Всемирного конгресса татар, закрепляя уже достигнутый уровень отношений татарского народа и Татарстана.

Новые вызовы требуют адекватного ответа. Эти вызовы, связанные с глобализацией, сопровождаются снижением у молодежи интереса к национальной культуре и усилением не столько русской, сколько англо-саксонской цивилизации. Наступила электронная эра, границы стали прозрачными. Прежние национальные традиции размываются новыми, часто американскими ценностями. Отсутствие общенациональной идеологии угрожает единству нации. Вопрос укрепления этнической идентичности становится политической проблемой, особенно на фоне ограничения прав татарского языка федеральными законами.

В России слышатся призывы к отказу от этничности в пользу «российской нации», которую не могут однозначно определить. В качестве гражданской нации она просто дублирует понятие российского гражданства, зафиксированного в паспорте. Как новообразование «российская нация» вступает в конфликт с уже существующей национальной принадлежностью народов страны. Даже русские не собираются отказываться от этнонима «русские» в пользу понятия «россиянин». Россия, как всегда, опаздывает со своими новациями.

Страна подошла к рубежу, за которым ожидаются перемены. Ясно, что вертикаль власти показала себя неэффективной с точки зрения управления страной. Экономическая политика, ориентированная на продажу сырья, себя давно исчерпала. Призывы развивать производство высокотехнологичной продукции так и остались лозунгами.

Многообразие регионов России, отличающихся географически, экономически, этнически, исключает унифицированную трансформацию России в новое качество, близкое к демократическому режиму и рыночной экономике.