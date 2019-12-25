Минтимер Шаймиев: «На всех уровнях руководители — это творцы успеха»

В Казани подвели итоги республиканского конкурса «Руководитель года», в числе лауреатов — специалисты «Тулпар Эйр», «Татнефти» и порохового завода

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани накануне традиционно объявили лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года — 2019». 16 самых эффективных, по мнению устроителей конкурса, топ-менеджеров региона, представляющих сферы машиностроения, нефтехимии, энергетики, строительства, ЖКХ и IT-технологий, получили памятные нагрудные знаки из рук премьер-министра Татарстана Алексея Песошина. Но этим чествование лидеров не ограничилось: президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил предприятия, больше других вложившихся в WorldSkills, а Государственный советник Минтимер Шаймиев отметил самых крупных благотворителей республики. За награждением наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Такие кадры — наше богатство, гордость и основа благополучия республики»

Церемония награждения лауреатов Республиканского конкурса «Руководитель года — 2019» состоялась в казанском КРК «Пирамида». По традиции в преддверии Нового года топ-менеджмент крупнейших и самых результативных компаний Татарстана награждают первые лица республики — президент Рустам Минниханов и Государственный советник Минтимер Шаймиев.

Конкурс «Руководитель года» учредили в 2002 году, так республика чествует самых эффективных бизнес-управленцев. В 2019-м конкурсную комиссию возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, лично утвердивший список номинаций и лауреатов. В этом году среди номинантов — не только управленцы из Казани, Набережных Челнов и других крупных городов республики, но и руководители компаний из 22 районов Татарстана.

В 2019-м конкурсную комиссию возглавил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин

Перечень участников был сформирован на основе рекомендаций республиканских министерств и ведомств, городских и районных администраций, а также объединений работодателей. Всего к участию в конкурсе было рекомендовано более 100 топ-менеджеров компаний. 83 руководителя, которые обеспечили в 2019 году высокий уровень показателей развития предприятия, были номинированы на премию. Награды в этом году вручались в семи номинациях. Все лауреаты конкурса в знак благодарности республики из рук Алексея Песошина получили золотые нагрудные знаки.

— Победители конкурса представляют различные отрасли экономики: машиностроение, нефтехимию, энергетику, строительство, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, транспорт, малый бизнес, IT-технологии. Это люди, которые взяли на себя лидерство, такие кадры — наше богатство, гордость и основа благополучия республики. Всех объединяет умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения. Мы уверены, что победители конкурса обеспечат дальнейшее инновационное развитие экономики и рост благосостояния жителей Республики Татарстан, — подчеркнул премьер, поздравляя лауреатов.

Номинация «За высокую конкурентоспособность»:

гендиректор казанского ООО «ОЙЛ» Антон Туркин,

главный геолог — заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Раис Хисамов,

глава авиакомпании «Тулпар Эйр» Сергей Трифонов.

Номинация «За инвестиционную активность»:

гендиректор компании «Джошкуноз Алабуга» Октем Эджевит,

председатель балтасинского СХПК «Кызыл юл» Фердинанд Хайруллин,

глава челнинского «Татэлектромаша» Ильдус Исламов.

Номинация «За достижения в инновационной деятельности»:

директор Государственного научно-исследовательского института химических продуктов Роза Гатина,

глава НИИтурбокомпрессор им. В. Шнеппа Евгений Ибрагимов.

Номинация «За высокую социальную ответственность»:

генеральный директор Российской инновационной топливно-энергетической компании Николай Николаев,

директор «ТМС групп» Анвар Яруллин.

Номинация «За активное развитие кадрового потенциала»:

генеральный директор Казанского порохового завода Александр Лившиц.

Номинация «За успешное управление предприятием МСБ»:

директор челнинского «РУ-Инжиниринг» Равиль Идиятулин,

директор кукморского ООО «Восток» Алексей Леонтьев,

директор нижнекамского ООО УК «ПЖКХ-17» Мунир Шаяхметов.

Номинация «За цифровую трансформацию предприятия»:

председатель правления ПАО «Ак Барс» Банк Зуфар Гараев,

коммерческий директор ГК «ТатПром-Холдинг» — замгендиректора Набережночелнинского трубного завода Екатерина Никонова.

Рустам Минниханов отметил предприятия, задействованные в подготовке и проведении 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

«Вы представляете — в национальном чемпионате Татарстан занимает первую позицию, Москву мы обошли»

В тот же вечер президент Татарстана Рустам Минниханов отметил предприятия, задействованные в подготовке и проведении 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

В первую десятку компаний, помогавших обеспечить площадки чемпионата оборудованием и ценными кадрами, вошли «Газпром трансгаз Казань», ПАО «Казаньоргсинтез», Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, Завод имени Серго, Елабужский автомобильный завод, Зеленодольский завод имени А.М. Горького, КМПО, «Бахетле», «АйСиЭл — КПО ВС» и НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко.

— Вопрос кадров — он всегда был, есть и будет. И то, что сегодня мы системно начали заниматься вместе с предприятиями этой задачей, дает результат. Вы представляете — в национальном чемпионате Татарстан занимает первую позицию, Москву мы обошли. Это благодаря тому, что руководители предприятий уделяют этому огромное внимание. У нас сегодня 37 ресурсных центров, мы и дальше будем двигаться, — подчеркнул глава республики.

Книга благотворителей Шаймиева: «Спасибо вам большое за такую душу. Это дорогого стоит»

Отметил отличившиеся компании и Государственный советник РТ, председатель попечительского совета Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, вручив издания десятого тома «Книги благотворителей» руководителям предприятий, оказавшим в минувшем 2019 году значимую поддержку проектам по возрождению памятников историко-культурного наследия.

— Когда мы начинали заниматься благотворительностью, благодаря тому, что Владимир Владимирович Путин в свое время нас поддержал, а в дальнейшем и президент нашей республики, и все вы, и не только вы, мы тогда говорили — будем меняться, — вспоминал Госсоветник РТ. — Сами того не осознавая, мы становимся другими, наращиваем духовное богатство. Мы уже по-другому относимся друг к другу. Самое интересное, пока еще многие не обращают на это внимание, — мы сближаемся со всеми людьми на планете. Благодаря развитию туризма и тому, что мы восстанавливаем наше историческое наследие, более трех миллионов туристов по республике мы ожидаем по итогам этого года. Появилась новая индустрия…

Минтимер Шаймиев вручил издания десятого тома «Книги благотворителей» руководителям предприятий, оказавшим в минувшем 2019 году значимую поддержку проектам по возрождению памятников историко-культурного наследия

Именные тома книги благотворителей получили руководители «Казаньоргсинтеза» — Фарид Минигулов, «Нижнекамскнефтехима» — Азат Бикмурзин, ГК «ТАИФ» — Руслан Шигабутдинов, «Татнефти» — Наиль Маганов, Набережночелнинского картонно-бумажного комбината им. С. Титова — Андрей Фомичев, «КМПО» — Дамир Каримуллин, «Татинвестгражданпроект» — Адель Хуснутдинов, Завода имени Серго — Радик Хасанов, а также руководитель исполкома Казани Денис Калинкин и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов.



— Действительно, начиная с президента республики, на всех уровнях руководители в прямом смысле слова — это творцы успеха. Есть руководитель — есть успех. А успех республики — это уже сумма этих успехов. Это простые слова, но это суть нашей жизни. С чем только вы не сталкиваетесь, что вы только не слышите, кому только не помогаете и переживаете не только за свою семью и близких, но и за всех, кто под вашим руководством работает. Пожалуй, это не знает или не может оценить до конца только тот человек, который не прошел такой жизненный путь. Вы все это пропускаете через свое сердце, спасибо вам большое за такую душу. Это дорогого стоит, — заключил Минтимер Шаймиев.

1 / 53 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов