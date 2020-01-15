Павел Колобков: «Приезжая в Казань, чувствую себя не просто как дома — по-настоящему дома»

Коллегия Минспорта: Татарстан на Олимпиаде-2020, победное начало года и эффективное взаимодействие с Москвой

Фото: Ринат Назметдинов

«Рустам Нургалиевич сетовал, что я редко бываю в Казани», — желанием исправить это назвал свой первый в этом году среди региональных визит в Татарстан министр спорта России Павел Колобков. Федеральный чиновник вместе с главой трех федераций водных видов спорта Алексеем Власенко посетил итоговую коллегию татарстанского Минспорта с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Начинаем год, а он уже ознаменован рядом побед»

Практически вся спортивная ВИП-тусовка Татарстана собралась на итоговую коллегию Минспорта, группируясь по интересам в фойе и коридорах Академии спорта. Вот чемпионка Светлана Демина, приехав, углядела руководителя ДСО «Динамо-Татарстан» Асгата Сафарова и решила дождаться своего патрона. Два «околоспортивных деятеля» Вилсор Камильянов и Ариф Межведилов разговорились, по-видимому, обмениваясь впечатлениями в том числе и о студенческом спорте. А почти весь «генералитет» Поволжской академии спорта улыбался гостям. Спортивные форумы — тут уже привычное дело, поэтому волнения никакого, все проходило в рабочем порядке.

Министр спорта РТ Владимир Леонов отчитался по итогам работы своего ведомства за 12 месяцев еще на церемонии «Спортсмен года», эдакой генеральной репетиции, на пресс-конференции перед журналистами, сравнимой с генеральным прогоном. И как по маслу начал «премьерный показ» своей речи перед одним федеральным министром, одним республиканским президентом и одним президентом сразу трех федераций.

— Мы только начинаем новый год, но он уже ознаменован рядом новых побед. Буквально на днях на прошедшем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Заинске сборная Татарстана обеспечила себе итоговое лидерство! На Зимних юношеских Олимпийских играх наша фигуристка, парница Диана Мухаметзянова завоевала серебряную медаль. Сноубордистка Милена Быкова стала бронзовым призером Кубка мира. А «КАМАЗ-мастер» лидирует в очередном ралли «Дакар», и, я думаю, что наши спортсмены заслуживают аплодисментов, — бравурно начал Леонов.

«Премьерный показ» своей речи Владимир Леонов начал как по маслу. Фото tatarstan.ru

Сюда же стоит отнести и другие достижения наших атлетов. Например, серебряные медали хоккейной сборной России, а ведь в ее составе были игроки «Ак Барса» Амир Мифтахов и Даниил Журавлев, приглашенный в Казань Дмитрий Воронков и покинувший ее Александр Хованов, плюс «нефтехимик» из Агрыза Максим Грошев. По-видимому, их отметят уже в конце 2020-го на следующей церемонии «Спортсмен года».

События прошлого года вспомнили по фильму, хотя в него можно было включить и громкие расставания: с Курбаном Бердыевым, Зинэтулой Билялетдиновым, Романом Шароновым, Владимиром Алекно.

«Татарстан будет широко представлен в числе участников Олимпиады-2020 в Токио»

Наше издание уже подробно освещало основные тезисы из доклада министра спорта РТ по итогам работы за прошлый год, поэтому обратим внимание на школы и клубы, которые с недавнего времени начали свою работу в республике.

— Это «Школа Екатерины Гамовой» по волейболу, «Школа Татьяны Покровской по синхронному плаванию», «Центр развития водных видов спорта ФИНА», спортивный клуб по водным видам спорта «Синтез», который при поддержке группы компаний ТАИФ объединил в своих рядах представителей водных видов спорта, традиционного ватерпола, а также плавания и прыжков в воду. Это позволяет ведущим спортсменам Татарстана получать дополнительную финансовую поддержку за достижение высоких результатов, — сообщил Леонов.

С недавнего времени начала свою работу «Школа Екатерины Гамовой» по волейболу. Фото vk.com/shkolagamovoi

Президент трех водных федераций видов спорта Алексей Власенко высоко оценил развитие профильных видов спорта в республике:

— Я в Казань, в Татарстан приезжаю каждый раз, когда у меня есть такая возможность, поскольку на сегодняшний день для меня это главный регион по развитию видов спорта, федерации по которым я возглавляю. Огромная благодарность руководству республики, лично президенту Рустаму Минниханову, который поддерживает водные виды спорта. Здесь строится огромное количество бассейнов, столько уже нет в Москве. Начнем с водного поло, с команды «Синтез», которую поддерживают на самом высоком уровне. Сейчас на базе игроков этой команды формируется костяк сборной России. Далее прыжки в воду, вид спорта, где я вхожу в технический комитет ФИНА, и, бывая на соревнованиях в разных странах мира, я имею возможность сравнивать развитие этого вида спорта.

Помимо того, президент трех федераций отметил, что сейчас Татарстан проводит детский турнир по прыжкам в воду, где все расходы берет на себя принимающая сторона. Сам турнир внесен в реестр ФИНА, ЛЕН, международной и европейской федераций, в итоге этот старт входит в число наиболее приоритетных для детей-участников.

— То, что делается для развития синхронного плавания, это отдельная история. В Казани открыта школа легендарного тренера Татьяны Покровской, проводится турнир на призы семикратной, прошу прощения, пока еще пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной. Я немного забежал вперед, но у Ромашиной есть возможность оправдать мои слова и своим пяти победам прибавить еще две этим летом в Токио. Как и в прыжках в воду, принимающая сторона оплачивает все расходы. Первый турнир был российского масштаба, далее он получит международный статус, с участием европейских спортсменов. В результате развития этих видов спорта, я уверен, что Татарстан будет широко представлен в числе участников Олимпиады-2020 в Токио, — отметил Власенко.

Президент трех водных федераций видов спорта Алексей Власенко высоко оценил развитие профильных видов спорта в республике. Фото Максима Платонова

«Татарстан демонстрирует пример эффективного взаимодействия федерального центра с региональным центром»

В свою очередь, федеральный министр спорта Павел Колобков положительно оценил динамику развития спорта в республике:



— Рустам Нургалиевич сетовал, что я редко бываю в Казани, — начал Колобков. — Чтобы исправить это, я первый свой визит в наступившем году сделал в Казань. Но скажу, что, приезжая сюда, я чувствую себя не просто как дома, а по-настоящему дома. А потому скажу, что добро пожаловать в нашу Поволжскую академию спорта!

По словам Колобкова, Татарстан демонстрирует пример эффективного взаимодействия федерального центра с региональным центром, муниципальными образованиями. Произошло это в том числе потому, что более десяти лет назад республика выбрала в качестве одного из своих приоритетов развитие спорта как направление, благодаря которому Татарстан может вырваться на лидирующие позиции в России. И все прошедшее время в республике четко и системно двигались к этой цели.

— Помню, как здесь прошло заседание МИНЕПС, незабываемое мероприятие для его участников, которыми были министры спорта своих стран. И даже сейчас, при произошедших политических изменениях, все участники того мероприятия отмечают его высокую организацию и системный подход в развитии спорта. Сейчас вы являетесь для Минспорта экспериментальными новаторскими площадками: по созданию академий тенниса, бадминтона, Центра развития водных видов спорта ФИНА.

По словам Колобкова, Татарстан демонстрирует пример эффективного взаимодействия федерального центра с региональным центром, муниципальными образованиями. Фото tatarstan.ru

Рустам Минниханов: «Спорт высших достижений — это бренд нашей республики»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что имеющаяся в республике инфраструктура должна работать на благо людей, чтобы постараться выполнить поставленные задачи по повышению средней продолжительности жизни россиян до 78 лет:

— Хотелось бы поблагодарить федерального министра Павла Колобкова за то, что он приехал на церемонию подведения итогов года, давая высокую оценку коллегам из профильного министерства. Это ко многому нас обязывает. Спорт высших достижений — это бренд нашей республики.

Президент напомнил, что развитие спорта в республике началось с проведения Универсиады, образования Дирекции спортивных проектов как хорошего подспорья Минспорта РТ, конечно же, строительства Академии спорта, сотрудничества с федерациями спорта. «У нас сейчас полтора миллиона жителей республики занимаются спортом, но задача стоит довести эту цифру до двух миллионов. А для этого нужно создавать условия и поднимать уровень жизни жителей республики, готовить инфраструктуру, в том числе, ремонтировать имеющуюся», — подчеркнул Минниханов. По его словам, вся имеющаяся инфраструктура должна работать на благо населения.

— Да, сейчас наш спорт переживает нелегкие времена, но они пройдут, а нам надо жить будущим, а не оглядываясь назад, прошлыми претензиями и обидами. Я же хочу пожелать нам удачи в наступившем году: нам необходимо достойно провести старты стран СНГ и другие крупные международные мероприятия, тем самым отметив 100-летие образования республики, юбилей 75-летия Великой Победы, — заключил президент.