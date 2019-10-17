Татарстану обещают киностудию и альтернативное топливо из отходов

Инвестсовет Татарстана одобрил передачу земли без торгов застройщикам проблемных объектов, клинике Нуриевых и промпаркам

Рустам Минниханов накануне рассмотрел несколько ключевых инвестиционных проектов, реализовать которые предполагается в Татарстане в перспективе ближайших лет. О возможности появления в республике киностудии и других проектах, представленных на заседании инвестиционного совета, — в материале «Реального времени».

Два плюс четыре и два в уме



Президенту представили два новых масштабных инвестпроекта и четыре проекта по предоставлению земли в аренду без проведения торгов. Стоимость проектов не разглашается — это коммерческая тайна, но «Реальное время» выяснило их основные «тактико-технические характеристики».

Кроме того, на заседании совета обсудили ход реализации уже одобренных проектов — строительства центра медицинской реабилитации в Казани московским ООО «ПремиумСтрой» и реконструкции и модернизации систем хранения и подачи медицинского кислорода в лечебно-профилактических учреждениях республики московским же ООО «Эр Ликид».

Как выяснилось, оба проекта пока проходят согласование в различных инстанциях, и президент Татарстана поручил ускорить эту работу и посодействовать инвесторам, особенно в части согласования документации. По его словам, работа с инвесторами отражается на формировании инвестиционного климата в регионе в целом.

Представляя проект, продюсер пояснил, что в Татарстане имеются возможности для привлечения и подготовки высококвалифицированных специалистов для производства видеоконтента и, в частности, компьютерной графики

Кино будет?

Проект киностудии полного цикла, которую предложил создать в Татарстане основатель «Кей Ди Студиос», продюсер Евгений Мелентьев, как уточнили в пресс-службе президента Республики Татарстан, должен окупиться в течение 6—7 лет.

Представляя проект, продюсер пояснил, что в Татарстане имеются возможности для привлечения и подготовки высококвалифицированных специалистов для производства видеоконтента и, в частности, компьютерной графики. Определяющими обстоятельствами при воплощении инвестпроекта также являются налоговые льготы и заинтересованность самого региона в проекте.

Опыт «Кей Ди Студиос», которая производит высококачественные полнометражные фильмы в жанрах экшн, фэнтези, фантастика и приключения, ориентированные как на российский, так и на международные рынки, для Татарстана интересен тем, что создаст новые высокотехнологичные рабочие места и привлечет креативную молодежь.

Президент Татарстана инициативу создания инновационной киностудии поддержал.

Энергия отходов

Еще один масштабный проект — строительства биоэнергетических комплексов — предложил воплотить собственник санкт-петербурского ООО «Эвобиос» Александр Подсекин. Речь идет о пилотном проекте размещения биогазового комплекса, серийное производство которых компания начала в 2018 году, на татарстанских предприятиях агропромышленного комплекса.

Как пояснил Подсекин, экологичные и компактные биогазовые реакторы «Эвобиос» обеспечивают переработку органических отходов животноводства, птицеводства, растениеводства, пищевой промышленности, а также водоканалов в течение одних суток. На выходе биореактора образуются органические удобрения и выделяется биогаз — альтернативный, экологически чистый источник энергии, аналог природного газа. Подсекин сообщил, что комплексы по переработке органических отходов уже установлены на некоторых предприятиях АПК в Ленинградской области.

Рустам Минниханов счел проект интересным и назначил его куратором Министерство экологии и природных ресурсов РТ

С точки зрения потенциального инвестора, Татарстан особенно привлекателен для воплощения этого проекта, так как является одним из ведущих регионов России в производстве сельхозпродукции и имеет удачное географическое расположение — в центре наиболее развитых агарных регионов России. Последнее обстоятельство делает республику «экономически и логистически оптимальной точкой для создания производства и сервисного центра оборудования «Эвобиос». Если эксперимент будет удачным, география предприятий, оснащенных биогазовыми комплексами, будет расширяться.

Президент Татарстана Рустам Минниханов счел проект интересным и назначил его куратором Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Он поручил республиканским министерствам — Минэкологии и Минсельхозпроду сформировать рабочую группу, чтобы всесторонне изучить проект.

Проекты с социальной составляющей

Инвестиционный совет рассмотрел и одобрил ряд проектов, касающихся предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов.

Первый участок выделяется ООО «Комосстрой Холдинг» под его коммерческий проект — многоквартирный жилой дом с подземной парковкой на улице Губкина в Казани. За бесплатную землю от республики удмуртский застройщик обязался достроить проблемный объект по соседству — обманутые дольщики из ЖК «МЧС» давно ждут захода «Комоса» на площадку долгостроя — дома №2.

Также было одобрено выделение компенсационного земельного участка для компании «Ак Таш», которая на тех же условиях достраивает дома в ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске.

— Для решения проблемы дольщиков ЖК «МЧС» дома №2 и ЖК «Молодежный» пришлось провести большую работу по подготовке земельных участков для инвесторов. Теперь, после инвестсовета, предоставление нашим инвесторам земельных участков юридически закреплено, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор Фонда помощи дольщикам Иван Новиков.

Социальный аспект есть и у проекта высокотехнологичного медицинского центра урогинекологического профиля Клиники Нуриевых. Представитель частного медучреждения мотивировал необходимость строительства нового здания на территории Казани: «Многие наши пациенты нуждаются в лечении с пребыванием в круглосуточном стационаре. Поэтому возникла необходимость создания собственного высокотехнологичного медицинского центра с высококвалифицированным персоналом по урогинекологическому профилю».

— Речь идет о небольшом участке площадью всего 27 соток, который примыкает к нашему зданию на улице Лаврентьева, 19, — пояснил «Реальному времени» генеральный директор клиники Ильяс Нуриев. — Это здание будет реконструироваться, а рядом мы планируем построить небольшое административное здание, которое позволит разгрузить основной лечебный корпус от вспомогательных служб. В результате в круглосуточном стационаре появится больше коек.

Дополнительный земельный участок в аренду в Зеленодольском районе для дальнейшего развития попросил промышленный парк «Промышленная площадка «Зеленодольск». На нем планируется создание логистического центра Ozon — оптово-распределительный центр необходим для хранения и сортировки товаров народного потребления. Довод в пользу Ozon’а — проект позволит создать новые рабочие места и расширить потенциал экономического развития Зеленодольского района, а предприниматели республики получат дополнительный канал продаж.

Земельный участок для расширения индустриального парка «Саба» в Больших Сабах выделяется с целью «стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства к строительству новых производств и реализации новых инвестиционных проектов путем льготного предоставления земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой, — пояснили в пресс-службе президента РТ. — На территории индустриального парка уже ведут деятельность три резидента, создано 52 рабочих места. территориальное расширение и расширение инфраструктуры, по подсчетам представителей индустриального парка, должны увеличить показатели (количество резидентов и количество рабочих мест) в 10 раз».