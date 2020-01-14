«Не накормив народ, я сам не кушал» — за что любить работу главой района в Татарстане?

Минниханов, Метшин и другие о трудностях и радостях профессии районного руководителя

Фото: Максим Платонов

Глава района — это ставленник казанского Кремля, но одновременно с этим посланник в этот самый Кремль от народа своего района за решением как системных проблем, так и бесчисленных частных вопросов. Успешный глава имеет особый склад характера, умеет находить решения и рисковать, идет на компромиссы и любит людей. Найти таких управленцев для всех 45 районов республики, каждый из которых обладает своей уникальной спецификой, крайне сложно. В чем привлекательность и сложность в работе главы района, выясняли корреспонденты «Реального времени».

Трудности местного управления

В конце декабря президент Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании кабмина и коллегии МВД по РТ раскритиковал главу исполкома Менделеевского района Алмаза Хамматова. «Наверное, ты не соответствуешь данной должности. Тебе надо подобрать работу, которая тебе по душе. Ты эту не любишь. Тоже записать о несоответствии руководителя исполкома. Извини, пожалуйста, но по-другому нельзя», — подчеркнул Минниханов, подняв важную и назревшую в республике тему отношения глав районов к работе на занимаемых ими должностях. После слов президента Хамматов покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности руководителя исполкома Менделеевска 30 декабря был назначен Рустем Абдуллин.

На тот момент официальный представитель казанского Кремля, а ныне пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова пояснила управленческие решения по главам, когда руководящие кадры перемещаются из одного района Татарстана в другой и имеют высокий возраст. Напомним, накануне Тюлячинский район возглавил 62-летний Назип Хазипов, а руководителем Спасского района стал 52-летний Фаргат Мухаметов.

На фоне горизонтальной ротации районных управленцев, а также череды громких отставок ряда глав, в том числе в результате коррупционных скандалов, стало складываться впечатление о появлении первых признаков кризиса в кадровом обеспечении муниципального управления в Татарстане. Желающих идти работать главой района как будто заметно убавилось. Тем временем к кандидатам на эту должность в республике всегда предъявлялись повышенные требования.

«Есть понимание президента Татарстана, что главы районов — одни из самых опытнейших людей, в их компетенцию входит погружение во все темы: от социалки и сельского хозяйства до экономики, промышленности, инвестиций. Логика перемещения глав с одной территории на другую заключается в том, что наработанный опыт руководителя в одном районе может проецироваться на другие», — объяснила Галимова.

«Здесь мы с людьми не работаем. А главы работают»



Корреспондент «Реального времени» попросил президента высказаться на эту тему подробнее. За что можно любить работу главой района в Татарстане? Минниханов всегда с теплотой отзывался о своем муниципальном прошлом — на службе народа в трех разных районах нынешний президент проработал 13 лет, с 1983 по 1996 год.

— Вообще, работать главой намного лучше, чем министром. Я и министром работал, и премьером, и президентом. Глава — полноценный руководитель своей территории. Он должен выстроить отношения и с руководством, и со своим населением, — рассказал Рустам Минниханов. — Если тебе это занятие не нравится — не работай. Никто же меня не заставляет, чтобы я был президентом. Здесь мы с людьми не работаем. А главы работают с людьми. У них есть население, они знают всю ситуацию.

Тем главам, кто жалуется на ограничение полномочий, президент ответил жестко: «Вот как можно сказать, что у него нет никаких полномочий? Как у него их нет? У него все полномочия. Если ты нормальный глава. Это очень хороший опыт. Потом, вы посмотрите, если кто-то хочет связать свою судьбу с госслужбой, то нигде лучше нет такого места, чтобы понять… Это маленькое государство, мини-территория, где все есть».

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— Если слышу, что полномочий у главы нет, это просто он сам никакой человек. Тебе дали удочку — лови рыбу. Если ты не можешь ловить, это уже твои проблемы, — отрезал Рустам Минниханов.

«Полномочий более чем достаточно — успевай только»

Еще больше стаж муниципальной службы — у мэра Казани Ильсура Метшина: с 1998 года. Нынешний казанский градоначальник успел поработать в Нижнекамском районе, Советском районе Казани, а с 2005 года возглавляет главный город Татарстана.

— Я очень люблю свою работу, она имеет столько разных направлений. Новые проекты, новые люди, новые партнеры — все новое каждый день, нет рутины. Полномочий нам вполне хватает, но человек как устроен: ему всегда надо больше — остановилась бы жизнь, если бы мы были всем довольны, — рассказал Метшин «Реальному времени».

Преимущества своей работы мэр описывает в присущей ему тональности. «За что люблю работу главой? За то, что все это созидание. Приезжаешь на стройку, видишь котлован, сваи, обсуждаешь эскизный проект, а потом уже интерьер, вплоть до того, какие занавески и подушки нашим детям выбрать [будь это детсад]. Все это созидание, и мне очень нравится. Или взять парки и скверы. Вспомните Ометьевский лес, Лебяжье. Помню моя знакомая из Англии поехала в Дубраву кататься на лыжах, я со стыда чуть не умер. Она говорит: «Ты знаешь, какой там туалет?». Ну, конечно, знаю. Пытался шутить, мол, чего же ты дома не сходила... Поэтому, когда такие вещи меняются, и когда ты видишь эти изменения, которые касаются большого количества людей, это, безусловно, подпитывает тебя энергией, и есть желание работать дальше», — рассказал он.

Фото kzn.ru

По словам Метшина, сейчас работать стало не просто легче, а радикально легче — у муниципалитетов появились деньги. «Помню нашу приемную, когда я работал завотделом приватизации жилья в Советском районе, [принимал] до последнего посетителя. Заходил к главе района ветеран войны и просил поменять крышку от бачка унитаза, и глава снимал трубку телефона, набирал руководителя жилищного треста. Да, было сложнее работать, — вспоминает мэр Казани. — Сегодня благодаря работе экономики Татарстана и тех президентских программ, при поддержке Рустама Минниханова мы перевалили экватор по капремонту жилого фонда, и многое еще можно перечислять. Есть ресурс, есть с чем работать, и полномочий более чем достаточно — успевай только».

«Мы — команда. Нас объединяет вертикальная структура Рустама Минниханова»



Айрат Хайруллин глава Альметьевского муниципального района с сентября 2015 по 5 июня 2019 года Конечно, работа в #ЛюбимыйАльметьевск доставляла мне большое удовольствие. Вижу, как мне до сих пор жители пишут в соцсетях теплые отзывы. Я особенно благодарен личной поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова и Наиля Ульфатовича Маганова. Президент Татарстана и руководство ПАО «Татнефть» глубоко не равнодушны к вопросу развития Альметьевского района и всех наших муниципальных образований. Работа во благо интересов жителей — первостепенная задача главы района. Важно выстроить коммуникацию с населением, представителями бизнеса, градообразующих предприятий, сообществами — найти точки соприкосновения, заручиться поддержкой, не бояться брать ответственность по всем вопросам, работать «в полях». Мне кажется, именно от этого, от личной инициативы, будет зависеть широта полномочий. Каждый глава должен учитывать специфику своего района, привычки жителей, культурный срез. Татарстан — уникален в этом смысле, у нас все муниципальные образования индивидуальны. Важно услышать каждого.

Энгель Фаттахов глава администрации Актанышского района с 1998 по 2012 год и с 2018 года по настоящее время Свою работу, конечно, люблю. Работаю на родной земле, служу на благо населения. Все знакомы мне, всех знаю. Именно поэтому, на родной земле я работаю по улучшению жизни населения. Самое главное — увидеть плоды своего труда. Видеть, как решаются вопросы обращающихся к тебе людей, как жизнь нуждающихся в какой-либо помощи, меняется в лучшую сторону. Видеть результаты своего труда, наверное, вызывает удовлетворение у любого человека. Положительный результат нашего труда — это отношение к тебе жителей района, населения. Динамика их положительного уровня жизни, решение проблем — это самые приоритетные вопросы. Самое трудное, что в районе, как в небольшом государстве, каждый день возникают новые проблемы и вопросы. Эти вопросы так или иначе затрагивают главу района. Ты всегда должен быть готов и физически, и психологически. Надо уметь выдержать удар, уметь налаживать контакт с людьми. Главное — не оставаться равнодушным к обращениям граждан. Это качество, которое украшает руководителя в первую очередь. Мы — команда. Нас объединяет системная работа, вертикальная структура президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Вопрос, есть ли полномочия, я бы не поставил на первый план. Я работаю уже много лет. Насколько я знаю, вопрос оптимизации поднимается регулярно. Идет сокращение численности руководителей. Если сократить одно рабочее место на одном месте, возникает необходимость прибавить его в другом месте. Целесообразно обеспечить эффективную работу руководителя. Для этого у нас достаточно полномочий. С нашей точки зрения мы можем создать нормальную структуру для того, чтобы должным образом руководить на территории района.

Фатих Сибагатуллин глава администрации Нурлатского района и города Нурлат с 1996 по 2007 год Я был министром и оттуда ушел на должность главы. Глава района — самый близкий к простому человеку руководитель. Возглавляя Министерство сельского хозяйства, я должен был знать механизатора, доярку, свинарку и так далее — по сельхозпрофилю. А когда ты являешься главой, то надо знать всех, начиная от роддома и до кладбища. Все твое, районное. Ты общаешься со всеми, оказываешь помощь, строишь производственные и социальные объекты. Так что Рустам Нургалиевич абсолютно прав. Был у меня такой случай: я долго работал в Нурлате — 11 лет, построил дом в Казани. И как-то сказал Рустаму Нургалиевичу: «Может быть мне уже надо переходить на другую работу?» Он спросил: «А что, тебе надоело, что ли?» Я сказал, что нет и что люблю свою работу, свой народ. На что он ответил: «Живи тогда в Казани, работай в Нурлате. Я же знаю, в неделю два раза там появится твоя тень, и все будет нормально. Мы за тебя ничего не будем делать — все сам». Я всегда говорил и буду говорить руководителям: хотя бы 3 года потерпите — работайте на народ. Не накормив досыта народ, я сам не кушал. И я никогда в жизни не ругал рядового человека, несмотря на то, что я сам — горячий человек, а порой говорят, что строптивый. Мы должны создать условия для рабочего человека, похвалить и похлопать по спине.