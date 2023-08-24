Роман Лизалин: «Мы хотим оценить перспективу разных рейсов»

Казанский капитан-герой и глава флота — о новых направлениях речных перевозок и второй жизни старых судов

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В Татарстане планируют отремонтировать двухпалубный теплоход 305-го проекта «Павел Миронов» и «реанимировать» рейсы до Москвы, Астрахани и Перми. Как рассчитывают речники, это удастся сделать к середине 2024 года. Кроме того, недавно созданная компания «Флот РТ» намерена нарастить свой парк судов до 20 единиц. Об этом «Реальному времени» сообщил глава компании Роман Лизалин. Подробнее о том, какое новое направление пассажирских речных перевозок откроется на этой неделе в Казани и когда выйдет в первый регулярный рейс «метеор» «Муса Джалиль», а также о планах развития нового речного перевозчика капитан рассказал в интервью нашему изданию.

На «метеор» до Свияжска спрос есть



— Роман Евгеньевич, недавно запустили «метеор» «Муса Джалиль» по маршруту Казань — Свияжск — Казань. Каковы первые результаты?

— Это маршрут, рассчитанный на туристов, и билеты на него приобретаются сразу в двух направлениях — туда и обратно. «Метеор» выходит из Казани, через 40 минут прибывает в Свияжск, а спустя 2,5 часа вновь отправляется в Казань. В субботу и воскресенье он успевает сделать два таких рейса. Спрос на эти поездки есть, судно ходит заполненным.

— Не слишком мало времени отводится для посещения острова-града — всего 2,5 часа?

— Дело в том, что скоростные суда не ходят в ночное время, и осенью из-за этого период стоянки уменьшается. Расписание составлено так, чтобы уложиться с возвращением в светлое время суток.

«Метеор» выходит из Казани, через 40 минут прибывает в Свияжск, а спустя 2,5 часа вновь отправляется в Казань» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— И насколько дорого обходится такая водная «экскурсия»?

— В будни цена билета туда и обратно — 1000 рублей, детям и участникам СВО предоставляется скидка — они платят 650 рублей. В выходные билеты стоят, соответственно, 1500 и 1000 рублей.

— Чем обусловлена такая достаточно высокая цена?

— Современный «метеор» не идет ни в какое сравнение со старыми, это очень комфортная машина.

Задача — увеличить вместимость судна

— У вас сейчас имеются два «метеора». Где используется второй?

— Второй, «Герой Девятаев», находится на заводе на доработке. Мы попросили судостроителей реализовать ряд пожеланий пассажиров и наших «хотелок».

— Он будет ходить по тому же маршруту, что и «Муса Джалиль»?

— Не обязательно, будем пробовать и другие маршруты. Мы хотим оценить перспективу разных рейсов, попробовать суда этого нового проекта в разных направлениях. В ближайшие дни мы, по просьбе казанцев и жителей соседнего региона, «обкатаем» еще один скоростной маршрут — до Ульяновска. И окончательное решение будет зависеть от того, какими окажутся результаты.

— В Ульяновск отправится «Герой Девятаев»?

— Нет, пока все тот же «Муса Джалиль». Решение об использовании второго «метеора» будет приниматься по мере его готовности.

«Мы сейчас прорабатываем с проектировщиками, как увеличить вместимость судна» Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— А что за переделки потребовались на «Герое Девятаеве»?

— С учетом того опыта, который у нас появился с началом эксплуатации первого «метеора», там надо внести изменения, чтобы он стал настоящим транспортом для коротких расстояний. К примеру, там большой, можно сказать, шикарный бар, камбуз, для экипажа — две больших каюты, большая кают-компания. А нужно ли все это, если судно используется для коротких переходов, например, для часового, двухчасового перехода? Я не уверен. Мы сейчас прорабатываем с проектировщиками, как за счет этих помещений увеличить вместимость судна — количество пассажиров. Если у нас будет вмещаться не 120 пассажиров, а 140, экономика будет другой, да и стоимость билета изменится.

Курс — на Ульяновск

— Не получится, что Ульяновск вы «охватите» в ущерб Свияжску?

— Мы рискнули временно «оголить» свияжское направление, чтобы «погонять» метеор на дальнем направлении. Посмотреть, какие еще появятся пожелания у пассажиров. Чтобы весной, имея больше судов на балансе, варьировать их использование.

— А есть предварительные результаты?

— В минувшую пятницу состоялся пробный рейс «Мусы Джалиля» в Ульяновск. Пассажирам все понравилось, и по просьбе пассажиров, при поддержке раиса Республики Татарстан и руководства Ульяновской области было принято решение, что каждую неделю вплоть до 10 сентября «метеор» будет совершать регулярные рейсы в этом направлении в пятницу, субботу и воскресенье. На 24 августа запланирован первый рейс.

— Сколько времени будет длиться рейс?

— Четыре часа — это сопоставимо с другими видами транспорта — поездом, автобусом. Только ощущения от поездки совершенно другие.

На 24 августа запланирован первый рейс до Ульяновска Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— А стоимость проезда до Ульяновска будет также, как до Свияжска, — «туристическая»?

— Пока стоимость билета в этом направлении установлена в 1,5 тысячи рублей в один конец. Дальше будет видно.

— Не думаете перевести потом рейсы в Ульяновск в формат свияжских — «туда и обратно»?

— Нет, пока мы исходим из того, что люди могут поехать туда на день-два, пожить там, а вернуться не обязательно теплоходом — можно и другим транспортом. Впрочем, не исключено, что со временем мы будем эти рейсы продавать и «пакетами» — все зависит от предпочтений пассажиров.

Река как дорога

— К вопросу о стоимости билетов и регулярных и «пакетных» рейсах… В СССР был развит пассажирский речной транспорт, он был дешевым и при этом комфортным. Сегодня его, можно сказать, нет — на дальние расстояния ходят круизные теплоходы, круизы дороги, а на короткие — малокомфортные «омики», при этом с увеличением комфорта цена резко растет: тот же «метеор» — удовольствие уже недешевое. «Демократичного» речного транспорта больше нет. Почему так?

— Раньше во многие места было проще добраться по воде, а не по берегу: дорог было мало, они были плохого качества, было меньше мостов. А строительство дорог намного более дорогое дело, чем строительство береговой инфраструктуры для речного транспорта. Поэтому государство выделяло средства на развитие речной инфраструктуры. И это было вовсе не плохо! Но в 90-е годы речные предприятия отошли в частные руки, а у частников приоритеты оказались совсем другие — про инвестиции в речную отрасль забыли, частники не хотели вкладывать, а только вытягивали из флота имевшийся потенциал. При этом государство вкладывало и вкладывает в дороги огромные средства, железные дороги дотирует, что, безусловно, лишает конкурентоспособности остающийся без таких дотаций речной транспорт.

«Государство выделяло средства на развитие речной инфраструктуры, и это было вовсе не плохо» Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— Сегодня в плане собственности ничего не поменялось — значит, на «демократизацию» речного транспорта рассчитывать не приходится?

— Строительство дорог — хоть автомобильных, хоть железных — стоит дорого, да их еще надо содержать. А река — практически готовая дорога, на содержание которой требуются куда меньшие затраты. Плюс еще современные дороги в плане объемов перевозок ограничены. И я считаю, что несоизмеримость вложений в эти виды транспорта должна сыграть роль, так же как высокая безопасность речного транспорта. Поэтому шансы на его возрождение есть.

«Без дотаций запустить социальные рейсы нереально»

— Ваши планы по развитию судоходства на Волге не ограничиваются использованием двух «метеоров»?

— Безусловно, нет. С 20 июня мы запустили рейсы теплохода «Капитан Гусев». Это водоизмещающее судно проекта А-217, построенное на Зеленодольском заводе имени Горького. А с весны будущего года у нас будут ходить два таких судна, второе — «Капитан Чистополов». Использовать их мы планируем для регулярных перевозок пассажиров.

— Они отличаются от тех, которые в эту навигацию возят дачников?

— Это суда, рассчитанные на 176 пассажиров и похожие на «омики», но гораздо более комфортные — с кондиционерами, с буфетом. Они не боятся ветров. Построены они были уже довольно давно, но не эксплуатировались. Мы их решили забрать на баланс «Флота РТ» и использовать на социальных направлениях.

«В 2023 году дотации полностью забрал «Татфлот». Динар Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— А почему запуск этих рейсов вы отложили на следующую навигацию — пассажиры-то нынешним знойным летом наверняка были бы счастливы плавать с комфортом?

— Дело в дотациях на пассажирские перевозки — в 2023 году их полностью забрал «Татфлот», а без дотаций запустить социальные рейсы нереально. Поэтому в этом году водоизмещающие суда у нас зарабатывали деньги на коммерческих рейсах.

Сегодня — два судна, завтра — 20

— Пассажирские перевозки — это ведь не только эти два судна…

— Это все суда, предназначенные для пассажирских перевозок, а также необходимая для их осуществления инфраструктура — причальные стенки, дебаркадеры, пригородные кассы, дипетчерская служба. Мы ее полностью забираем на свой баланс у «Татфлота», и завершить этот процесс рассчитываем к началу следующей навигации.

«Пассажирские перевозки — это не только эти два судна, это все пассажирские суда, а также необходимая для них инфраструктура» Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru (архив)

— Тогда что остается «Татфлоту»?

— Грузовой флот и его инфраструктура.

— И сколько всего судов вы будете иметь в распоряжении в 2024 году?

— Мы хотели бы использовать все суда, имеющиеся сейчас на балансе «Татфлота». Однако мы понимаем, что не все они в лучшем состоянии, и что за межнавигационный период мы можем не успеть их все отремонтировать. Сейчас у них ходят 11 судов. Мы надеемся их количество довести до 16. А с учетом наличия двух «метеоров» и двух водоизмещающих судов, рассчитываем, что парк увеличится до 20 единиц.

— А есть надежда запустить еще и дальние рейсы?

— У нас есть давно не эксплуатирующийся двухпалубный теплоход 305-го проекта «Павел Миронов», предназначенный для магистральных рейсов. Он стоит в Чистополе. Мы планируем его отремонтировать и «реанимировать» для рейсов до Москвы, Астрахани, Перми. Надеемся, это удастся сделать к середине 2024 года.