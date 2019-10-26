Ревитализация промзон: без «института изъятия собственности» не обойтись

Потенциал развития городских промышленных территорий в России обсудили на архитектурной биеннале в Иннополисе

Фото: Максим Платонов

В течение четырех месяцев 700 с лишним молодых архитекторов, планировщиков и урбанистов из 14 регионов России разрабатывали и защищали авторские проекты ревитализации промышленных объектов Казани — бывшего завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе и портового элеватора. Перед специалистами стояла довольно серьезная задача: преобразовать заброшенные производственные территории в современные многофункциональные городские пространства — с жилыми домами, офисными и административными зданиями, зелеными зонами и полноценной инфраструктурой для отдыха. В финал вышли 30 проектов. Четыре победителя конкурса определятся сегодня вечером, а накануне в технопарке Иннополиса в формате ток-шоу прошла пленарная сессия, среди участников которой были глава Минстроя России Владимир Якушев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Губернаторы получат письменные указания от Якушева — «брать в оборот» финалистов архбиеннале



— Наши промышленные территории — это проблема, которая сегодня характерна практически для всех городов Российской Федерации. У нас много таких площадок, и в тех субъектах, где находят подходы к ним, они становятся частью интересной архитектуры наших современных городов, — заявил глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, открывая сессию. — Нужно сказать, что в последние годы мы уделяли этому направлению не так много внимания, и мы прекрасно понимаем, что без молодых, креативных ребят, без таких современных идей мы, конечно же, не сможем этого сделать.

Обратившись к присутствующим в зале участникам биеннале, министр озвучил любопытное предложение Рустама Минниханова: от лица Минстроя России разослать именные письма-рекомендации финалистов конкурса в их родные регионы с предложением к губернаторам использовать потенциал молодых специалистов.

— Мы это обязательно сделаем, и я думаю, что это будет еще один социальный лифт, который поможет вам в дальнейшем двигаться вперед и реализовывать ваши креативные идеи в конкретных проектах. Я знаю, что сами главы субъектов сегодня ищут креативных молодых людей. Для министра не сложно подписать это письмо, а в судьбе человека и региона это может сыграть роль, перерасти в хорошие кадровые решения, — предположил Якушев.

Владимир Якушев: «Наши промышленные территории — это проблема, которая сегодня характерна практически для всех городов Российской Федерации. У нас много таких площадок, и в тех субъектах, где находят подходы к ним, они становятся частью интересной архитектуры наших современных городов»

— Мы видим, насколько нужны эти компетенции в стране, в каждом регионе. И общественные пространства… Самые красивые места в любом городе — это промышленные предприятия, которые необходимо куда-то переносить, либо они находятся в таком состоянии, которое ну никак не украшает город, — отметил в свою очередь Рустам Минниханов. — Даже в нашей столице, Казани, самые красивые места, с видом на Волгу, — это или очистные сооружения, или пескобазы, или грузовой порт. И мы видим, насколько нужны такие творческие люди. А их можно найти только среди молодежи — меня архитектором уже не сделаешь никак.

Глава Минстроя заявил о необходимости закрепления «института изъятия собственности»

Модератором дискуссии выступила директор биеннале, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Вспомнив о работе Владимира Якушева в должности губернатора Тюменской области с 2005-го по 2018 год, она попросила министра рассказать о его опыте выведения промышленных площадок за пределы города.

— Регионалам всегда очень приятно, когда федеральные руководители имеют такой колоссальный опыт работы «на земле». Мы знаем, что в Тюмени в начале 2000-х, когда началась вторая волна индустриализации, вы выводили производство за пределы городской черты — и завод пластмасс, и станкостроительный завод, и так далее, — напомнила Фишман-Бекмамбетова. — На этой территории создавались общественные пространства, строилось жилье. Какие механизмы необходимо создавать государству для того, чтобы эти промышленные территории в регионах возможно было развивать инвесторам?

Модератором дискуссии выступила директор биеннале, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова

— Проблематика, с которой мы столкнулись тогда, была следующая. Мы прекрасно знаем, что 90-е годы были у нас непростыми. Большое количество заводов, а они традиционно находились в центральной части города, стали нерентабельными и начали останавливаться. У этой территории были собственники, как правило, люди достаточно богатые, давайте уж прямо говорить, — констатировал Якушев. — Они не торопились избавляться от этой территории, прекрасно осознавая, что это центр города, территория, имеющая достаточно хорошую транспортную и коммунальную инфраструктуру. Когда мы вступали в переговоры с собственниками с предложениями о том, как этот объект использовать для блага города и горожан, диалог проходил достаточно непросто.

Каждые переговоры, по словам экс-губернатора, превращались в «долгоиграющую историю» и занимали несколько лет, а гораздо более несовершенное, по сравнению с текущим, градостроительное законодательство практически не предусматривало использование такого института, как «изъятие собственности». На помощь приходила только настойчивость властей и ее готовность предоставлять льготы. В случае переноса производства за черту города собственникам могли быть предоставлены субсидии, например, на подведение коммунальной инфраструктуры на новой площадке за счет регионального бюджета.

Завершив свой рассказ, Якушев предложил погрузиться в повестку сегодняшнего дня, напомнив о существовании института комплексного устойчивого развития территорий, который включает в себя развитие уже застроенных территорий. Для того, чтобы быстрее ввести в оборот промышленные площадки в рамках этих подходов, Минстрой пытался ввести институт изъятия территории.

— Слово изъятие, может быть, страшно выглядит, но изъятие — это не просто взять, изъять и бесплатно эту территорию ввести в оборот. У территории есть собственники, а право собственности закреплено в Конституции. Конечно, когда мы изымаем, государство должно дать справедливую цену, либо предоставить равноценную собственность. В этом случае площадка изымается в муниципальную или региональную собственность и вводится в оборот властью по понятной процедуре аукциона. Мы дошли с этим проектом до Государственной думы и, к сожалению, не смогли отстоять там данный институт, потому что появилось большое количество правозащитных организаций. Нам не удалось додавить данный законопроект, мы отступили, но, я думаю, что как раз сегодняшнее мероприятие говорит о запросе, который есть на промышленные площадки — о том, что их нужно вводить в оборот быстрее, о том, что они делают уродливыми наши города, — заключил он.

Сергей Чобан: «В целом я вижу, что Россия находится на очень правильном пути создания совершенно новой базы для очень качественной строительной и архитектурной культуры»

Три вызова России по Чобану: уважение к истории, ревитализация и сохранение архитектуры 60—80-х

Следующий вопрос Фишман-Бекмамбетовой был адресован куратору и председателю жюри биеннале, известному российско-немецкому архитектору, руководителю архитектурных бюро SPEECH и Tchoban Voss Architekten, уделяющих особое внимание объектам промышленного наследия, Сергею Чобану. Помощник президента РТ спросила специалиста о разнице в подходах к индустриальным территориям в отечественной и европейской урбанистических школах.

— В целом я вижу, что Россия находится на очень правильном пути создания совершенно новой базы для очень качественной строительной и архитектурной культуры, — отметил Чобан, напомнив гостям пленарки о рождении в последние годы многочисленных профильных проектов для поддержки молодой архитектурной мысли. — Должен сказать, что сегодня Татарстан является одним из ведущих регионов не только российской, но, я бы уже сказал, и мировой архитектуры. Поздравляю вас, Рустам Нургалиевич, Наталию, с выдающейся премией Ага Хана. Это признание заслуг российской ландшафтной архитектуры.

Напомним, что программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры в сентябре 2019 года. Республика получит одну шестую часть призового фонда — около 166 тысяч долларов.

— Я думаю, что у России есть три вызова. Первое, она должна с огромным уважением относиться к своей истории, даже к той истории, которая не находится под охраной. И первый пример — это стадион «Лужники»: сегодня он снова символ новой Москвы. Но еще совсем недавно ставился вопрос, а не снести ли этот стадион и не построить ли новый? Решение сохранить его, сделать уникальную футбольную арену на базе «памяти места» — это очень важное решение, которое должно сопровождать нас в нашей работе и на маленьких, и на больших объектах.

Второй вызов, по словам председателя жюри биеннале, заключается в ревитализации заброшенных, часто пустующих территорий в черте города, которые однозначно требуют внимания и переосмысления. Последний вопрос, на который в ближайшем будущем предстоит ответить отечественным градостроителям — это судьба «недавнего прошлого», архитектуры 60-х, 70-х и 80-х годов, памятников советского модернизма, которые не находятся «в листе охраны» из-за своей относительной молодости, тем не менее представляют собой ценный пласт культуры. К слову, именно по этой причине объектами конкурсного задания второй архбиеннале стали казанские «Сантехприбор» и портовый элеватор.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ольга Голыжбина, фото Максима Платонова