Ревитализация промзон: без «института изъятия собственности» не обойтись
Потенциал развития городских промышленных территорий в России обсудили на архитектурной биеннале в Иннополисе
В течение четырех месяцев 700 с лишним молодых архитекторов, планировщиков и урбанистов из 14 регионов России разрабатывали и защищали авторские проекты ревитализации промышленных объектов Казани — бывшего завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе и портового элеватора. Перед специалистами стояла довольно серьезная задача: преобразовать заброшенные производственные территории в современные многофункциональные городские пространства — с жилыми домами, офисными и административными зданиями, зелеными зонами и полноценной инфраструктурой для отдыха. В финал вышли 30 проектов. Четыре победителя конкурса определятся сегодня вечером, а накануне в технопарке Иннополиса в формате ток-шоу прошла пленарная сессия, среди участников которой были глава Минстроя России Владимир Якушев и президент Татарстана Рустам Минниханов. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Губернаторы получат письменные указания от Якушева — «брать в оборот» финалистов архбиеннале
— Наши промышленные территории — это проблема, которая сегодня характерна практически для всех городов Российской Федерации. У нас много таких площадок, и в тех субъектах, где находят подходы к ним, они становятся частью интересной архитектуры наших современных городов, — заявил глава министерства строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, открывая сессию. — Нужно сказать, что в последние годы мы уделяли этому направлению не так много внимания, и мы прекрасно понимаем, что без молодых, креативных ребят, без таких современных идей мы, конечно же, не сможем этого сделать.
Обратившись к присутствующим в зале участникам биеннале, министр озвучил любопытное предложение Рустама Минниханова: от лица Минстроя России разослать именные письма-рекомендации финалистов конкурса в их родные регионы с предложением к губернаторам использовать потенциал молодых специалистов.
— Мы это обязательно сделаем, и я думаю, что это будет еще один социальный лифт, который поможет вам в дальнейшем двигаться вперед и реализовывать ваши креативные идеи в конкретных проектах. Я знаю, что сами главы субъектов сегодня ищут креативных молодых людей. Для министра не сложно подписать это письмо, а в судьбе человека и региона это может сыграть роль, перерасти в хорошие кадровые решения, — предположил Якушев.
— Мы видим, насколько нужны эти компетенции в стране, в каждом регионе. И общественные пространства… Самые красивые места в любом городе — это промышленные предприятия, которые необходимо куда-то переносить, либо они находятся в таком состоянии, которое ну никак не украшает город, — отметил в свою очередь Рустам Минниханов. — Даже в нашей столице, Казани, самые красивые места, с видом на Волгу, — это или очистные сооружения, или пескобазы, или грузовой порт. И мы видим, насколько нужны такие творческие люди. А их можно найти только среди молодежи — меня архитектором уже не сделаешь никак.
Глава Минстроя заявил о необходимости закрепления «института изъятия собственности»
Модератором дискуссии выступила директор биеннале, помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Вспомнив о работе Владимира Якушева в должности губернатора Тюменской области с 2005-го по 2018 год, она попросила министра рассказать о его опыте выведения промышленных площадок за пределы города.
— Регионалам всегда очень приятно, когда федеральные руководители имеют такой колоссальный опыт работы «на земле». Мы знаем, что в Тюмени в начале 2000-х, когда началась вторая волна индустриализации, вы выводили производство за пределы городской черты — и завод пластмасс, и станкостроительный завод, и так далее, — напомнила Фишман-Бекмамбетова. — На этой территории создавались общественные пространства, строилось жилье. Какие механизмы необходимо создавать государству для того, чтобы эти промышленные территории в регионах возможно было развивать инвесторам?
— Проблематика, с которой мы столкнулись тогда, была следующая. Мы прекрасно знаем, что 90-е годы были у нас непростыми. Большое количество заводов, а они традиционно находились в центральной части города, стали нерентабельными и начали останавливаться. У этой территории были собственники, как правило, люди достаточно богатые, давайте уж прямо говорить, — констатировал Якушев. — Они не торопились избавляться от этой территории, прекрасно осознавая, что это центр города, территория, имеющая достаточно хорошую транспортную и коммунальную инфраструктуру. Когда мы вступали в переговоры с собственниками с предложениями о том, как этот объект использовать для блага города и горожан, диалог проходил достаточно непросто.
Каждые переговоры, по словам экс-губернатора, превращались в «долгоиграющую историю» и занимали несколько лет, а гораздо более несовершенное, по сравнению с текущим, градостроительное законодательство практически не предусматривало использование такого института, как «изъятие собственности». На помощь приходила только настойчивость властей и ее готовность предоставлять льготы. В случае переноса производства за черту города собственникам могли быть предоставлены субсидии, например, на подведение коммунальной инфраструктуры на новой площадке за счет регионального бюджета.
Завершив свой рассказ, Якушев предложил погрузиться в повестку сегодняшнего дня, напомнив о существовании института комплексного устойчивого развития территорий, который включает в себя развитие уже застроенных территорий. Для того, чтобы быстрее ввести в оборот промышленные площадки в рамках этих подходов, Минстрой пытался ввести институт изъятия территории.
— Слово изъятие, может быть, страшно выглядит, но изъятие — это не просто взять, изъять и бесплатно эту территорию ввести в оборот. У территории есть собственники, а право собственности закреплено в Конституции. Конечно, когда мы изымаем, государство должно дать справедливую цену, либо предоставить равноценную собственность. В этом случае площадка изымается в муниципальную или региональную собственность и вводится в оборот властью по понятной процедуре аукциона. Мы дошли с этим проектом до Государственной думы и, к сожалению, не смогли отстоять там данный институт, потому что появилось большое количество правозащитных организаций. Нам не удалось додавить данный законопроект, мы отступили, но, я думаю, что как раз сегодняшнее мероприятие говорит о запросе, который есть на промышленные площадки — о том, что их нужно вводить в оборот быстрее, о том, что они делают уродливыми наши города, — заключил он.
Три вызова России по Чобану: уважение к истории, ревитализация и сохранение архитектуры 60—80-х
Следующий вопрос Фишман-Бекмамбетовой был адресован куратору и председателю жюри биеннале, известному российско-немецкому архитектору, руководителю архитектурных бюро SPEECH и Tchoban Voss Architekten, уделяющих особое внимание объектам промышленного наследия, Сергею Чобану. Помощник президента РТ спросила специалиста о разнице в подходах к индустриальным территориям в отечественной и европейской урбанистических школах.
— В целом я вижу, что Россия находится на очень правильном пути создания совершенно новой базы для очень качественной строительной и архитектурной культуры, — отметил Чобан, напомнив гостям пленарки о рождении в последние годы многочисленных профильных проектов для поддержки молодой архитектурной мысли. — Должен сказать, что сегодня Татарстан является одним из ведущих регионов не только российской, но, я бы уже сказал, и мировой архитектуры. Поздравляю вас, Рустам Нургалиевич, Наталию, с выдающейся премией Ага Хана. Это признание заслуг российской ландшафтной архитектуры.
Напомним, что программа развития общественных пространств РТ стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры в сентябре 2019 года. Республика получит одну шестую часть призового фонда — около 166 тысяч долларов.
— Я думаю, что у России есть три вызова. Первое, она должна с огромным уважением относиться к своей истории, даже к той истории, которая не находится под охраной. И первый пример — это стадион «Лужники»: сегодня он снова символ новой Москвы. Но еще совсем недавно ставился вопрос, а не снести ли этот стадион и не построить ли новый? Решение сохранить его, сделать уникальную футбольную арену на базе «памяти места» — это очень важное решение, которое должно сопровождать нас в нашей работе и на маленьких, и на больших объектах.
Второй вызов, по словам председателя жюри биеннале, заключается в ревитализации заброшенных, часто пустующих территорий в черте города, которые однозначно требуют внимания и переосмысления. Последний вопрос, на который в ближайшем будущем предстоит ответить отечественным градостроителям — это судьба «недавнего прошлого», архитектуры 60-х, 70-х и 80-х годов, памятников советского модернизма, которые не находятся «в листе охраны» из-за своей относительной молодости, тем не менее представляют собой ценный пласт культуры. К слову, именно по этой причине объектами конкурсного задания второй архбиеннале стали казанские «Сантехприбор» и портовый элеватор.
Справка
Вторая Российская молодежная архитектурная биеннале проходит в Иннополисе с 24 по 26 октября. Заявки на конкурс подали 739 участников до 35 лет из шести стран и 53 городов — почти вдвое больше, чем во время проведения первой биеннале 2 года назад. В финал, очный этап отбора, прошли 30 команд молодых архитекторов и проектировщиков. 26 октября жюри назовет четырех призеров конкурса — награды и возможность воплотить свои идеи получат по два лучших проекта для каждого из участков проектирования — бывшего завода «Сантехприбор» и портового элеватора в Казани.
Учредители биеннале — Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Республики Татарстан, организатор — фонд «Институт развития городов Республики Татарстан». Конкурс поддерживает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Куратор и председатель жюри — известный российско-немецкий архитектор, руководитель архитектурных бюро SPEECH (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей Чобан. Директор биеннале — помощник президента Республики Татарстан Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Первая биеннале состоялась в Иннополисе в октябре 2017 года. Тогда она собрала 377 заявок. Проект многофункционального квартала разрабатывали 29 финалистов, победу в конкурсе одержала архитектурная группа Citizenstudio из Москвы.
комментарии
Нет градостроительного подхода, при этом вынашиваются крупные проекты - это особенно губительно для г. Казани, где отсутствие Градостроителя в продолжении долгих лет создало комплекс градостроительных проблем.
Биеннале архитектурное, а Минниханов и Якушев спрашивают с гих градостроительные решения - как они могут быть, если там нет ни одного градостроителя