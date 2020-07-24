Как в Татарстане готовятся к выборам и какие выпускают цифровые разработки

Игорь Комаров и Рустам Минниханов проинспектировали важные объекты в Казани

Татарстан в очередной раз порадовал и удивил нередкого здесь гостя — полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Накануне вместе с президентом республики Рустамом Миннихановым они провели несколько встреч, осмотрели важные для столицы Татарстана объекты. Подробнее о том, как прошел день полпреда в Казани и чем она его удивила, — в материале «Реального времени».

Предвыборная кампания, ГИС-проекты и робот-пациент

На рабочей встрече в Доме правительства Татарстана полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и президент республики Рустам Минниханов обсудили развитие региона, в частности подготовку к Единому дню голосования, 13 сентября. Комаров отметил слаженную координацию между всеми организаторами избирательной кампании. Он обратил внимание на то, что подготовка к Единому дню голосования должна проходить с соблюдением всех требований безопасности, а процесс голосования и подсчет голосов должны быть максимально открытыми.

— Есть основания считать, что на должном уровне, как всегда, будет проведена организация, подготовка к выборам, чтобы граждане Республики Татарстан могли свободно выразить свое волеизъявление. Все мероприятия проводятся своевременно, — сообщил Игорь Комаров во время пресс-подхода.

Кроме того, Игорь Комаров и Рустам Минниханов встретились с руководителем Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским. Они обсудили цифровизацию в сфере недвижимости. Олег Скуфинский сообщил, что эту тему затронули и на совещании в Иннополисе, в котором накануне приняли участие представители регионов ПФО. Рассмотреть этот вопрос поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время последнего визита в наукоград.

Игорь Комаров и Рустам Минниханов встретились с руководителем Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Олегом Скуфинским

Сотрудники Университета Иннополис познакомили своих гостей с действующими проектами вуза. Они представили геоинформационную 4D-модель Республики Татарстан и новую комплексную систему дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности ПФО. Эти системы позволяют следить за лесным фондом и лесохозяйственной деятельностью, землями сельхозназначения, обращением с отходами, недропользованием и объектами недвижимости.

Руководителя Росреестра поделился, что его заинтересовала подобная информация. Он пообещал изучить элементы ГИС-проектов IТ-вуза при оцифровке данных и при разработке цифровой системы оценки стоимости недвижимости.

Игорь Комаров посетил центр «Эйдос-медицина» на территории технопарка «Идея». А Рустам Минниханов выложил в «Инстаграме» фотографии с производства роботов-пациентов этого предприятия, которое имеет офисы в Казани, Японии, США и Австрии. Компания реализует свою продукцию как в России, так и за рубежом. Оно разрабатывает и производит медицинские симуляторы взрослого пациента для обучения специалистов. Робот полностью повторяет физиологию реального пациента. В арсенале компании более 20 видов обучающих современных медицинских симуляторов. Уровень локализации производства составляет 95%. Полпреду в ПФО продемонстрировали производственные помещения и симуляционное тренировочное оборудование.

Представители «Эйдос-Медицина» презентовали и новые разработки, в том числе диагностическую систему по выявлению коронавируса. Аппарат создан совместно с японскими коллегами. Тест-система представляет собой портативную мини-лабораторию, позволяющую получить высокоточный результат за 20 минут.

Первый этап предполагает работы на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, где возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и пешеходным переходом

Кольцо замкнут через 2 года



После производства Игорь Комаров и Рустам Минниханов осмотрели уличные объекты. Они побывали на БКК. Глава Миндортранса РТ Ленар Сафин рассказал, что работы ведутся в два этапа. Первый этап предполагает работы на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской, где возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и пешеходным переходом. Параллельно строители укладывают трамвайные рельсы до ул.Технической, соединение которых позволит закольцевать трамвайный маршрут. В марте стартовал второй этап на участке протяженностью 1,2 км от улицы Борисковской до улицы Технической.

— Большое Казанское кольцо: наша мечта — его закольцевать. Это один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы. Благодаря проекту «Комфортные и безопасные дороги», поддержке федерального Министерства дорожного хозяйства и правительства реализуем проект. К 30-му [августа] мы запускаем кольцевое движение трамваев. Уже это кольцо замкнется. И в ближайшие 2 года, мы очень рассчитываем, полностью будем замыкать кольцевое движение автомобильного транспорта. Это очень сильно разгрузит центр нашего города. Все работы ведутся нашими подрядчиками. На втором этапе, автомобильном, мы тоже рассчитываем на серьезную поддержку федерального правительства», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Набережная, дворы и парки



Игорь Комаров оценил и набережную озера Кабан с улицей Ш. Марджани. Ему рассказали, как будет выглядеть это пространство, где идут масштабные работы вдоль всего берега озера, сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова провела экскурсию по нижнему ярусу набережной. Игорь Комаров осмотрел прогулочные зоны, детский игровой водный комплекс с системой гидротехнических сооружений и фитоочистные сооружения с водным семейством растений. Фишман-Бекмамбетова рассказала, что на набережной планируют построить школу гребли, спортплощадки, озеленят территорию и создадут новые пешеходные зоны.

Рядом с тремя домами на улице Бигичева полпред в ПФО и президент республики осмотрели новый проект в рамках программы «Наш двор». Но это не классический двор, эти дома объединены общим сквером, заметила Лилия Галимова. По ее словам, Игорю Комарову показали, как выстроят дорожки, чтобы перейти от одного дома к другому через сквер. Приоритет в планировочных решениях в первую очередь отдан именно пешеходам. Внутри проектной территории проработаны также детские игровые зоны и спортивные площадки. Территорию дополнительно озеленили.

Рядом с тремя домами на улице Бигичева полпред в ПФО и президент республики осмотрели новый проект в рамках программы «Наш двор»

В завершении рабочего дня Наталия Фишман-Бекмамбетова провела гостей по тропинкам и тротуарам Горкинско-Ометьевского леса. Комаров и Минниханов заглядывали в кафе и велопрокат, здороваясь, подходили к детским площадкам, где играли ребятишки. Некоторые из них удивленно озирались, не понимая, что происходит, спрашивали: «Где президент?». Местные жители пытались запечатлеть редкие кадры и провожали удалявшихся гостей. В одном из павильонов Фишман-Бекмамбетова рассказала о проектах благоустройства территорий, в том числе в Казани и Альметьевске.

Татарстан не устает удивлять

Во время пресс-подхода полпред в ПФО поделился впечатлениями от проведенного дня в Казани. Игорь Комаров сообщил, что в Татарстан приезжает чаще, чем в другие регионы округа, но каждый раз бывает приятно удивлен. В последний раз он посещал республику две недели назад.

— Но есть повод, во-первых. И много хороших и позитивных событий. И ловишь себя на мысли, что хотя короткий срок проходит, но видишь позитивные изменения. И казалось бы, тяжело удивить. Но в этот раз опять приятно удивлен был. И много таких неожиданностей, которые действительно приятны. Большое внимание уделяется комфортной городской среде», — отметил полпред.

Обустройство парков Комаров назвал не таким сложным и понятным всем: «Но при этом оно создает совершенно другие условия для людей». И этот опыт, по мнению полпреда, нужно тиражировать по всей России.

Также Игорь Комаров сообщил, что его впечатлили задачи, которые ставят на предприятии «Эйдос», уровень исследований и потенциал компании.

«Хотелось бы, чтобы были не только изменения к лучшему, но чтобы они и дальше так удивляли», — сказал Комаров о сотрудниках «Эйдоса».

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов