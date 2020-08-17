«Дистанционка» или очная учеба? Роспотребнадзор опубликовал требования для школ

Каким будет 1 сентября и медицина Татарстана — 2024, чему можно позавидовать в США и как выучить пять языков в сельской школе — итоги недели от программы «7 дней»

В соцсетях бродит шутка о том, что покупать ребенку к первому сентября: новый костюм или новую пижаму. Вопрос не праздный: форма — удовольствие не из дешевых, а чего в связи с пандемией ждать от нового учебного года, со 100%-ной уверенностью не может ответить никто. И все же, похоже, очная форма обучения возобновится. Но при условии: школы обязаны четко соблюдать новые требования Роспотребнадзора. О том, какие условия настоятельно рекомендованы к исполнению и что еще показалось важным на прошлой неделе журналистам программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ, — в нашем обзоре.

Медцентры завтрашнего дня

Каким мерилом измерить благополучие государства? Считается, что продолжительностью жизни его населения. Сегодня верхние строчки этого своеобразного рейтинга занимают Япония, США, Швейцария, Швеция, Норвегия, Сингапур, Южная Корея, Германия и ряд других стран, где продолжительность жизни людей выше или приближается к 80 годам. Россия пока на мировой карте выше середины, но есть к чему стремиться. В среднем наши сограждане доживают до 73 лет.

Татарстан даже выше общероссийского уровня: средняя продолжительность жизни — 75,1 года. Это показатель первой десятки среди регионов России. Стоит отметить, что всего 10 лет назад речь шла всего о 71 годе, а уровень, который планируется достичь к 2024-му, — уже 79 лет. Не имея достойной, современной медицины, способной и готовой предупреждать и диагностировать болезни, а когда потребуется — лечить, оперировать, реабилитировать и восстанавливать здоровье пациентов, достичь этого просто не реально.

В Татарстане реализуются десятки программ социального развития, в том числе в области здравоохранения, демографии, ремонтируются, модернизируются десятки поликлиник и больниц, строятся новые современные объекты — ФАПы на селе, в Казани полным ходом идет строительство нового детского Центра онкологии, гематологии и хирургии, а к 2024 году по республике планируется открыть еще девять онкоцентров. Уже открыты новые корпуса инфекционной больницы. Каждая из этих поликлиник, больниц, медицинские центры работают или будут работать на общую задачу: оказание своевременной квалифицированной, всесторонней и эффективной медицинской помощи тем, кто в ней нуждается. А значит, делать жителей Татарстана здоровее, активнее, повышать их долголетие.

На днях были опубликованы новые требования Роспотребнадзора к школам для возобновления очной формы обучения. Фото Максима Платонова

Роспотребнадзор — школам

На днях были опубликованы новые требования Роспотребнадзора к школам для возобновления очной формы обучения. Итак, чтобы ученики с первого сентября вновь могли сесть за парты, а не сели за гаджеты, школам предписывается:

полный запрет проведения массовых мероприятий;

контроль температуры каждого, кто переступает порог учебного учреждения;

изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний;

ежедневная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, раз в неделю — генеральная уборка;

закрепить за каждым классом отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам;

разработать специальный график уроков и перемен, для того чтобы максимально ограничить контакт между школьниками.

Журналисты программы «7 дней» уверены, что опыт завершения предыдущего учебного года в режиме «дистанта», а также период вынужденной самоизоляции подвигнет и учителей, и самих учеников на соблюдение этих в целом обоснованных и логичных правил.

Первый полилингвальный комплекс в Елабуге

В сложное для всей системы образования время в Татарстане первого сентября готовятся открыть двери новые школы. Так, в Елабуге на прошлой неделе учителям показали первый полилингвальный комплекс на 1224 места, включающий в себя как детский сад, так и собственно школу. Набор учеников уже практически завершен. Педсостав подобран. Что такое школа будущего по-елабужски, увидела и съемочная группа программы «7 дней».

А взглянуть действительно есть на что. И удивиться. Например, современной архитектуре, удивительно гармонично вписавшейся в старинные улочки древней Елабуги. Впечатляет и содержание. Хочешь узнать, чему и как будут учить, загляни в библиотеку. Журналисты именно так и поступили. Здесь уже есть или вот-вот поступит все, что нужно для организации образовательного процесса и на русском, и на татарском, и на английском, и даже на арабском языке. Кабинеты оборудованы не просто, а ультрасовременно: интерактивные доски, лингафонные аппараты… Похоже, что школа обещает стать экспериментальной площадкой для опробования и внедрения современных методов обучения и технологий преподавания. Даже первый урок-знакомство, что состоится первого сентября, превратится в интерактивное шоу с участием героев комиксов по мотивам татарских народных сказок.

В Елабуге на прошлой неделе учителям показали первый полилингвальный комплекс на 1224 места, включающий в себя как детский сад, так и собственно школу. Фото tatarstan.ru

«Адымнар» — целая сеть подобных полилингвальных образовательных комплексов, что по инициативе первого президента Татарстана, а сегодня Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева должна охватить РТ до 2022 года. 2 сентября сразу две подобные школы откроются в Казани, они будут созданы также в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

К слову, есть в Тетюшском районе скромная деревня Киртели. В школе всего 19 учеников. И даже преподаватели приходящие, точнее — приезжающие. Так вот, там умудрились удивить всю республику. Шутка ли: здесь изучают сразу пять языков: русский, татарский, мордовский, английский и немецкий. Причем качество получаемых знаний настолько велико, что дети — активные участники различных олимпиад. И не только языковых.

Соцпроекты — значит для людей

Добрый десяток районов облетел на минувшей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов. Не только для того, чтобы с высоты птичьего полета оценить размах и успешность уборочной кампании, но и чтобы встретиться с людьми и вместе с ними порадоваться открытию капитально отремонтированных или заново построенных социальных объектов.

Так, в тетюшской деревне Киртели — той самой, где есть уникальная мультилингвальная школа, на днях после ремонта открыли дом культуры. Построенное еще 50 лет назад здание из почти «неухоженного склада», в который превратилось за годы недостаточного внимания, стало действительно местным центром культуры, что жители сразу и подтвердили концертом, данным для дорогих гостей.

К слову, дорогу в Киртелях тоже привели в порядок. По программе самообложения. Районные власти помогли обустроить спортивную площадку. А еще установили памятник землякам, ушедшим в годы Великой Отечественной войны на фронт, и тем, кто ковал Победу в тылу.

Впервые в новейшей истории Татарстана подобный объект был не восстановлен из ранее существовавших, а построен с нуля. Фото tatarstan.ru

А в Камском Устье появился «Аргамак». Не просто крылатый конь, а первый в районе лагерь детского отдыха. Что символично, он и для республики стал первым — впервые в новейшей истории Татарстана подобный объект был не восстановлен из ранее существовавших, а построен с нуля. Возводить его начали весной, в августе сдали. И местные власти надеются, что успеют провести первую смену.

Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи РТ, отметил, что это пилотный вариант подобного лагеря: с комнатами на пять детей, где есть свои санузел и душ, специальные места для зарядки телефонов, с общим холлом, амфитеатром и продуманной территорией. Проект заслуживает того, чтобы быть растиражированным в масштабах всей республики. Из 119 работающих сегодня на территории Татарстана детских лагерей 94 вошли в республиканскую программу реновации. В одних будет проведен капремонт, а другие будут полностью перестроены. Общая сумма финансирования программы «Лето — детям» — 7 млрд рублей.

А в Высокой Горе появилось свое «море». Море планов — относительно нового бассейна «Инеш». Например, уже открыт набор в секцию плавания. Интересно, что бассейн построен совсем рядом со школой и детским садом, и теперь уроки физкультуры для учеников будут проходить в воде. А в день две чаши — взрослая и детская, смогут принимать до 500 человек. К слову, бассейн стал 239-м в республике.

И еще немного цифр: в Татарстане сегодня 11 тысяч стадионов, спортивных залов, бассейнов, ледовых дворцов. Зачем нужно уточнение про «сегодня»? Потому что это число с каждым годом растет. Например, в 2020-м будут открыты еще два бассейна, два крытых катка и шесть спортивных залов. Растет и число тех, кто увлекается спортом. И велика вероятность, что среди тех малышей, кто уже в ближайшее время пойдет в новенький детский сад «Байгыш», что тоже скоро откроет свои двери, окажутся и будущие чемпионы районных, республиканских, а там, глядишь, всероссийских и мировых чемпионатов.

Велоопыт США

Удобство для жизни — это возможность найти в родном населенном пункте то, что делает эту самую жизнь более насыщенной, полной и комфортной. Например, возможность не толкаться в общественном транспорте и не стоять в пробках на автодорогах, а с ветерком и пользой для здоровья прокатиться по делам или просто для удовольствия на велосипеде.

Журналисты программы «7 дней» продолжают свой рассказ о поездке в США, о том, как обустроены там городские пространства и транспортные системы. В это раз речь зашла именно о велосипедном движении. И здесь нам есть чему позавидовать. Например, уже хотя бы тому, что транспортные потоки, пешеходные зоны и велодорожки на большей части своего протяжения там не пересекаются. То есть велосипедистов там не считают «странными пешеходами» или «недобайкерами». Для них там созданы условия для перемещения, и велодорожки достигают десятков, а то и сотен (как в Нью-Йорке) километров. Или, например, как в Вашингтоне, где «Тропа столичного полумесяца» позволяет велосипедисту попасть в любой из районов города или пригорода. Это все равно, что в Казани владельцы педального транспорта могли бы без проблем, оседлав своего «коня», добраться от Авиастроительного района до РКБ или от Приволжского района до «Салават купере».

В том же Вашингтоне «Тропа столичного полумесяца» раньше была частью железной дороги Балтимор — Огайо. Фото griffincycle.com

Так, кстати, в США было не всегда. В том же Вашингтоне «Тропа столичного полумесяца» раньше была частью железной дороги Балтимор — Огайо. Когда надобность в ней отпала, а территория оказалась в упадке, нашлись велоактивисты, сумевшие убедить власти в необходимости велодороги, которой миллионы людей пользуются вот уже 26 лет.

Любопытно, что подобные проекты реализуются сегодня по всем штатам. Их, проектов, более 500. И сами штаты между собой скоро свяжет «Великая американская велосипедная тропа». Будет и тропа пешеходная от океана и до океана.

Есть подвижки и в Татарстане. Так, в Казани планируют связать велосипедными и пешеходными дорожками озеро Кабан с Булаком. И проект того, как развести автомобильные, пешеходные и велопотоки, уже есть. И можно быть уверенными: это только начало большого пути в формировании принципиально нового не только для республики, но и для России взгляда на то, какой должна быть по-настоящему комфортная городская среда.

Обо всем этом, а также о том, как прошло посещение президентом республики высокогорского предприятия «Казаньсельмаш» и когда завершится проект по благоустройству набережной озера Кабан, можно подробнее узнать 17 августа, ровно в 13.00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

