Рустам Минниханов проводит встречу с журналистами

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казанском кремле проводит пресс-конференцию с представителями федеральных и республиканских средств массовой информации, посвященную итогам 2023 года. На мероприятии присутствует корреспондент «Реального времени».

От журналистов Рустаму Минниханову поступило более 60 вопросов.

— Даже не верится, что это все [со мной], — отреагировал Рустам Минниханов на 5-минутный видеоролик с основными событиями 2023 года.

В клипе показали хронологию основных его зарубежных визитов в страны СНГ, Турцию, а также посещений Татарстана российскими руководителями, в том числе премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Напомним, подводя итоги 2021 года раис Татарстана на встрече с журналистами ответил на вопрос «Реального времени» о росте цен на жилье. Он признался, что удержать рост цен на стройматериалы не удалось, хотя это общегосударственная задача.



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Луиза Игнатьева