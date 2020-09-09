Гид по выборам в Татарстане: кого выбираем, где голосуем и почему 3 дня?

Фото: Ринат Назметдинов

В ближайшие дни в Татарстане одновременно пройдут четыре избирательных кампании: состоятся выборы президента республики, дополнительные выборы в Нижнекамском избирательном округе депутата Госдумы РФ, допвыборы депутата Госсовета РТ в Елабужском избирательном округе и выборы депутатов органов местного самоуправления. Голосование растянется на 3 дня и пройдет 11, 12, 13 сентября. Чтобы татарстанцы не растерялись из-за обилия выборов и кандидатов, точно знали, где, как и кого выбирать, «Реальное время» составило подробную инструкцию.



Кого выбираем и почему 3 дня?

Выборы в Татарстане будут проходить с 11 по 13 сентября. Трехдневную кампанию в ЦИК РТ объяснили тем, что такой подход позволит снизить угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации.

Уточним, что в пятницу и субботу пройдут предварительные выборы, а за воскресеньем закреплен статус единого дня голосования. Аналогичная схема уже была протестирована в этом году на выборах по поправкам в Конституцию, правда, тогда голосование длилось 7 дней.

В эти 3 дня в республике пройдут не только выборы президента РТ. Помимо этого, состоятся дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики.

Добавим также, что 13 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы в Казгордуму 4-го созыва. Казанская городская дума состоит из 50 депутатов: 25 из которых избирают по партийным спискам, а еще 25 — по одномандатным округам. Срок их полномочий составляет 5 лет. После выборов депутатам предстоит большинством голосов выбрать из своего состава мэра города.

13 сентября пройдут выборы в Казгордуму 4-го созыва. После выборов депутатам предстоит большинством голосов выбрать из своего состава мэра города. Фото Максима Платонова

Кто баллотируется?

Если говорить о выборах президента республики Татарстан, то здесь представлено пять кандидатов:

действующий президент РТ Рустам Минниханов от «Единой России»



Владимир Сурчилов от ЛДПР



Альфред Валиев от «Коммунистов России»

Альмир Михеев от «Справедливой России»

Олег Коробченко от «Партии Роста»

На допвыборах депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому избирательному округу также зарегистрировано пять кандидатов:

Олег Морозов от «Единой России»

Ильнар Сираев от «Справедливой России»

Андрей Колосов от ЛДПР

Николай Барсуков от «Коммунистов России»

Леонид Стражников от «Коммунистической партии социальной справедливости»

На допвыборах депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу представлены следующие кандидаты:

Ильяс Валиев от ЛДПР

Артем Григорьев от Коммунистической партии РФ

Елена Сбитнева от «Справедливой России»

Тимур Шагивалеев от «Единой России».

В эти 3 дня пройдут дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Елабужскому одномандатному избирательному округу. Фото Максима Платонова

Муниципальные выборы будут проводиться на территории двух городских округов, 38 городских и 872 сельских поселений, замещению подлежат 7 656 мандатов, из них 76 по партийным спискам. Количество выдвинутых кандидатов — 12 023 (в том числе самовыдвиженцы — 4 059). Количество зарегистрированных кандидатов — 10 965 (в том числе самовыдвиженцы — 3 521). Подробнее о том, за кого можно отдать свой голос и почему непременно стоит идти на муниципальные выборы — читайте в обзоре «Реального времени».

Без электронного голосования и частично с «Мобильным избирателем»

Предположения об использовании на сентябрьских выборах в Татарстане системы электронного голосования, которые высказывались еще в июне — на волне подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию, не подтвердились.

Причиной является то, что в республике будут проходить сразу несколько избирательных кампаний. Эксперимент по введению ЭГ пока будет продолжен только в Москве, Нижегородской, Курской и Ярославской областях.

Прием заявлений на голосование по технологии «Мобильный избиратель», позволяющей принять участие в выборах по месту нахождения, а не по прописке, стартовал 29 июля. Определиться с местом голосования нужно было до 8 сентября.

Отметим, что «Мобильный избиратель» не предназначен для муниципальных выборов. Местных депутатов можно выбирать, только находясь в пределах своего избирательного округа.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях и через федеральный портал госуслуг РФ. Участковые избирательные комиссии начали принимать заявления со 2 сентября.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно в МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях и через федеральный портал госуслуг РФ. Фото Ильи Репина

Куда идти голосовать?

Всего в организации выборов будет задействовано 65 территориальных избирательных комиссий, 2 806 участковых избирательных комиссий, в том числе 46 в местах временного пребывания избирателей (38 — в больницах, 4 — в СИЗО, 2 — в санаториях, 1 — в аэропорту, 1 — на ж/д вокзале. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Отметим, что в конце августа глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев также поднимал вопрос о голосовании на придомовых территориях. Тогда он строго пообещал, что никаких выборов на пеньках и опушках не будет (вопрос был вызван тем, что во время предыдущих выборов по поправкам в Конституцию РФ такие случаи происходили в ряде российских регионов). Как вариант — «татарстанское ноу-хау» — голосование в автобусах или же в шатровых палатках.

На данный момент известно, что в столице республики голосование организуют на 269 придомовых территориях. При этом глава ЦИК РТ отметил, что в случае непогоды такой формат процедуры будет отменен.

Если говорить о том, как выборы отразятся на работе школ, то в дни голосования 11 и 12 сентября они будут функционировать в штатном режиме. Отмечается, что работа участковых избирательных комиссий, которые расположены на территории образовательных учреждений, будет организована с учетом необходимых мер санитарной безопасности.

Что касается школьников, то их в дни голосования могут отвести в музей или театр, а некоторые уроки проведут в библиотеках (например уроки географии, истории, биологии и русского языка) или на спортивных площадках (ОБЖ и физкультура).

В организации выборов будет задействовано 65 территориальных избирательных комиссий, 2 806 участковых избирательных комиссий. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Фото Рината Назметдинова

Кто наблюдает за выборами?

Впервые в Татарстане на выборах в качестве общественных наблюдателей выступят местные блогеры. В общей сложности к участию будут привлечены 100 блогеров из самых разных сфер — молодые мамы, студенты, активные молодые люди, представители татарского сегмента блогосферы, творческой сферы, науки, культуры и спорта, предприниматели, общественные активисты. Отметим, что данная инициатива принадлежит Общественной палате РТ.

В целом глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев обещает, что на этих выборах будет работать целая «армия наблюдателей», которая, по его мнению, может с успехом заменить установку стационарных камер. В республике ими оборудуют все 65 ТИКов, а вот УИКи останутся без камер почти везде, кроме Нижнекамского избирательного округа, где на 133 участках пройдут выборы депутата в Госдуму.

Помимо этого, для того, чтобы исключить любую возможность спекуляций, на некоторых участках были установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней). Во-первых, устройство не дает возможности положить в него сразу несколько бюллетеней, а принимает их строго по одному. Также, при попытке поместить в КОИБ бюллетень, не предназначенный для него, устройство его просто не примет. Нужно, чтобы на листе бумаги было специальное нанесение.

Всего на республику выделено 43 КОИБа, 18 из них получит Казань. Остальные распределят в Альметьевске, Набережных Челнах — на участках с максимальным количеством зарегистрированных избирателей.

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев обещает, что на этих выборах будет работать целая «армия наблюдателей», которая, по его мнению, может с успехом заменить установку стационарных камер. Фото Рината Назметдинова

А это безопасно?



Коронавирус по-прежнему с нами, а посему от масок-перчаток и прочих антисептиков никуда не деться. В дни сентябрьского голосования будут соблюдаться строгие меры безопасности. Так, всем посетителям избирательных участков будут проводить термометрию, а на входе будут размещены: коврик с дезинфицирующим средством, антисептические средства, маски, перчатки, авторучки для избирателей.



На полу будут уже ставшие родными специальные разметки для обозначения необходимой санитарной дистанции. Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. На каждом избирательном участке будет проводиться тщательная дезинфекция помещений.

Голосование вне помещений на сентябрьских выборах будет проходить с учетом ужесточения требований к проведению этого процесса. В числе обязательных условий — наличие тента, навеса и ширмы. А также, соблюдение требований Роспотребнадзора в отношении мер безопасности в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ будут находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра. На каждом избирательном участке будет проводиться тщательная дезинфекция помещений. Фото Рината Назметдинова

Как отпразднуем? Салютом и праздничным концертом



В единый день голосования, 13 сентября, жителей столицы Татарстана ждет большая праздничная программа. Но начать стоит с того, что каждому проголосовавшему вручат специальный браслет «Я проголосовал» — именно он даст возможность посетить интерактивную программу рядом с «Ак Барс Ареной».

На этой территории будут работать экстрим-площадка, зона киберспорта и виртуальной реальности, литературный дворик, диджитал-активности, арт-инсталляции. Здесь же презентуют проект «Жизнелюб», экопроект, во время «Спортивного часа» можно будет сдать нормы ГТО.

На праздничном концерте хедлайнерами станут Нюша, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Валерия, Клава Кока, «Хор Турецкого». Завершится 13 сентября праздничным салютом. Информации о бесплатном проезде в день выборов по специальным браслетам, которые обычно раздавали всем проголосовавшим на участках, к сожалению, нет.

Завершится 13 сентября праздничным салютом. Фото Максима Платонова

Выборы в других регионах

Татарстан — далеко не единственный субъект России, в котором 13 сентября будут проходить выборы разных уровней.

К примеру, допвыборы в Госдуму коснутся не только Нижнекамского округа Республики Татарстан, но и ряд округов Пензенской, Ярославской и Курской областей.

Губернаторские выборы пройдут в 18 субъектах, включая нашу республику. 16 кандидатов определит народное голосование, в двух за главу региона проголосуют парламентарии.

Речь идет о Севастополе, Чувашской Республике, Пермском крае, Брянской области, Еврейской автономной области, Республике Коми, Краснодарском крае, Ленинградской области, Камчатском крае, Иркутской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях.

