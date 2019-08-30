Минниханов и Комаров открыли двор в Казани после реконструкции. На открытии выступила Дина Гарипова

Сегодня состоялся праздник по случаю открытия после реконструкции двора, который располагается между домами № 103, 105 и 107 по улице Гагарина и домом № 22 по улице Восход. Жильцов близлежащих домов приветствовали президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Они осмотрели обновленный двор, пообщались со взрослыми и детьми.

Прямо во дворе исполнила песню Заслуженная артистка РТ Дина Гарипова. Выступали творческие коллективы, играли дети, пили чай, пели под гитару взрослые.

Проект благоустройства двора на общественных началах разработала главный архитектор Казани Жанна Белицкая, которая живет в этом дворе. Предприниматель Андрей Беляков, выросший здесь же, вложил в обустройство детских, спортивных площадок, площадки для мусора более 12 млн. руб. К тому же по программе «Ремонт дворов г. Казань» отремонтировали асфальт, сделали парковочные карманы и тротуары на сумму около 13 млн. руб.

Двор примечателен тем, что в близлежащих домах жили известные летчики-испытатели, инженеры-конструкторы и их семьи.

