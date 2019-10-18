Рустам Минниханов: «Одно срубленное дерево научило нас учитывать мнение горожан»

Сегодня в Казани стартовал Международный конгресс парков World Urban Parks 2019. В течение трех дней эксперты мирового уровня в сфере архитектуры, урбанистики и ландшафтного дизайна будут делиться опытом и разбирать кейсы в части развития общественных пространств. Подробнее о том, как прошел первый день конгресса и какие договоренности были достигнуты, — в материале «Реального времени».

«Нацпроект во многом впитал в себя опыт Татарстана»



Организация World Urban Parks существует с 2015 года, ее основная цель состоит в популяризации идеи развития городских парков и общественных пространств для всех категорий населения. Впервые конгресс парков прошел в Португалии, затем — в Австралии, а в 2019 году площадкой для проведения мероприятия стала Россия, причем выбор организаторов пал именно на Татарстан.

— За свою жизнь я побывал более чем в 350 городах, и везде я смотрел, как там создаются парки. Я посетил большое количество парков Татарстана и могу сказать, что это поразительно. Я сразу сказал совету директоров: «Казань будет прекрасным городом для того, чтобы организовать там всемирный конгресс», — выступил специальный представитель ассоциации World Urban Parks Гил Пеньялоса.

Опыт республики в развитии общественных пространств — через призму федерального нацпроекта «Жилье и городская среда» — также отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

— Мне особенно приятно, что этот конгресс проходит в Татарстане, потому что во многом национальный проект впитал в себя опыт республики и ее лучшие практики. Более того, имею честь сказать, что я сам три года назад приезжал в Татарстан учиться, — рассказал замминистра. — Отмечу, что за это небольшое время, пока работает нацпроект, уже сделано более 7700 общественных пространств. Всего национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан до 2024 года, и за это время будет сделана 31 тыс. общественных пространств.

«Легкие любого города — это парковые зоны»

Центральным мероприятием первого дня конгресса стало пленарное заседание «Город-парк: миф или реальность?», в рамках которого была поднята тема вовлечения населения в процесс создания общественных пространств, а также проблема изменения климата.

— Важнейшей задачей является вовлечение людей, — выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. — Мы на своем опыте столкнулись с ситуацией, когда отличная команда профессионалов своего дела разработала проект реконструкции исторического парка в Казани, но этого оказалось недостаточно. Тогда одно срубленное дерево научило нас тому, что необходимо учитывать мнение горожан при развитии общественных пространств. Набережные и парки создаются именно для них.

Президент также добавил, что работа с общественными пространствами важна «не только с точки зрения создания комфортных условий жизни, но и с точки зрения их благоприятного влияния на экологию города». В продолжение этой темы выступил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, рассказавший о том, как реализовывался проект по развитию столицы — Нур-Султана.

— Я полностью согласен с тем, что человеку должно быть комфортно не только у себя в квартире, но и на улице. В процессе работы над развитием нашей столицы огромное значение придавалось именно развитию парковых зон. Легкие любого города — это парковые зоны, деревья. Если говорить о Нур-Султане, то там было высажено более полутора миллиона деревьев. Посадка такого «зеленого пояса» вокруг столицы не имеет аналогов в мире. Более 80 тыс. га засажены лесом, и он уже создает свой микроклимат в городе, — поделился Роман Скляр.

«Наталии работы не хватало, вот мы еще добавим»

Отметим, что первый день конгресса не обошелся без заключения ряда важных соглашений. После окончания пленарного заседания был подписан меморандум между Минстроем РФ и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Также на полях конгресса было заключено соглашение об открытии Евразийского отделения Европейского филиала WUP в Казани.

— Сегодня здесь наши братья из Казахстана, с которыми мы работаем по многим направлением: промышленность, экономика, культура, а сейчас будем работать по паркам и общественным пространствам. Предложение создания отделения в Казани мы с удовольствием принимаем. Есть человек, который будет этим заниматься, — Наталия Фишман. Ей работы не хватало, вот мы еще добавим, — высказался по тому поводу Рустам Минниханов.

Отвечая на вопрос о том, где разместится штаб-квартира отделения, президент республики сообщил, что «у нас есть достойные места» и «мы определимся». Также глава Татарстана заметил, что конгресс — «это не только подписанный сейчас документ», поскольку «впереди много интересных встреч, семинаров и вопросов».