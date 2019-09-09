Нацпроект «Образование»: новые школы, компьютеры и поддержка волонтеров в Татарстане

На что в республике потратят 6,6 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», по важнейшему нацпроекту «Образование», включающему в себя семь региональных проектов, в Татарстане планируется строительство новых школ и обновление материальной базы в уже существующих, внедрение различных форм дополнительного образования, причем как для учеников, так и для учителей. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется внедрять в школах цифровую образовательную среду. Подробности — в нашем материале.

Акцент на топ-100 университетов и волонтерство

Всего, по данным Минэкономики РТ, на реализацию нацпроекта «Образование» в 2019—2021 годах планируется направить 6,6 млрд рублей. Стоит заметить, что 6,1 млрд из этой суммы будут потрачены уже в текущем году. Такое распределение средств объясняется тем, что в проект, помимо прочего, входят внушительные затраты на чемпионат WorldSkills 2019.

В числе основных целей и показателей, которые должны быть достигнуты в рамках реализации нацпроекта, указывается улучшение позиций России по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов — с 17-го места в текущем году до 10 в 2024-м. В то же время доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, должна вырасти с 73% в 2019 году до 80% в 2024-м. Помимо этого, власти рассчитывают увеличить число волонтеров и активистов среди учащихся с 2,8 млн человек в этом году до 8,8 млн в 2024-м.

Также нацпроект обеспечит строительство новых школ и обновление материальной базы в уже существующих, внедрение различных форм дополнительного образования, причем как для учеников, так и для учителей. Кроме того, планируется внедрить в школах цифровую образовательную среду.

Для достижения поставленных целей нацпроект «Образование» разбили на семь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность» и «Молодые профессионалы».

Для достижения поставленных целей нацпроект «Образование» разбили на семь региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Социальная активность» и «Молодые профессионалы». Фото Дмитрия Резнова

Дорогой чемпионат и современная школа

Одним из самых дорогостоящих является региональный проект «Молодые профессионалы». Согласно данным, представленным Министерством образования и науки РТ, в 2019—2021 годах на него планируется направить 4,6 млрд рублей. Из этой суммы 4,5 млрд рублей пошли на проведение чемпионата WorldSkills 2019. В свою очередь, 55,8 млн рублей будут направлены на создание центра опережающей профессиональной подготовки в Казани на базе педагогического колледжа.



На втором месте по уровню затрат находится региональный проект «Современная школа»: на него в 2019—2021 годах планируется направить 1,2 млрд рублей. Конкретно в 2019 году выделено 760,4 млн рублей, которые пошли на обновление материально-технической базы в 17 образовательных организациях (70,7 млн) и создание 97 центров цифрового и гуманитарного профилей на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах (155,1 млн).

Помимо этого, 534,7 млн рублей потратили на завершение строительства казанской школы на 1 224 места по ул. Гареева и на начало строительства школы на 1 224 места по ул. Жиганова. Кстати, 2 сентября на базе первой школы, а точнее многопрофильного лицея №186 «Перспектива», президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о деятельности в сфере строительства образовательных учреждений перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

— Сегодня в эту школу пришли 317 первоклассников. Здесь открыли 11 первых классов. К началу нового учебного года сдали пять школ и два крупных пристроя на 5 700 мест. Кроме того, ввели в эксплуатацию 17 новых детских садов на 3 330 мест. В рамках государственных задач до конца года откроем еще 2 300 мест в 10 дошкольных учреждениях с ясельными группами. По республиканским программам в 147 образовательных учреждениях осуществили капитальный ремонт. Система образования республики к учебному году готова, — сообщил глава республики.

Одним из самых дорогостоящих является региональный проект «Молодые профессионалы». Фото Рината Назметдинова

В рамках этой же беседы стало известно, что с 2010 по 2018 год, в том числе в рамках реализации государственных программ, в Татарстане построили 54 школы на 22 тысячи мест. Стоимость строительства объектов составила 17,31 млрд рублей. Строительство 10 школ (5,5 тысячи мест) в 2018 году профинансировали на 4,65 млрд рублей. До конца 2019 года в Татарстане введут в эксплуатацию еще две школы на 1 650 мест. В следующем сезоне откроют восемь новых школ в Альметьевске, Казани, Пестречинском районе, Чистополе и Елабуге.

Стоимость строительства 209 детских садов на 31 тысячу мест составила с 2010 по 2018 год 17,59 млрд рублей. В 2018 году на возведение 10 дошкольных объектов (1,5 тысячи мест) затратили 1,2 млрд рублей. Предполагается, что в общей сложности в 2019 году будет открыто более 6 тысяч мест в 30 новых детсадах.

Закупка техники и обновление школьных сайтов

На третьем месте по объемам финансирования находится «Цифровая образовательная среда», на реализацию которой в течение трех лет направят 57 млн рублей.

В 2019 году в рамках этого проекта запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 27 общеобразовательных организациях (13 школ и 14 учреждений СПО), для которых будет закупаться вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование, позволяющие обеспечить доступ учащихся и педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре.

Помимо этого, к 2022 году планируется обновить абсолютно все официальные сайты школ, а к 2024 году не менее 5 тыс. работников образования должны пройти курсы повышения квалификации в области современных технологий электронного обучения. Также к 2024 году всем руководителям образовательных организаций и чиновникам, занятым в этой сфере, придется пройти профессиональную переподготовку — в части внедрения и работы целевой модели цифровой образовательной среды.

На проект «Успех каждого ребенка» в 2019—2021 годах планируется направить 8,8 млн рублей. Ключевым показателем здесь является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80% к 2024 году. Фото Рината Назметдинова

Дополнительное образование и повышение квалификации учителей

На проект «Успех каждого ребенка» в 2019—2021 годах планируется направить 8,8 млн рублей. Ключевым показателем здесь является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80% к 2024 году.

Специально для этих целей в республике запустят не менее четырех детских технопарков «Кванториум» и не менее трех мобильных технопарков того же бренда. Помимо этого, для 45 тыс. детей будут разработаны рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. Также 85% учащихся планируют привлечь к участию в онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию.

В рамках другого регионального проекта — «Учитель будущего», за три года планируется внедрить систему аттестации руководителей школ и вплотную заняться повышением квалификации педработников. Также, по данным Минэкономики РТ, на сегодняшний день прорабатывается вопрос о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства работников сферы образования и аккредитационных центров для участия в конкурсном отборе субъектов на 2020 год. Отмечается, что конкурс пока не объявлен, а федеральное финансирование не предусмотрено.

Психологическая поддержка для родителей и волонтерство

Не менее полезным для жителей нашей республики эффектом обладает проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он предполагает предоставление бесплатных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для родителей школьников. Вместе с тем поддержка будет оказана гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения.

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» предполагает предоставление бесплатных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для родителей школьников. Фото Максима Платонова

Последний проект в нашем списке — «Социальная активность». Его ключевым показателем является доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность: так, в 2024 году этот показатель должен достичь 20% (по сравнению с 14% в 2019 году).

Для достижения поставленной цели в 2020 году в республике будет запущен региональный ресурсный центр добровольчества. Также в ход пойдет масштабная информационная кампания, в том числе по вовлечению творческой молодежи в участие в образовательных программах форума «Таврида». Помимо этого, ежегодно планируется проводить как минимум один конкурс грантов, направленных на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.