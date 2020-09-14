Татарстанский фонд «Возрождение» стал лауреатом Госпремии

Как Минтимер Шаймиев получил почетную награду, а Рустам Минниханов был переизбран президентом республики

Главной темой минувшей недели, как и ожидалось, стали трехдневные выборы: 11 и 12 сентября — досрочное голосование, 13-го — единый день голосования. В республике выбирали президента, в Нижнекамском избирательном округе прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ, в Елабужском — допвыборы депутата Госсовета РТ и по всему Татарстану — выборы депутатов органов местного самоуправления. О том, как проходило и с какими результатами завершилось голосование в республике, а также о других событиях недели, попавших в объектив наших коллег из программы «7 дней», — в обзоре свежего выпуска информационно-аналитической программы, выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Кто претендовал на президентство в Татарстане?

На пост президента Татарстана претендовали пять кандидатов: Альфред Валиев — от политической партии «Коммунисты России», Олег Коробченко — от «Партии Роста», действующий президент республики Рустам Минниханов — от «Единой России», Альмир Михеев — от «Справедливой России» и Владимир Сурчилов — от ЛДПР. Журналистам программы «7 дней» со всеми кандидатами удалось пообщаться еще в разгар предвыборной гонки и узнать, какими инструментами они планировали пользоваться в период агитации и на чем делать упор в своих выступлениях.

Развитие основных стратегических направлений, в том числе создание комфортной среды и укрепление экономики — основа предвыборной речи и программы Рустама Минниханова. Об этом и лозунги на двух языках: «Верность традициям», «Республика возможностей», «Забота о людях». В ходе кампании штаб кандидата проводил сбор предложений, жалоб, наказов. Это — вклад самих жителей республики в формирование будущего Татарстана: все собранные вопросы обобщаются и ложатся в основу госпрограмм. Так уже было.

«Коммунисты России», выдвигая своего кандидата Альфреда Валиева, решили пойти более экономичным, но, как уверены сами, эффективным путем: раздача брошюр на улицах, одиночный митинг самого кандидата. Основной предвыборный лозунг: «Справедливость — для всех». В программе — регулирование цен на продукты питания и уравнивание размеров заработных плат.

На пост президента Татарстана претендовали пять кандидатов. Фото Ильи Репина

Альмир Михеев и его штаб свою предвыборную агитацию начали с поступившей от вышестоящей структуры федеральной агитгазеты. Далее в дело вступила электронная площадка: сайт кандидата, началась агитация на улицах и в соцсетях. Кандидат активно встречался с избирателями. А вот дебаты посещал только утренние, отмечая, что за человека лучше всего говорят его дела, а вечера лучше проводить с семьей.

У Владимира Сурчилова — кандидата от ЛДПР, отношение к теледебатам иное. Он не пропустил ни одни из них. Главный посыл предвыборной программы — социальная справедливость (общедоступность больниц, школ, детсадов). Агиткампания была развернута и в крупных городах, и в районах. Причем на село партия решила сделать особый упор.

В районах часто можно было встретить и кандидата от «Партии Роста» Олега Коробченко. Тот приезжал в Черемшанский МР, открыл офис в Елабуге. К слову, там кандидат пообещал открыть в каждом районе республики по два завода, чтобы «дать селам вторую жизнь и оживить экономику Татарстана».

Кто из кандидатов вызвал наибольшее доверие — люди показали на избирательных участках. Своими голосами поддержали, по их мнению, достойнейших. Точные результаты будут озвучены позже, но общая картина уже ясна.

По предварительной оценке, явка в республике составила почти 74%. Фото Рината Назметдинова

Татарстан — российский лидер по избирательной активности

Татарстан — лидер среди российских регионов по активности избирателей. По предварительной оценке, явка в республике составила почти 74%. Возможность трехдневного голосования в основном люди назвали удобной. Кто-то спешил на избирательные участки еще утром в пятницу (в первый день голосования посетить стационарные и мобильные участки успели 27,5% избирателей), другие — в субботу, или основной день голосования — 13 сентября. Услугой «Мобильный избиратель» воспользовались 17 тыс. человек. У столов выдачи бюллетеней не возникало очередей, и требования медиков быть в перчатках и масках и соблюдать социальную дистанцию — исполнялись неукоснительно. В том числе и первыми лицами республики, которые почти все свои голоса пришли отдать именно в воскресенье. Татарстан стал единственным среди российских регионов, где все 22 тысячи сотрудников избирательной системы — от главы ЦИК до рядового члена участковой комиссии — были застрахованы на случай заболеваний, в том числе COVID-19. Сумма страхового покрытия — 500 тыс. рублей. А наблюдателями стали тысячи человек, в том числе впервые — сотня блогеров.

Для тех, кто не хотел рисковать и опасался голосовать в помещениях, в некоторых районах предложили альтернативный вариант: избирательные участки на открытом воздухе — в шатрах. Благо погода радовала почти летним теплом и солнцем. Где-то мобильные участки расположились в салонах автобусов, вставших на прикол во дворах. И таких альтернативных участков по всему Татарстану насчитывалась почти тысяча. Всего в организации выборов были задействованы 2 807 участковых избирательных комиссий, в том числе 46 — в местах временного пребывания избирателей: больницах, СИЗО, санаториях, в аэропортах и на ж/д вокзалах. Как отмечают в ЦИК, голосование прошло без эксцессов, разве что имел место курьезный случай: на один из казанских участков явилась робот-преподаватель Ева. Машина привезла техпаспорт, но бюллетеня так и не получила по причине… несовершеннолетия. Роботу исполнилось всего 3 года.

И таких альтернативных участков по всему Татарстану насчитывалась почти тысяча. Фото Екатерины Аблаевой

Голосование в районах

Если в целом по Татарстану явка — лучшая в России, то во многих районах республики, она даже выше, чем в городах. И не только потому, что чувство ответственности у населения периферии выше, а еще и потому, что на селе день голосования — праздник.

Концерты, выступления как профессиональных коллективов, так и художественной самодеятельности — песни, танцы. В Мамадыше юный избиратель, впервые получивший право проголосовать, приехал к участку на… электромобиле, который сам же и собрал. В Альметьевске предпочли велотранспорт, и это привело к неожиданному результату: жители города имели возможность наблюдать, наверное, первую в истории Альметьевска велопробку. В Нурлате семья принесла на избирательный участок «Ветер перемен». Семирхановы заглянули перед этим в салон красоты и за бюллетенями пришли, что называется — в образе.

В Арском районе кипит битва за урожай, потому голосовали посменно: пока одна часть коллектива в поле, другие — на избирательном участке. Потом — смена. А к тем жителям районов, кто не смог прийти на участок, но оставил заявку в УИК, избирательная комиссия приехала сама. Например, Габдулла Хайбуллин — 82-летний единственный житель Актанышского села Семиостров. Ему до ближайшего участка пришлось бы добираться 10 км по бездорожью. Отдала свой голос и 101-летняя жительница Елабуги Клавдия Пустабаева, впервые принимавшая участие в выборах в 1937 году. Тогда голосовали за кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.

Единый день голосования в городах и селах республики завершился практически одинаково — праздничными концертами.

Единый день голосования в городах и селах республики завершился практически одинаково — праздничными концертами. Фото Рината Назметдинова

Фонд «Возрождение» — лауреат Госпремии

Уже 15 лет в Доме правительства России вручается государственная премия в области культуры. Среди 12 лауреатов по итогам 2019 года — проекты республиканского фонда «Возрождение». Основатель фонда — первый президент Татарстана, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев — на прошлой неделе побывал в Москве и получил диплом из рук премьер-министра России Михаила Мишустина. Премии также удостоены ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

В числе лауреатов премии — режиссер Никита Михалков и актер Владимир Машков за фильм «Движение вверх», а также писательница Гузель Яхина.

Больше подробностей о том, как проходил и с какими итогами завершился единый день голосования в Татарстане, какой была вся история выборов в республике, а также что сказал Рустам Минниханов, обращаясь к населению республики после оглашения предварительных результатов голосования, можно узнать 14 сентября ровно в 13.00 в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

