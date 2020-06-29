100-летие ТАССР: планы пришлось скорректировать, но праздник состоится

Парад Победы без зрителей, выдвижение кандидатуры Рустама Минниханова на пост президента Татарстана и другие ключевые события недели от программы «7 дней»

С опозданием на полтора месяца, почти без зрителей, но с героями на трибунах и, пожалуй, на еще более высоком духовно-патриотическом подъеме. На прошлой неделе по всей стране и в Татарстане в том числе, наконец, состоялся юбилейный парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. О том, какое влияние пандемия COVID-19 оказала на главный праздник страны, о подготовке к вековому юбилею Татарской АССР, голосовании по поправкам в Конституцию России и выдвижении первого кандидата на предстоящие выборы президента Татарстана — в обзоре главных событий минувшей недели по версии команды программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

Парад Победы в новом формате

Без привычного многотысячного моря зрителей, с трибунами всего на 20 ветеранов войны и тружеников тыла, многочисленных представителей СМИ и интервью-воспоминаний, парад Победы все-таки наконец, пусть с опозданием в полтора месяца, но состоялся. В 10 часов все те, кто не сумел из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, попасть на площадь Свободы, прильнули к экранам телевизоров — прямую трансляцию с места праздничного действа вела команда телеканала «Новый век». Благодаря нашим коллегам-журналистам, каждый желающий смог по достоинству оценить размах и торжественность парада, увидеть, как на площадь под легендарную песню «Священная война» знаменная группа выносит государственные флаги России и Татарстана и копию Знамени Победы. Как, грохоча траками, идет во главе механизированной колонны прославленный Т-34, а за ним — современная боевая техника. Как чеканя шаг, маршируют бойцы Казанского гарнизона, спецподразделений и учебных заведений.

Каждый такой парад — дань памяти героям: воинам-победителям, труженикам тыла, целым коллективам огромных предприятий, работавшим и день и ночь на приближение дня Победы. Казанский пороховой завод. Более 2 тысяч его работников ушли на фронт. На их места у станков встали матери, жены, сестры, дети, чтобы бойцы на передовой не испытывали недостатка в боеприпасах, могли бить врага. Так, как это делал Борис Кузнецов — единственный здравствующий сегодня в Татарстане Герой Советского Союза, или Павел Клетнев, Кузьмич, или «Дед ВДВ», как его с любовью прозвали представители более молодого поколения крылатой пехоты. Ветеран каждый год, несмотря на возраст, в День Победы совершал прыжок с парашютом. В свои 96 пришлось от традиции отказаться. Но только в этом году. Из-за пандемии. Зато именно в этом году впервые поднялся в небо авиалайнер имени Мусы Джалиля. На своем борту он привез в Казань дочь, внука, правнука и правнучку великого татарского поэта.

Каждый такой парад — дань памяти героям: воинам-победителям, труженикам тыла, целым коллективам огромных предприятий, работавшим и день и ночь на приближение дня Победы. Фото Максима Платонова

Несмотря на сложности, связанные с эпидемией, продолжают свою важную и необходимую работу татарстанские поисковики. За все годы существования поискового движения в республике, бойцы отрядов смогли вернуть из небытия имена 17 тысяч земляков, отдавших свои жизни на полях Второй мировой войны. И эта миссия будет продолжена, пока не будет обнаружен и с почестями захоронен последний пропавший без вести герой.

100-летие Татарской АССР: праздник федерального масштаба

27 мая 1920 года был издан декрет об образовании ТАССР. 25 июня 1920 года, были сформированы органы власти молодой республики (что стало темой для еще одного сюжета программы «7 дней»). И эта дата считается днем рождения Татарской АССР.

25 июня республику с днем рождения поздравил президент России Владимир Путин, а на днях состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке к торжествам. К слову, возглавляет оргкомитет наш земляк — вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В Казанской ратуше участников заседания встречали антуражно: в стиле 20-х годов прошлого века, под стук клавиш печатной машинки. Юбилей республики планировалось отпраздновать с размахом. И не только здесь — в самом Татарстане, были намечены 75 масштабных мероприятий. Но вмешался COVID-19, и… планы пришлось подкорректировать, но отказываться совсем от них — никто не собирается. Часть торжественных мероприятий уже состоялись. Что-то еще только впереди, так как юбилей республике предстоит длинною в год. Так, тем, кто внес значительный вклад в развитие Татарстана, вручается новая государственная награда — учрежденная к юбилею медаль «100 лет образования ТАССР». Флаг республики эстафетой прошел по всем регионам страны. В цвета татарстанского флага окрасились Ниагарский водопад и Бурж-Халифа — самое высокое в мире здание. В почтовое обращение запущена марка с изображением герба республики.

В цвета татарстанского флага окрасились Ниагарский водопад и Бурж-Халифа. Фото facebook.com/salakhutdin

А в самом Татарстане, в казанском жилом массиве Дербышки, именно к юбилею реконструировали и капитально отремонтировали, при этом сохранив исторический облик, ДК им. Сахиб-Гарея Саид-Галиева — первого руководителя ТАССР.

Новый рекорд к юбилею республики — почти 3 млн квадратных метров современного, комфортного жилья. Быстрее справить новоселье помогут изменения в ипотечных условиях. Скоро замкнется Большое Казанское кольцо — один из крупнейших в истории столицы Татарстана дорожных проектов. 15 августа планируется ввести в эксплуатацию второй корпус республиканской инфекционной больницы. Все более комфортными и красивыми становятся места для семейных прогулок и отдыха. Уже к концу лета завершится преображение набережной озера Кабан.

169 новых объектов по шести национальным проектам и 50 республиканским программам запланировано выполнить до конца 2020-го. Более полутора тысяч социально-культурных объектов будут капитально отремонтированы. И это — тоже подарок жителям республики к юбилею.

Что еще планируется реализовать в год 100-летия ТАССР, какие программы и проекты стартуют, чтобы быть продолженными в будущем, насколько сильно изменился Татарстан — обо всем этом в эксклюзивном интервью рассказал председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея Татарстана, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

На минувшей неделе состоялась региональная конференция партии «Единая Россия». Главным событием на ней стало выдвижение кандидатуры Рустама Минниханова на пост президента Татарстана. Фото tatarstan.ru

Рустам Минниханов выдвинут кандидатом в президенты Татарстана

На минувшей неделе состоялась региональная конференция партии «Единая Россия». Главным событием на ней стало выдвижение кандидатуры Рустама Минниханова на пост президента Татарстана на предстоящих в сентябре выборах.

Как отмечают наши коллеги, это было ожидаемое событие. Особенно после того, как во время недавней встречи в режиме ВКС, выдвижение кандидатуры действующего президента РТ для участия в выборах, было поддержано Владимиром Путиным.

Идет голосование

25 июня по всей России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. На то, чтобы отдать свой голос, у граждан страны есть ровно неделя. Такой — растянутый во времени процесс голосования в стране происходит впервые, но это сделано для того, чтобы минимизировать опасность, вызванную пандемией коронавируса. Кроме того, люди имеют выбор: прийти на участки, проголосовать вне помещения (на дому), отдать свой голос на придомовой территории (для этого развернуты 427 оборудованных площадок — автобусов и шатров).

Съемочная группа программы «7 дней» ознакомилась с тем, как идет голосовательный процесс в Казани и районах республики, и убедились в том, что процедура отвечает как санитарным требованиям, так и требованиям избирательного законодательства. К слову, Татарстан проявляет весьма большую активность: в первый же день на стационарных и мобильных участках, а также на дому, проголосовали 357 тыс. граждан республики, в том числе первые лица Татарстана. К воскресению — уже более миллиона человек.

Изготовленная в Южной Корее колонна первичного фракционирования 2 месяца добиралась до Нижнекамска по воде и была установлена за 2 дня. Фото Рината Назметдинова

ЭП-600

Эпидемия внесла свои коррективы не только в проведение массовых мероприятий и в политическую повестку, но и серьезно отразилась на экономике многих государств и регионов. Вынужденная самоизоляция по всей России остановила тысячи производств, практически парализовала сферу гостеприимства, поставила на грань выживания представителей малого и среднего бизнеса, ударила по международному и междугороднему сообщению.

В условиях жесточайшего санитарного контроля пришлось работать предприятиям непрерывного цикла. Серьезные опасения вызывали темпы и возможность реализации масштабных инвестиционных проектов. В частности — строительство этиленового комплекса ЭП-600 на входящем в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим». Но существенное снижение активности и эффективности мировой экономики не смогло помешать планам по наращиванию производственных мощностей одного из крупнейших нефтехимических холдингов России и Европы. На прошлой неделе на строительную площадку этиленового комплекса прибыла первая партия крупнотоннажного технологического оборудования. Изготовленная в Южной Корее колонна первичного фракционирования 2 месяца добиралась до Нижнекамска по воде и была установлена за 2 дня. Вес колонны — 640 тонн, высота — 78 метров (монумент «Родина-мать» в Волгограде выше колонны всего на 7 метров).

В обозримом будущем планируется поставка еще 17 единиц такого оборудования. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Узнать подробнее об этих событиях можно 29 июня, ровно в 13:00, в эфире телеканала ТНВ или на его сайте.

