Рынок складской логистики Татарстана: обзор «Реального времени»

Пандемия коронавируса подстегнула интернет-торговлю и изменила рынок комплексной логистики

Фото: Максим Платонов

Пандемия коронавируса подстегнула развитие логистического рынка. С бурным ростом интернет-торговли вводится много проектов нового формата в области индустриальной недвижимости. Они стали генераторами спроса на услуги доставки, в том числе и в Татарстане, где в эти дни анонсировали строительство еще трех логоцентров стоимостью 9 млрд рублей: вторая очередь Ozon и новые центры для «Яндекс.Маркет» и «Сбер.Логистика». Кроме того, как стало известно «Реальному времени», один из крупнейших российских грузоперевозчиков, ПЭК0, планирует более чем в 2,5 раза увеличить складские мощности в категории 3PL в Казани и в шесть раз — в Набережных Челнах. О новых трендах на рынке комплексной логистики, планах по вводу и расширению складских центров в республике и причинах логистического бума в Татарстане — в нашем материале.

ПЭК втрое расширит склады для аутсорсинга



Как стало известно «Реальному времени», ПЭК планирует увеличение площадей 3PL-складов в Казани до 7 000—10 500 кв. м. В отличие от складов консолидации, на которых хранится сборный груз перед отправкой и после получения, 3PL-склады предназначены для услуг аутсорсинга складской логистики, например, для интернет-магазинов. На них производятся комплектация, упаковка, маркировка отправлений.

— Увеличивая складские мощности, мы ориентируемся на задачи клиентов: как текущие, которые увеличивают объемы хранения и обработки грузов, так и новые, — рассказал «Реальному времени» директор филиала компании в Казани Сергей Каверин. — Помимо этого, мы планируем увеличение площади 3PL-складов в Набережных Челнах с 250 до 1 500 кв. м в связи с запуском нового проекта.

По его словам, сейчас компания арендует в Казани четыре складских корпуса класса В, расположенные в Приволжском, Советском и Вахитовском районах. Их общая площадь составляет около 10 тыс. кв. м. Для оказания 3PL-услуг компания арендует складское помещение площадью 3 тыс. кв. м в селе Столбище.

Для оказания 3PL-услуг компания арендует складское помещение площадью 3 тыс. кв. м в селе Столбище. Фото: skladoiskatel.ru

— Расширение складских мощностей в Татарстане имеет стратегическое значение для компании, — говорит Каверин. Масштабы расширения складов в Казани сопоставимы с расширением в 2021 году таких площадок в Ижевске и Красноярске — там недавно открылись новые склады площадью 5,8 тыс. кв. м каждый.

Сейчас, по информации Каверина, на казанском 3PL-складе компании обрабатывается до 25 тыс. палет в месяц. Это мультиклиентский склад, оказывающий услуги складского аутсорсинга 15 клиентам.

Локацию нового 3PL-склада в Казани собеседник издания не назвал, лишь уточнил, что строить его не будут: «Практика компании, а она присутствует более чем в 200 населенных пунктах России, показывает, что с точки зрения экономической эффективности предпочтительна аренда склада, а не строительство собственного».

Пандемия подстегнула логистический рынок

Расширение присутствия ПЭК в Татарстане назвал позитивной тенденцией в разговоре с «Реальным временем» вице-президент РГУД, председатель комитета по индустриальной недвижимости гильдии, гендиректор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин.

«В любом случае развитие таких инфраструктурных компаний — это хороший знак: чем более мощной будет инфраструктура, тем больше будет возможностей и у населения, и у предприятий малого и среднего бизнеса для эффективной работы», заметил он.



Гиззатуллин подчеркнул роль пандемии коронавируса, которая «подстегнула развитие логистического рынка»:

— Темпы роста интернет-торговли стали гораздо более высокими, и стало очевидно, что логистика товаров в торговле может быть организована совершенно по-новому. Появилось много проектов, которые являются генераторами спроса на услуги доставки. И особенно важно, что ПЭК не просто расширяется — создает не просто дополнительный офис, например, а склады, оказывающие 3PL-улуги. Это говорит о том, что они планируют удовлетворять спрос малого и среднего бизнеса на услуги, связанные с хранением, переупаковкой, подготовкой их продукции под требования рынка и в том числе маркетплейсов.

Не маловато будет?

— В этом же сегменте работают «Деловые линии», — добавил Айрат Гиззатуллин. — На территории «Химграда» они занимают более 8 тыс. кв. м. Это распределительный центр, который работает также и на транзитные грузы. Присутствуют «СДЭК», «Мэйджик транс» и другие. На наш взгляд, этот сегмент будет в России очень активно развиваться.



По его мнению, в данном случае российский грузоперевозчик следует тренду, однако доминировать на казанском рынке будет, вероятнее всего, кто-то другой:

— По официальной информации, «Сбер.Логистика» планирует [открыть склады площадью] до 100 тыс. кв. м. в Казани. Поэтому проект ПЭК, на мой взгляд, более значим для них самих, чем в целом для рынка.

— Услуга, которую они планируют расширять (открытие новых 3PL-складов, — прим. ред.) будет уходить на аутсорсинг, а на этом рынке как раз очень нужны профессионалы, говорит частный брокер, консультант по производственной и складской недвижимости, член РГУД в РТ Александр Шамов.

— Помните, на трассе М7 несколько лет назад обрушились склады «Биек Тау»? Так вот, я очень надеялся в свое время, что там будет предлагаться как раз такая услуга, а не просто будут сдавать площади коммерческим организациям под их склады. Они упустили эту возможность. А эта инициатива хороша тем, что будут новые рабочие места, будут профессионально расти специалисты, — считает брокер.



Однако, по мнению Шамова, планы грузоперевозчика очень скромны, на самом деле Казань нуждается в гораздо больших объемах таких услуг. Он предположил, что граничная цифра в 7—10,5 тыс. кв. м продиктована тем, что пока у компании не заключены договоры с крупными партнерами, и она перестраховывается, заходя на этот рынок, — «пока не понимает, с кем будет работать». Отметил он и проблему, с которой компании еще предстоит столкнуться:

— Реально тяжело найти подходящую площадку, если они хотят сделать это на высоком уровне. Склад должен удовлетворять многим требованиям: определенная высота дебаркадеров, одноуровневые полы, возможность работать при любых погодных условиях, а если там на комплектовке будут работать люди — еще и отапливаемые помещения.

По словам Шамова, таким требованиям удовлетворяют склады класса А и В+, чья стоимость аренды квадратного метра составляет порядка 450 рублей.

В настоящее время на татарстанском рынке ближайший прямой конкурент ПЭК по части оказания именно 3PL-услуг — компания «Деловые линии». Фото: yandex.ru

Три логоцентра от «Ромекс-Кубань»

В настоящее время на татарстанском рынке ближайший прямой конкурент ПЭК по части оказания именно 3PL-услуг — компания «Деловые линии». Их присутствие в Казани также активно расширяется. К примеру, в октябре 2019-го на трассе М7 — на базе уже заново отстроенного складского комплекса «Биек Тау» открылся новый склад, который предоставляет услуги 3PL (второй по счету в Казани). С пуском этого склада класса А вместимостью 4 500 палето-мест мощности аутсорсинговой логистики компании, ранее составлявшие 3,2 тыс. кв. м, выросли почти на треть.

Планирует дальнейшую экспансию в Татарстан и ООО «Ромекс-Кубань», построившее в 2020 году еще 37 тыс. кв. м складов для Ozon, в дополнение к имевшимся в республике логистическим комплексам для X5 Retail Group общей площадью 56,8. На недавней встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым гендиректор компании Алексей Прокопенко заявил о планах инвестировать 9 млрд рублей в строительство трех логоцентров в Зеленодольском районе. Речь идет о второй очереди «Озон» и новых центрах для «Яндекс.Маркет» и «Сбер.Логистика».

В настоящее время, по информации пресс-службы помощника президента Татарстана, бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева, застройщик ведет переговоры по возведению складских комплексов площадью 81,5 тыс. кв. м и 41,2 тыс. кв. метров, и в качестве приоритетной площадки для их размещения указывается «Новая Тура».

— В последние годы в Татарстане последовательно реализуется политика привлечения ведущих игроков рынка электронной торговли, — отметил Абдулганиев. — В 2020 году маркетплейс Wildberries разместил под Казанью логистический центр площадью 100 тысяч кв. м, другой крупный маркетплейс Ozon разместил склад площадью 37 тысяч кв. метров. Однако уже сейчас из-за бурно растущего рынка электронной торговли мы наблюдаем дефицит качественных складских площадей. Загрузка логистических центров А и В+ составляет уже около 95%.

Штиль на логорынке



— В 2020 году складская недвижимость показала рост в сегменте собственных логистических центров, что связано с созданием вокруг Казани особых экономических зон для размещения объектов такого уровня, — делают вывод в татарстанской девелоперской компании UD Group. — Что касается складов под аренду в Казани (в отличие от Москвы), роста спроса на данный сегмент не наблюдается. Это можно увидеть исходя из снижения стоимости на существующих объектах. Было отмечено снижение арендной ставки на 4%.

Причину «штиля» на этом рынке аналитики компании видят в том, что «Казань идет в развитии индустриальной недвижимости своим путем и стала одним из лидирующих городов России по количеству открытий собственных логистических центров».

Действительно, по данным компании, только в 2020 году объем построенных под собственные нужды в Казани и Татарстане логистических парков составил 103 тыс. кв. м.

— Общий объем предложения общедоступных складских комплексов составляет более 393 тысяч квадратных метров, — подбили итоги 2020 года специалисты. — Общее предложение собственных логоцентров — 156,5 тысячи квадратных метров, уровень вакансии складов А и В классов — 3,7 процента, что ниже прошлогоднего на 4 процента. При этом вакансия мест на складах класса С — примерно 15 процентов вакантных площадей. Ставка аренды в классе А — 383,5 рубля за кв. м, в классе В — 284,7 рубля за кв. м.

В 2020 году были введены в эксплуатацию практически все заявленные проекты вблизи Казани и в республике. Среди них: распределительные центры магазина «Пятерочка», в Зеленодольске площадью 39,5 тысячи квадратных метров и в Елабуге площадью 17,2 тысячи квадратных метров, логистический комплекс компании OZON на 38 тысяч квадратных метров, первая очередь распределительного центра интернет-магазина Wildberries на 50 тысяч квадратных метров, логистический центр для фирменной бытовой техники «Позис» на 15 тысяч квадратных метров.

В 2020 году были введены в эксплуатацию практически все заявленные проекты вблизи Казани и в республике. Среди них — первая очередь распределительного центра интернет-магазина Wildberries на 50 тысяч квадратных метров. Фото: Максим Платонов

— В Казани уровень логистических центров наиболее высокий по России, — считают девелоперы.

По данным компании, наибольшее количество вакантных площадей находится за городом (3,4%) и в Кировском районе (3,1%) — при том, что общие площади складов за городом приближаются к 250 тыс. кв.м, а в Кировском районе составляют около 100 тыс. кв. м. Практически нет вакансий в Ново-Савиновском районе Казани, где общая площадь складов мизерна, и 6,8 процента складских мощностей, из имеющихся примерно 50 тыс. кв. м, пустуют в Советском.