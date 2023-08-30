Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днем республики. Он пожелал им «счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго».

— Этот всенародный праздник объединяет нас в любви к родной земле, олицетворяет успехи татарстанцев, вдохновляет на благородные дела и является ярким проявлением консолидации граждан, — обратил внимание Рустам Минниханов.

Он напомнил, что на сегодняшний день Татарстан — один из опорных субъектов России, лидер по ряду макроэкономических показателей, инвестиционной привлекательности и качеству жизни, а предприятия республики наращивают объемы производства, реализуются крупные проекты в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, развиваются высокие технологии и ИТ-сфера. Рустам Минниханов обратил внимание, что «все это было бы невозможно» без поддержки президента России Владимира Путина, правительства страны и трудолюбия татарстанцев.

— Мы продолжим создавать условия для развития науки и образования, медицины и социальной сферы, искусства, спорта и молодежной политики. Отдельное внимание уделяется обучению и воспитанию подрастающего поколения. Важность этой работы подчеркивает объявленный в России Год педагога и наставника. Этнокультурное и языковое многообразие, знаковые исторические объекты, красота татарстанской земли привлекают к нам людей из разных стран и регионов. Уверен, что встреча глав государств БРИКС в Казани, международные турниры «Игры БРИКС» и «Игры будущего», которые состоятся в 2024 году, так же позволят продемонстрировать потенциал и гостеприимство республики, — говорится в поздравлении раиса Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, межнационального и межрелигиозного согласия способствует Год национальных культур и традиций в Татарстане. Именно уважительное отношение друг к другу, поддержка диалога между представителями различных народов и конфессий, любовь к Родине являются основой нашей стабильности и единения.

— Сегодня в ходе специальной военной операции татарстанские военнослужащие проявляют мужество и отвагу, стойко сражаются за будущее страны и безопасность граждан. Мы гордимся нашими защитниками — достойными наследниками поколения героев Великой Отечественной войны. Верим в Победу! Дорогие татарстанцы! Вместе мы продолжаем работать на благо Отечества и процветание республики, и в этом деле ценен вклад каждого жителя! От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, всего самого доброго! С праздником! С Днем Республики Татарстан!, — поздравил Рустам Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

День Татарстана празднуется ежегодно 30 августа. В этот день его столица Казань отмечает День города. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и ограничениях сегодня — в материале «Реального времени».

Напомним, Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил обеспечить безопасность при проведении мероприятий в День республики и провести их «на самом высоком организационном уровне». Он обратил внимание, что на праздничных площадках ожидается большое количество татарстанцев и гостей республики.



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Татьяна Демина