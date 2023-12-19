Рустам Минниханов: «Мы сейчас как одна семья»

Раис Республики Татарстан призвал сплотиться вокруг президента РФ, помогать бойцам из РТ в зоне СВО и развивать экономику

В Казани прошел XVIII съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан». Возглавил его по традиции раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Компанию ему составили первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин. На встречу приехали представители всех 956 административно-территориальных единиц республики. Среди гостей — главы подшефных городских округов городов Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики Эдуард Сахненко и Сергей Хортив.

Жизнь под знаком СВО



— Основные векторы общественно-политической жизни и социально-экономического развития страны в настоящее время формируются с учетом СВО, — обозначил повестку раис Татарстана Рустам Минниханов. — Сплоченность общества вокруг нашего национального лидера — президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Владимировича Путина дает нам уверенность в успешном выполнении всех поставленных в рамках СВО задач.

По его словам, бойцы из числа татарстанцев мужественно сражаются за будущее Родины, самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляют героизм и отвагу.

— К сожалению, не обходится без потерь, — признал Минниханов.

Память о бойцах, отдавших свою жизнь за Родину, должна быть увековечена в каждом городе и районе, уверен раис республики.

— Основные векторы общественно-политической жизни и социально-экономического развития страны в настоящее время формируются с учетом СВО, — обозначил повестку раис Татарстана Рустам Минниханов. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

— Семьи военнослужащих, особенно погибших ребят, необходимо держать в центре повседневного внимания, — заявил раис Минниханов.

К слову, стоит отметить, что каждый выступавший глава района первым делом поспешил отчитаться о количестве мобилизованных и контрактников. Больше всех их оказалось в Нижнекамске.

— Свыше тысячи выходцев из Нижнекамского района Татарстана принимают участие в специальной военной операции (СВО), — заявил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

Из Алькеевского района в зону СВО отправились 79 мобилизованных и 50 контрактников. Даже Иннополис отметился двумя бойцами.

Помощь Татарстана находит своих адресатов. Глава городского округа Лисичанска Луганской Народной Республики Эдуард Сахненко искренне поблагодарил Татарстан и за материальное, и за душевное. Особенную признательность он выразил врачам и медработникам из республики, «которые не боятся работать под пулями».

Раис Татарстана заверил, что республика будет помогать и дальше.

— Продолжается работа на закрепленных территориях. Мы сегодня провели встречу, обсудили состояние реализации программ, наметили и новые направления. Уверен, что сотрудничество в рамках нашей совместной работы будет нас только сближать. Мы обсуждаем вопросы учебы в наших образовательных учреждениях, летнего отдыха. Все это на системной основе будет рассматриваться и решаться, — сказал Минниханов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис республики призвал всех относиться к закрепленным территориям как к равным партнерам.

— Мы сейчас как одна семья. Нет здесь гостей. Мы — партнеры — подчеркнул Минниханов.

Татарстан идет вперед

Тем не менее жизнь продолжается и вне СВО. По словам Минниханова, республика, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, санкционный режим со стороны ряда стран, продолжает поступательное движение вперед. Валовой региональный продукт в Татарстане по итогам 2023 года достигнет 4 трлн рублей, что на 2,8% больше к прошлому году. Раис обратил внимание, что объем реализованной промышленной продукции — порядка 4,5 трлн рублей, сельскохозяйственной, несмотря на засуху, — на 280 млрд рублей. Розничный товарооборот вырос на 10%. А самый главный, по его мнению, показатель — инвестиции в основной капитал — выросли на 8%, достигнув триллиона рублей.



— Когда мы говорим о наших успехах, о тех программах, которые реализуются в рамках национальных проектов, федеральных программ, республиканских… Но они базируются на тех доходах, которые формируются на наших предприятиях. Я хотел бы обозначить инфраструктурные проекты, которые реализуются в нашей республике. Только строительство, реконструкция и капитальный ремонт, благоустройство — это 4 143 объекта на 126 млрд рублей. Мы в этом году вводим порядка 3,3 млн кв. м жилья. Мы никогда в жизни столько жилья не вводили. Капитально отремонтировано 740 многоквартирных домов. 11 школ построили. Отремонтировали 39 объектов образования. Благоустроено 68 объектов городской среды. Из них только 960 дворов на 9 млрд рублей, — отчитался Минниханов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его данным, по комплексному развитию сельских территорий работа выполнена на 267 объектах, в области культуры модернизировано и построено 28 объектов.

— Сегодня идет строительство нового здания театра Галиасгара Камала, — напомнил раис.

«Дорожная карта»

Масштабные мероприятия продолжаются в сфере дорожного строительства.

— В целом за счет федеральных и республиканских средств объем дорожных работ составил свыше 180 млрд рублей. Уже 21 декабря запланировано открытие автомагистрали М-12. Это огромный проект международного уровня и построен за самый короткий срок. М-7 будет модернизирована до первой категории до Башкирии и далее. Наша мечта — дойти до Альметьевска. Мы должны уже в следующем году окончательно внести участок и дальше идти в сторону Бавлов, — проанонсировал Минниханов.

По его словам, для решения вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта совместно с правительством страны ведется целенаправленная работа.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Решением правительственной комиссии по региональному развитию на модернизацию 65 объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется направить 4,8 млрд рублей. В части развития общественного транспорта в текущем и следующем году в рамках федеральной программы для 13 городов мы планируем приобрести 416 автобусов. В целях повышения качества содержания дорог, объектов городской среды в ближайшее время мы уже приняли решение — для городов и районов будет закуплено 176 единиц коммунальной техники, — обозначил планы Минниханов.

«Путешествие» для глав ЛНР

В завершение съезда раис республики вручил награды, сертификаты и ключи от автомобилей.

По итогам смотра-конкурса среди муниципальных образований РТ сертификат на получение 93 автомобилей и семи автобусов для муниципальных образований республики вручили главе Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзаму Губайдулину. 49 школьных автобусов для муниципальных учреждений школьного образования передали министру образования Ильсуру Хадиуллину.

Ключи от автомобиля LADA Niva Travel вручили главам городских округов городов Лисичанска и Рубежного Луганской Народной Республики Эдуарду Сахненко и Сергею Хортиву.

Ключи от автомобиля LADA Niva Travel вручили главе городского округа Лисичанска Луганской Народной Республики Эдуарду Сахненко. взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru