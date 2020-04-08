Девелоперы на удаленке: видеотуры по квартирам, электронные сделки и онлайн-ипотека

Как застройщики и участники рынка недвижимости адаптировались к работе в режиме самоизоляции

Сфера строительства моментально отреагировала на введенный 30 марта в Татарстане режим всеобщей самоизоляции: в первые дни даже стройки встали, но уже скоро возобновили работу, а ко второй неделе затворничества застройщики сумели адаптироваться к новой реальности и продолжили проводить сделки. «Реальное время» опросило лидеров рейтинга Минстроя РФ по объемам строительства в республике, и выяснило, как на них отразились введенные ограничения, изменилась ли динамика продаж и какие антикризисные меры они были вынуждены принять. Подробности — в нашем материале.

Лидеры ДОМ.РФ и замороженные стройки

Минстрой РФ опубликовал аналитическое исследование рынка жилищного строительства в различных субъектах страны. Так, по данным ДОМ.РФ, лидером по объемам жилой площади в Татарстане стала компания «#Суварстроит», на счету которой 239 тыс. «квадратов».

Второе место занял «Унистрой» с 209 тыс. квадратных метров жилой площади, третье место — за компанией «Профит» со 166 тыс. «квадратов». Четвертую позицию занимает «СМУ-88», пятое место отвоевал «Ак Барс Девелопмент». Всего в рейтинге 59 компаний. Последнюю строку занимает «Мегаполис», на счету которого 2 тыс .«квадратов» или же один дом на 30 квартир.

К сожалению, хорошие показатели республиканских застройщиков, перечисленные в рейтинге, не отменяют того, что последние две недели выдались для строительной отрасли довольно турбулентными.

После введенного 30 марта режима самоизоляции по всей стране начали вставать стройки — застройщики не понимали, можно ли им продолжать работать на объектах. Благо в Татарстане ситуация разрешилась довольно быстро: 3 апреля вышло постановление президента республики Рустама Минниханова, которое позволило застройщикам продолжить работу на объектах.

Последние две недели выдались для строительной отрасли довольно турбулентными. Фото Ильи Репина

Адаптация к новым условиям

Несмотря на то, что в Татарстане представители стройотрасли были внесены в список организаций, на которые не распространяется запрет на деятельность, застройщики быстро адаптировались к новым реалиям всеобщей самоизоляции и приняли антикризисные меры.

— В первую неделю режима самоизоляции застройщики действительно оказались в довольно нестандартной ситуации, однако к текущему моменту наблюдается вполне успешная адаптация, — комментирует ситуацию коммерческий директор «#Суварстроит» Эльвира Галяутдинова. — Если говорить о нас, то на сегодняшний день все наши бэк-офисы и отделы, работающие с клиентами, перешли в онлайн-формат, соответственно, менеджеры отделов продаж функционируют из дома. Работа на строительных объектах продолжается, и мы не останавливали наши стройки ни на один день.

Как пояснила нашему изданию Эльвира Галяутдинова, работа компании на удаленке строится следующим образом: клиент получает онлайн-консультацию через разные каналы коммуникаций (Zoom, Skype, чаты, размещенные на сайте компании), сотрудник проводит ее дистанционно, а затем устраивает подробную видеоэкскурсию и презентацию объекта, чтобы своими глазами не выходя из дома клиент увидел жилой комплекс. Далее человек подает заявку на онлайн-ипотеку и сделка регистрируется электронно без посещения отделений Росреестра.

Формат электронной регистрации введен в компании с 2017 года, пользовался активным спросом у тех, кто хотел сэкономить время. В настоящее время этот формат набрал больший оборот в связи с текущей ситуацией.



Более того, коммерческий директор «#Суварстроит» отмечает положительную динамику по обращениям, а также рост количества заявок через сайт. По мнению эксперта, это связано с тем, что люди находятся дома и у них есть время для подбора нового жилья или выгодного размещения свободных средств. Информация на сайте застройщика представлена максимально подробная, можно не только подобрать объект, но и увидеть видеообзоры с жилых комплексов, отчеты о ходе строительства, окунуться в виртуальную реальность и посмотреть, как будет выглядеть их квартира с ремонтом после сдачи.

— Ситуация в целом нестандартная, это возможность выйти из привычного образа жизни и получить преимущества удаленных сделок, экономя время и деньги. Уверена, что после снятия режима самоизоляции удаленные сделки станут обычными, что значительно облегчит процесс покупки для многих клиентов. У жителей комплексов есть возможность удаленной подачи заявок через приложение, где каждая заявка берется на особый контроль и оперативно отрабатывается, — резюмирует собеседница нашего издания.

Дистанционные продажи и онлайн-ипотека

В свою очередь, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов сообщил, что подготовка к запуску online-офиса продаж и перестройка бизнес-процессов в компании начались еще в конце марта.

— Мы консультируем по телефону, Skype, WhatsApp, проводим видеоэкскурсии, оформляем online-ипотеку и сделки. Понимая, что online-формат не совсем привычный для клиентов, мы запустили специальные условия для тех, кто соглашается на online-консультацию, чтобы этот формат развивался. Жители наших комплексов также на связи с нами и Сервисной компанией «Территория комфорта». Они заказывают через сайт, мобильное приложение online-услуги: выгул собак, доставку продуктов. Помимо этого, они, естественно, могут дистанционно оплатить коммунальные услуги, подать показания приборов учета не выходя из квартиры. Также силами Сервисной компании в ЖК несколько раз в день мы проводим дезинфекцию мест общего пользования, — рассказывает Искандер Юсупов.

По словам гендиректора «СМУ-88» Ильи Вольфсона, сейчас работы на шести объектах компании продолжаются в штатном режиме. При этом эпидемиологическая ситуация вынудила застройщика принять ряд мер предосторожности: входы на стройплощадки оборудованы пропускным пунктом, где измеряют температуру, дезинфицируют руки и выдают маски.

— Наши новостройки продолжают продаваться дистанционно. Мы консультируем клиентов по телефону и через мессенджеры, при необходимости бронируем квартиру, чтобы уйти на сделку позже. Трудно сказать, что будет дальше, но в целом сейчас интерес к нашим проектам остается на прежнем уровне — недвижимость все еще остается эффективным способом вложения и сохранения денег, — добавляет Илья Вольфсон.



Сохранить рабочие места и сдержать пандемию

— Если говорить об антикризисных мерах, то задолго до самоизоляции у нас была система продаж онлайн для наших иногородних клиентов. Сейчас проводим онлайн-консультации и онлайн-сделки. Да, есть некоторые задержки, связанные с неочевидностью графиков работ других организаций. Тем не менее сделки у нас проходят, — рассказывает «Реальному времени» коммерческий директор «Камастройинвест» Антонина Дарчинова.

Вместе с тем «Камастройинвест», как и другие застройщики, принимает все меры, связанные с охраной здоровья, а также снабжением сотрудников средствами защиты. По словам Антонины Дарчиновой, основная задача сейчас — сохранить рабочие места и не допустить распространения вируса среди клиентов и сотрудников.

— В «Ак Барс Доме» сделки с недвижимостью через интернет стали доступны еще в ноябре 2019 года, — комментирует принимаемые антикризисные меры исполнительный директор «Ак Барс Дом» Антон Вассерман. — Для нас этот формат — не ситуативное реагирование, а продуманный и отработанный процесс. В компании уже давно велась работа по разработке онлайн-сервиса, и мы абсолютно готовы как юридически, так и технически. Уже сейчас мы видим, как расширяется география онлайн-сделок: Челябинск, Екатеринбург, Астрахань. Клиентам для покупки квартиры достаточно одного визита в банк, а иногда обходится и без этого.



Рынок замер

По просьбе «Реального времени» эксперты описали текущую динамику продаж. По словам коммерческого директора «#Суварстроит» Эльвиры Галяутдиновой, к текущему моменту «стало намного легче, нежели в тот момент, когда режим самоизоляции был только объявлен».

— При объявлении режима самоизоляции было небольшое падение трафика, что связано с непониманием людей создавшейся ситуации. Однако сейчас объем обращений восстановился. Люди адаптировались к новым условиям. На сегодня мы находимся в активных продажах, и на начало апреля у нас уже запланированы сделки на месяц вперед. Недвижимость всегда является надежным инструментом вложения средств. И сейчас удачное время для ее покупки, когда цены еще не успели вырасти вслед за ростом цен на материалы, — отмечает Эльвира Галяутдинова.

В свою очередь, заместитель генерального директора девелоперской компании «Унистрой» Искандер Юсупов предполагает, что во втором квартале уверенно себя смогут проявить только крупные девелоперы, которые оперативно перестроились в новых условиях. При этом цены на новостройки, по словам эксперта, будут расти.

— На их рост оказывает влияние падение национальной валюты, а многие застройщики работают с импортными комплектующими, что прямым образом увеличивает себестоимость строительства. Также я не исключаю плановый рост цен — по мере готовности объекта, в нашей компании — на 1—3% в месяц, — прогнозирует Искандер Юсупов.



Высокую активность в части продаж за неделю до введения режима самоизоляции отмечает коммерческий директор «Камастройинвест» Антонина Дарчинова.

— Многие клиенты, которые уже приняли решение о покупке на фоне роста ставок по ипотеке, стремились завершить сделки. На прошлой неделе, когда режим самоизоляции был только введен, произошло значительное снижение количества новых обращений о покупке недвижимости. Думаю, это связано с тем, что рынок «замер»: люди не могут понять, в какой экономической ситуации они окажутся после окончания самоизоляции и как все это скажется на ценах, поэтому многие выжидают. При этом обращения все же есть, — резюмирует эксперт.