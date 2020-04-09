Казань в самоизоляции: провайдеры поддержат учителей, врачи полечат на дому или по телефону

Сколько денег Татарстан потратит на защиту от коронавируса, подсчитают потом

Фото: Илья Репин

В Татарстане пока не рассматривают отмену занятий для учащихся с 1 по 8 классы и не переносят парад Победы, но прекратили планово принимать людей в больницах и поликлиниках. При необходимости медики проконсультируют больных по телефону или придут на дом. Об этом сегодня на брифинге рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Подробности — в материале «Реального времени».

Врачи будут лечить по телефону или на дому

Лилия Галимова провела сегодня онлайн-брифинг из рабочего кабинета. Она сообщила о 9 новых заболевших COVID-19 в Татарстане. Но порадовала тем, что к 10 вылечившимся от коронавируса раньше к сегодняшнему дню добавились еще четверо казанцев. Состояние пациентов в больнице средней тяжести, они обходятся без аппаратов ИВЛ.

Руководитель пресс-службы президента РТ пояснила, что поликлиники и стационарные отделения больниц усиливают меры профилактики. В период эпидемии, по приказу Минздрава РТ от 1 апреля, они приостановили плановые приемы.

— Есть исключения: если медпомощь требуется онкологическим больным, при прерывании беременности, в том числе по медицинским показаниям, а также оказание медпомощи гражданам, подлежащим призыву на военную службу и по контракту. Временно приостанавливается плановая вакцинация для всех, кроме призывников, — разъяснила Галимова.

Она рассказала, что при необходимости врачи будут консультировать пациентов дистанционно, в том числе беременных женщин. Амбулаторную помощь взрослым и детям будут оказывать на дому, в том числе и узкие специалисты.

Поликлиники и стационарные отделения больниц усиливают меры профилактики. В период эпидемии, по приказу Минздрава РТ от 1 апреля, они приостановили плановые приемы. Фото Максима Платонова

Когда выработают меры, узнаем, на сколько похудеет бюджет

Галимова уверяет, что руководство республики контролирует ситуацию в экономике, следит за числом безработных. Чтобы минимизировать удар по бизнесу, возможно, некоторым предприятиям разрешат возобновить деятельность. «Самые главные условия — соблюдение санитарно-эпидемиологических норм». Президент проверяет обеспечение безопасности в организациях республики, недавно побывал на Вертолетном заводе. Решается вопрос по отдельным категориям самозанятых. О том, кому будет дозволено приступить к работе, — «будем иметь представление на следующей неделе, все вопросы прорабатываются».

— Ежедневно ведется мониторинг подсчетов потерь в экономике. Говорить о каких-то цифрах можно будет, когда пройдем всю аналитику. Сейчас идет большая проработка мер поддержки малого и среднего бизнеса. Когда будем понимать, какие средства из бюджета понадобятся на это, тогда поймем, как трансформируется бюджет республики, — заявила руководитель пресс-службы президента РТ.

Школьникам не дадут распуститься

Многих татарстанцев волнуют вопросы обучения в школах, а также ближайшего важного массового мероприятия — 75-летия Победы. «Вопрос о переносе парада Победы сейчас не актуален», — заявила Лилия Галимова. А вот школьников, возможно, расстроила: на досрочные каникулы их отправлять пока никто не собирается, а работа Минобра и других ведомств сконцентрирована на организации дистанционного обучения.



Рустам Минниханов в формате онлайн встретился со школьниками, студентами, преподавателями. Фото tatarstan.ru

— Накануне Рустам Минниханов в формате онлайн встретился со школьниками, студентами, преподавателями. 1 апреля на базе Минцифры заработал оперативный штаб. С 30 марта по 7 апреля больше всего обращений на низкую скорость интернета поступило от учителей. Им было предложено выбрать 2 смены обучения и несколько платформ. Но есть запрос, чтобы все уроки все-таки проходили на одной платформе, прорабатывается вопрос отдельной платформы в Татарстане, — сказала Галимова.

Сегодня состоялось совещание президента РТ Минниханова с операторами сотовой связи. «Профильный министр сообщил, нагрузка на операторов связи на этой неделе возросла на 30%, около 1 млн абонентов пользуются домашним интернетом», — рассказала Лилия Камилевна.

Во время встречи с операторами связи президенту РТ поступило три обращения, отметила руководитель пресс-службы. Было предложено салонам связи разрешить открыть свои точки, которые расположены не в торговых центрах. Минниханов пообещал рассмотреть эту возможность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

— Учителей, которые ведут работу, пользуясь мобильным интернетом, операторы предложили подключить к домашнему безвозмездно. Если у педагога недостаточно средств на счете, чтобы вести уроки с онлайн-платформы, операторы также готовы разрешить им бесплатно пользоваться сетью. Президент сообщил, что подумает, как в последующем компенсировать расходы операторам связи, — отметила спикер.

Пока в республике нет возможности тестировать население на коронавирус выборочно. Проходят обследования находящихся в зоне риска

О тестах, защите и добровольцах

Пока в республике нет возможности тестировать население на коронавирус выборочно. Проходят обследования находящихся в зоне риска. Протестированы на COVID-19 почти 18 тысяч татарстанцев. Если возникают сомнения в тестировании, анализы отправляют в новосибирский институт «Вектор». Поэтому подтвержденные результаты объявляются раз в несколько дней по мере их накопления, заметила Галимова.

Сейчас мобильный комплекс быстрой диагностики инфекционных заболеваний LifeRing — совместная уникальная разработка японских и татарстанских ученых — проходит сертификацию. Лилия Галимова не исключает, что после прохождения этой процедуры, возможно, у республики исчезнет необходимость направлять анализы в другой регион. Российская сторона профинансировала этот проект на 1 млрд рублей. «Загрузка комплекса в Токио минимальна, основная нагрузка ложится на комплекс в Казани, специалисты работают в три смены», — заявила спикер.

— В Татарстане порядка 55 предприятий, которые шьют маски. С ними можно связаться, чтобы приобрести средства индивидуальной зашиты. Контакты компаний можно найти на портале правительства РТ, — рассказала Лилия Галимова.

Предприятие «Аромат» увеличило производство геля для рук с повышенным содержанием спирта до 260 тонн в неделю, до конца апреля мощность вырастет до 500 тонн в неделю.

— С 1 января в республике досмотрено свыше 1300 авиарейсов, более 150 тысяч пассажиров. 21 тысяча человек попадали за этот период под медицинское наблюдение на 2 недели. Сейчас под наблюдением остаются около 3 тысяч человек. Россияне, находящиеся за рубежом, доставляются на родину спецрейсами. Пока это делают централизованно через Москву. До 10 апреля не планируется зарубежных бортов, которые должны прибыть в Казань, — констатировала руководитель пресс-службы.

В Татарстане работают волонтеры, которые развозят продукты и лекарства пожилым, одиноким и больным людям. О помощи запросили уже почти 5 тысяч раз. Ежедневно отрабатывается более 300 заявок. Рекорд случился 3 апреля — 750 заявок. В работу волонтеров включились 10 иностранных граждан — студентов из Испании, Турции, Таджикистана, Узбекистана, которые живут в республике.



С 1 января в республике досмотрено свыше 1300 авиарейсов, более 150 тысяч пассажиров. 21 тысяча человек попадали за этот период под медицинское наблюдение на 2 недели. Фото Максима Платонова

Самоизоляция нужна именно сейчас

Лилия Галимова познакомила журналистов и со статистикой центра обработки СМС (своеобразного «пропуска на выход»). Он получил 3,8 млн обращений, зарегистрированы были 630 тыс. татарстанцев. В 90% случаев ответ на СМС приходит за 20 секунд. В первые дни на горячую линию поступало от 10 тысяч до 15 тысяч звонков в день, сейчас — от 4 тысяч до 5 тысяч. Центр выдал 1,4 млн разрешений на выход из дома. В 52% случаев люди выезжают на дачу, на втором месте по запросам — доставка лекарств, на третьем — посещение кредитных организаций, почты, врача и ветклиники.

Спикер напомнила, что 14 городов в Татарстане имеют особый пропускной режим. На их выездах контролируют перемещения автомобилей. Но границы не закрыты: если есть острая необходимость навестить родных, приезжих из других регионов, конечно, впустят. Но при этом Лилия Галимова напомнила, что режим самоизоляции эффективен именно сейчас, пока есть возможность сдержать заболеваемость и пока она не имеет глобальных масштабов в стране.

— Послаблений в режиме самоизоляции нет. С 1 апреля зарегистрировано 2187 его нарушений. Только за вчерашний день — 78 фактов нарушения, — подчеркнула Галимова.

Она привела пример. На днях по дороге Альметьевск — Заинск остановили 61-летнего мужчину, который утверждал, что трудится в ЧОП «Витязь». Печать и подпись руководителя были подлинными. Но выяснилось, что мужчина безработный, в организации трудится его супруга, которая и вписала имя мужа в справку. Мужчина признал вину, по данному случаю возбуждено уголовное дело.

