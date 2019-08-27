WorldSkills Kazan в соцсетях: церемония открытия, добрые росгвардейцы и зарядка от Гудкова

Обзор наиболее ярких моментов чемпионата, нашедших отклик у пользователей соцсетей

WorldSkills Kazan подходит к своему завершению — сегодня на «Казань Арене» состоится церемония закрытия чемпионата. За прошедшие дни это событие стало одной из наиболее обсуждаемых тем в Татарстане и за его пределами. На красочном шоу закрытия ждут президента России Владимира Путина. «Реальное время» выбрало наиболее обсуждаемые моменты чемпионата, нашедшие отклик у пользователей социальных сетей.

Открытие оказалось в Сети еще до церемонии открытия

Самые любопытные зрители могли посмотреть церемонию открытия еще за день до начала чемпионата — 21 августа в Казани прошла генеральная репетиция церемонии, и видеозаписи довольно быстро оказались в социальных сетях.

Однако сама церемония открытия оказалась не менее любопытной для зрителей и пользователей соцсетей. Больше всего им запомнился робот-андроид по имени «София», который вышел на сцену со своим создателем Дэвидом Хэнсоном и рассуждал о взаимодействии современных технологий и человека. Также гвоздем программы стала выпечка каравая. По арене ездил автомобиль, в котором хлебопеки готовили хлеб, после его подали почетным гостям церемонии.

Позже пресс-служба WorldSkills Kazan опубликовала нарезку лучших моментов церемонии открытия.

На закрытие приедут Киркоров, Лобода и L’One

Вчера стали известны хедлайнеры церемонии закрытия WorldSkills Kazan — среди них оказались артисты Леван Горозия (известный как L'one), Светлана Лобода, Филипп Киркоров. Такое сочетание немало удивило пользователей соцсетей — как гламурная музыка поп-звезд будет сочетаться с забойным рэпом Левана.

Между тем L’One далеко не так неуместен на церемонии закрытия чемпионата, как может показаться неискушенному зрителю. Еще с 2017 года он активно участвует в движении WorldSkills, освещает чемпионаты рабочих профессий в своих соцсетях и побывал на последнем мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. «Мой жанр — рэп, это музыка молодых и свободных. Благодаря ей простые парни с улиц могут стать знаменитыми. Парни и девушки с тех же улиц, участвующие в WorldSkills, тоже получают отличный задел на будущее — через собственные навыки и мастерство», — говорил он в интервью «РИА Новости». L’one также входит в число послов WorldSkills Kazan 2019.

Параллельно с этим в комментариях пользователи вспоминали, что на закрытии Универсиады-2013 был не менее необычный плей-лист — тогда сразу за «Кастой» на сцену вышел Гарик Сукачев, а закрывала программу Земфира.

L’One еще с 2017 года активно участвует в движении WorldSkills, освещает чемпионаты рабочих профессий в своих соцсетях и побывал на последнем мировом чемпионате WorldSkills в Абу-Даби. Фото afisha.tut.by

Гудков делится воспоминаниями и проводит зарядку

В выходные внимание СМИ и пользователей соцсетей оказалось приковано к послу WorldSkills, российскому телеведущему и актеру Александру Гудкову. На встрече с журналистами Гудков рассказал о том, как 15 лет назад он приехал в Казань, и воспоминания оказались крайне неоднозначными:

«Я тогда работал «тайным контролером» от компании, которая производит шоколад. Надо было ездить на склад и проверять, столько ли продано, сколько указано в отчетах. Я отвечал за Альметьевск, Набережные Челны и Казань. В Казани склад был в Дербышках. И меня перед отъездом «благословляли» так: «Главное — вернись оттуда живым». Дело было в начале 2000-х, район неспокойный, могли, наверное, и пырнуть… но со мной такого не случалось».

Сейчас Казань предстала перед Гудковым в другом свете: по его словам, это уютный, красивый студенческий город. «Город молодых. Я фанат всего нового, молодежного».

И уже в понедельник Гудков вместе с казанским творческим объединением «Громкие рыбы» (авторами вирусной рекламы Чебоксарского трикотажа) сняли на берегу озера Кабан ролик под названием «Рабочая зарядка» в стиле клипов конца 80-х — начала 90-х.

«Как один из послов WorldSkills Kazan 2019 борюсь с затеканием и засиживанием на рабочем месте! Поэтому! Только она! Зарядка на рабочем месте», — написал Гудков у себя в Instagram.

Шуточное видео при этом укладывается в концепцию чемпионата — в нем снялись работники КВЗ и КМПО. Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты.

Медведев рассказал о детстве без компьютеров и получил кота в подарок

Незадолго до этого к воспоминаниям обратился и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он посетил Казань в день открытия WorldSkills и, помимо церемонии открытия, побывал в межрегиональном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи. Там его попросили вспомнить о школьных годах.

«Я в вашем возрасте занимался совсем другими технологиями. Когда я учился в школе, в ней не было ни одного компьютера, ни одной электронной вычислительной машины, ни одного калькулятора. Я уж не говорю про телефоны, «умные» часы. Все, чем мы занимались на уроках труда, — мальчики учились работать на станках, а девчонки учились шить и готовить», — ответил премьер-министр России.

Реплику премьер-министра подхватили СМИ с заголовками из разряда «Медведев рассказал о станках на уроках труда и жизни без компьютеров». Напомним, что сейчас Медведев активно пользуется современными гаджетами.

А еще Медведеву подарили в Казани рыжего кота. Игрушечного. Это произошло у стенда молодежной команды «Росатома» в «Казань Экспо». «Мы знаем, что у вас, мягко говоря, непростая работа. Мы тоже хотим поделиться с вами нашей энергией и подарить вам этого замечательного рыжего кота, это талисман команды», — сказала представительница команды, протягивая игрушку Медведеву.

Дмитрию Медведеву в Казани подарили игрушечного рыжего кота. Фото tatarstan.ru

Добрые казанские росгвардейцы

Образ Росгвардии в СМИ неизменно связан с задержаниями — но не в Казани. Здесь сотрудники ведомства скорее помогут людям найти утерянные вещи — именно так случилось во время церемонии открытия WorldSkills Kazan. Об этой истории рассказало республиканское управление Росгвардии на своей странице во «ВКонтакте».

Военнослужащие казанского специального моторизованного полка помогли иностранному гостю, прибывшему на церемонию открытия WorldSkills Kazan, вернуть кошелек и билеты на самолет. Мужчина выронил портмоне, когда выходил из машины, и даже не заметил пропажу, так как спешил на церемонию открытия чемпионата.

Портмоне обнаружил войсковой наряд, патрулировавший прилегающую территорию. При этом никто из окружающих граждан не проявлял беспокойства по поводу какой-либо потери. Росгвардейцы передали находку сотрудникам полиции в объединенный пункт безопасности. В ходе осмотра и соответствующего оформления найденного выяснилось, что в кошельке находились банкноты в разной валюте на сумму около 200 тысяч рублей.

Совместно с полицейскими и дирекцией чемпионата владелец пропажи был установлен, и ему вернули утерянные вещи.

В день открытия кошелек оказался не единственной находкой патрульных. Позже тот же наряд нашел на парковке iPhone 6. Его росгвардейцы так же передали полицейским в объединенный пункт безопасности, нашелся ли в итоге владелец айфона — не сообщается.

Портмоне обнаружил войсковой наряд, патрулировавший прилегающую территорию. Фото rosgvard.tatarstan.ru

ГИБДД примерила образ «малаев на белых барсах»

Но гораздо больше в рамках чемпионата засветились другие силовики. Отдел ГИБДД Казани в преддверии WorldSkills Kazan опубликовал ролик о соблюдении правил дорожного движения. В нем инспекторы ДПС называются «малаями» на белых «барсах». На фоне также играет музыка из одноименной песни певицы Лэйны.

Отмечается, что в период проведения чемпионата в Госавтоинспекции усилят меры по безопасности дорожного движения на территории города. Также там напомнили, что необходимо соблюдать правила дорожного движения.

«Уважаемые участники дорожного движения! Призываем не омрачать настроение жителей, гостей города и участников WorldSkills 2019!» — подчеркнули в отделе ГИБДД.

Прибытие Гоблина

Чемпионат WorldSkills собрал не одну тысячу гостей, но, наверное, самым неожиданным оказался Дмитрий Пучков (Гоблин), известный переводчик англоязычных фильмов, автор жанра «Перевод от Гоблина».

В комментариях пользователи в шутку предположили, что Пучков, возможно, приехал туда как судья-эксперт на соревнования токарей или сантехников — он в молодости работал по этим специальностям. Однако, судя по другим фотографиям, он побывал на пресс-конференции с участием президента РТ Рустама Минниханова и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Также Гоблин выложил кадры с церемонии открытия чемпионата.

В соцсетях выкладывают бейджи, кадры с площадок и фото с талисманами WorldSkills

Всего по хештегу #worldskillskazan2019 только в Instagram опубликовано более 27 тысяч фотографий. При этом чаще всего гости и участники WorldSkills выкладывали даже не фотографии с площадок чемпионата, а совместные снимки с талисманами WorldSkills Kazan 2019, мальчиком Алмазом (Almaz) и девочкой Алтын (Altyn). Их можно найти как в «Казань Экспо», так и в фотозоне возле Казанского кремля — там гости города совмещают фото с талисманами и фото на фоне одной из главных казанских достопримечательностей. Впрочем, кадры с площадок чемпионата и с церемонии открытия не менее популярны.

Кроме того, отдельным предметом гордости в соцсетях становились фото аккредитационных бейджей. Волонтеры на мероприятии даже устроили неформальное соревнование: кто прикрепит к ленте бейджа как можно больше подаренных гостями чемпионата значков (впрочем, эту тенденцию переняли и участники).

Отдельным предметом для гордости в соцсетях становились фото аккредитационных бейджей. Фото instagram.com