Видео недели: «Титаник» на дне, Минниханов о Путине и летающие матрасы
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Съемки затонувшего «Титаника»
Дайверы спустились на дно и сняли на видео обломки затонувшего корабля «Титаник». Исследователи обнаружили, что некоторые части судна полностью разложились. Причиной этого ученые считают действие сильных океанических течений, соли и микроорганизмов, разъедающих металл.
Минниханов о своей первой встрече с Путиным
Президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл некоторые подробности своей первой встречи с Владимиром Путиным в 1999 году. Тогда российский российский президент еще возглавлял ФСБ.
«Он приехал: у нас была смена кадров. И так получилось, что я его встречал. Очень открытый человек», — рассказал Минниханов на встрече с главными редакторами республиканских СМИ.
Летающие матрасы
В США сильный ветер поднял в воздух десятки надувных матрасов в одном из парков Денвера. Очевидцы сняли эту необычную процессию.
«Ледяные пельмени»
На севере Челябинской области с ливнем выпал крупный град. Больше всего от удара стихии пострадал город Снежинск. Там выпал град размером с куриное яйцо, повредивший десятки автомобилей. Несколько человек при этом получили ушибы. Местные жители назвали этот град «ледяными пельменями».
Кукуруза из-под А-321
В Сети появилось видео, на котором запечатлен саратовец, продающий кукурузу по 500 рублей. Он утверждает, что початки имеют целебные свойства, так как собраны на поле в Подмосковье, где недавно удачно приземлился A-321. Позже выяснилось, что кукурузу продавал местный маркетолог.
Открытие чемпионата WorldSkills 2019
В Казани открылся мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. В четверг, 22 августа, на стадионе «Казань Арена» прошла масштабная церемония открытия. «Реальное время» публикует полную версию этого шоу.
Путин на хоккее
Президент России Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд «Сириус-2019».
Поющий треугольник
Большое обсуждение в Сети вызвал ролик с поющим эчпочмаком, призывающим голосовать на выборах в Госсовет РТ. Видео суммарно набрало около 5 млн просмотров.
В Казань из Чикаго
Уроженец Казани, живущий в США, снял видео о возвращении на родину. Автор канала BorisUSA, два года не посещавший столицу Татарстана, порадовался изменениям, произошедшим в городе за это время.
Уфимка в фонтане
Жительница Уфы искупалась в фонтане «Семь девушек» в нижнем белье. Видео вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
«Булава» «Юрия Долгорукого»
Министерство обороны РФ выложило видео пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море. Российские военные возлагают большие надежды на эту ракету, которая должна восстановить баланс в ядерной триаде РФ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым