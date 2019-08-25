Видео недели: «Титаник» на дне, Минниханов о Путине и летающие матрасы

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Съемки затонувшего «Титаника»

Дайверы спустились на дно и сняли на видео обломки затонувшего корабля «Титаник». Исследователи обнаружили, что некоторые части судна полностью разложились. Причиной этого ученые считают действие сильных океанических течений, соли и микроорганизмов, разъедающих металл.

Минниханов о своей первой встрече с Путиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскрыл некоторые подробности своей первой встречи с Владимиром Путиным в 1999 году. Тогда российский российский президент еще возглавлял ФСБ.

«Он приехал: у нас была смена кадров. И так получилось, что я его встречал. Очень открытый человек», — рассказал Минниханов на встрече с главными редакторами республиканских СМИ.

Летающие матрасы

В США сильный ветер поднял в воздух десятки надувных матрасов в одном из парков Денвера. Очевидцы сняли эту необычную процессию.

«Ледяные пельмени»

На севере Челябинской области с ливнем выпал крупный град. Больше всего от удара стихии пострадал город Снежинск. Там выпал град размером с куриное яйцо, повредивший десятки автомобилей. Несколько человек при этом получили ушибы. Местные жители назвали этот град «ледяными пельменями».

Кукуруза из-под А-321

В Сети появилось видео, на котором запечатлен саратовец, продающий кукурузу по 500 рублей. Он утверждает, что початки имеют целебные свойства, так как собраны на поле в Подмосковье, где недавно удачно приземлился A-321. Позже выяснилось, что кукурузу продавал местный маркетолог.

Открытие чемпионата WorldSkills 2019

В Казани открылся мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. В четверг, 22 августа, на стадионе «Казань Арена» прошла масштабная церемония открытия. «Реальное время» публикует полную версию этого шоу.

Путин на хоккее

Президент России Владимир Путин открыл Кубок мира по хоккею с шайбой среди молодежных клубных команд «Сириус-2019».

Поющий треугольник

Большое обсуждение в Сети вызвал ролик с поющим эчпочмаком, призывающим голосовать на выборах в Госсовет РТ. Видео суммарно набрало около 5 млн просмотров.

В Казань из Чикаго

Уроженец Казани, живущий в США, снял видео о возвращении на родину. Автор канала BorisUSA, два года не посещавший столицу Татарстана, порадовался изменениям, произошедшим в городе за это время.

Уфимка в фонтане

Жительница Уфы искупалась в фонтане «Семь девушек» в нижнем белье. Видео вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

«Булава» «Юрия Долгорукого»

Министерство обороны РФ выложило видео пуска баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море. Российские военные возлагают большие надежды на эту ракету, которая должна восстановить баланс в ядерной триаде РФ.