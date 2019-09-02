Продукция «Казаньоргсинтеза» получила Гран-при на выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

КОС принял участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани состоялось открытие XXVI международной специализированной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия», проходящей в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. ПАО «Казаньоргсинтез» каждый год участвует в выставке, презентуя на ней последние разработки предприятия. Новинкой этого года стал металлоценовый полиэтилен, за который на форуме «Казаньоргсинтез» наградили Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками». Подробности — в материале «Реального времени».

Форум посетили порядка 180 компаний

Татарстанский нефтегазохимический форум традиционно проходит в начале сентября под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В этом году почетными гостями стали заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий, государственный министр Туркменистана — председатель государственного концерна «Туркменгаз» Мурат Арчаев, заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики Гульмаммед Сулейман оглы Джавадов и другие.

Под своим началом мероприятие объединяет три отраслевые выставки

Под своим началом мероприятие объединяет три отраслевые выставки: «Нефть, газ. Нефтехимия», «GEO-КАЗАНЬ: Геологоразведка. Геодезия. Картография» и «Интерпластика». В работе выставок принимают участие порядка 180 компаний из России, Азербайджана, Республики Беларусь, Германии, Канады, Кореи, Чехии, Японии. Они представляют современные материалы, оборудование и технологии в области нефтепереработки и нефтехимии.

Гран-при за новую марку полиэтилена

Предприятия, представившие на выставке лучшие технологии и продукцию, традиционно награждаются дипломами Гран-при. В этом году Гран-при в номинации «Продукция с новыми или улучшенными характеристиками» была удостоена новая марка продукции «Казаньоргсинтез» — металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марки F2010M. Продукт был выведен на рынок в апреле этого года. «Казаньоргсинтез», входящий в Группу компаний «ТАИФ», стал единственным российским производителем металлоценового полиэтилена.

«Казаньоргсинтез» стал единственным российским производителем металлоценового полиэтилена

Награду из рук Рустама Минниханова получил Фарид Минигулов, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез». Во время презентации стенда предприятия главе республики он рассказал об особенностях новой марки.

— Она позволяет выпускать более качественные пленки и различные изделия. В этом году мы получили около 2 тыс. тонн промышленной партии металлоценового катализатора. На следующий год планируем произвести порядка 20 тыс. тонн, — сказал Фарид Минигулов.

Фарид Минигулов рассказал президенту Татарстана о новой марке полиэтилена

Рустам Минниханов высоко оценил продукцию «Казаньоргсинтеза» и поинтересовался планами предприятия на этот год. Напомним, что в прошлом году «Казаньоргсинтез» запустил в работу четыре печи пиролиза, которые заменили десять старых печей, проработавших почти 40 лет.

— Сейчас мы завершаем первый этап модернизации завода поликарбоната. В следующем году планируем его получение увеличить до 100 тыс. тонн в год. В России и СНГ — это единственный завод по производству поликарбоната. В основном эту продукцию поставляем на рынок России, — добавил Фарид Минигулов.

Перспективная нефтехимия

Металлоценовый линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE) марок F2010M и F2030M производства «Казаньоргсинтеза» применяется для производства пленок различной толщины для упаковки, хранения, транспортировки товаров (изделий), изготовления мешков, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Такие пленки характеризуются высокой прочностью при растяжении и высокой стойкостью к проколам.

Пленки из металлоценового полиэтилена обладают высокой прочностью при растяжении и стойкостью к проколам

За первое полугодие 2019 года «Казаньоргсинтез» произвел 1,5 тысячи тонн линейного полиэтилена на металлоценовом катализаторе. Продукция была реализована как на внутреннем рынке РФ, так и на зарубежных. По отзывам потребителей, отечественный LLDPE ничуть не уступает импортным аналогам. До конца года запланировано произвести еще 5—7 тысяч тонн металлоценового линейного полиэтилена, что позволит заместить около 30—35% месячного потребления импортного продукта на внутреннем рынке РФ.

На стенде «Казаньоргсинтеза» также был представлен прошлогодний победитель выставки — композиция полиэтилена высокой плотности типа ПЭ 100 марки ПЭ2НT11-9. Его используют при изготовлении труб и соединительных деталей. На эту трубную марку полиэтилена предприятие получило международный сертификат соответствия показателей полиэтилена требованиям ISO 9080. Он позволил войти в список 20 мировых крупнейших производителей полиэтилена. Чтобы получить сертификат, пять лет назад фрагменты трубного полиэтилена направляли для испытаний гидростатической нагрузкой.

До конца года запланировано произвести еще 5—7 тысяч тонн металлоценового линейного полиэтилена

Кроме новинок, на стенде предприятия были представлены полиэтилен высокого давления марки 15313-003 (для изготовления тонких пленок и пленочных изделий, для покрытия изделий, допущенных для контакта с пищевыми продуктами), поликарбонат марки РС-022 (для получения методом литья под давлением изделий технического назначения — плафонов, счетчиков для водоснабжения, автомобильных фар и линз), сэвилен марки 11808-340 (клеевые композиции и клея-расплавы, депрессорные присадки к нефтяным топливам, компонент для покрытия пергамента и картона, изоляционные материалы, строительные панели, композиция для изготовления обуви).

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