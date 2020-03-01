Десятилетие Минниханова: «Сам работает и других заставляет»

Фото: Михаил Козловский

Сегодня день рождения празднует Рустам Минниханов. Президентом республики по представлению президента России Дмитрия Медведева он стал 10 лет назад, а 5 лет назад был избран на эту должность всенародным голосованием. Билл Гейтс сказал как-то, что обычно мы переоцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие 2 года, и недооцениваем изменения ближайших 10. В обратную сторону это правило тоже работает, но по-другому — мы склонны забывать то, что было 10 лет назад. Что ж, давайте вспомним. 10 лет назад ВРП республики был меньше нынешнего почти в 3 раза, а доходы регионального бюджета — ниже на 100 млрд рублей. Эта разница была бы еще ощутимее, если бы в Москву не уходила все большая доля собираемых на территории республики налогов (сегодня — более 75%). За 10 лет было привлечено почти $10 млрд иностранных инвестиций, денежные доходы населения выросли в 2 раза, началась цифровизация экономики и госуправления. «Реальное время» изучило «сухой остаток» десятилетки Минниханова и опросило экспертов о том, чем им запомнился этот период в Татарстане.

Как Минтимер Шаймиев передал власть «молодому поколению»

В конце января 2010 года Минтимер Шаймиев объявил, что уходит с поста президента Татарстана, дабы дать возможность «проявить себя молодому поколению», и предложил на должность главы республики Рустама Минниханова, возглавлявшего правительство РТ с 1998 по 2010 год.

27 января 2010 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госсовета РТ кандидатуру Минниханова для наделения его полномочиями президента Татарстана. Что и было сделано 4 февраля — за это решение единогласно проголосовали 94 присутствующих депутата. Рустам Минниханов вступил в должность на инаугурации 25 марта 2010 года.

Прямых выборов глав субъектов России на тот момент не было. К 2015 году эта процедура была возвращена, и действующий президент получил на своих первых выборах 94% голосов татарстанских избирателей.

Рустам Минниханов вступил в должность на инаугурации 25 марта 2010 года. Фото tatarstan.ru

«Превратить республику в разработчика инновационных технологий»

Первый год президентства Рустама Минниханова прошел в режиме переходного периода, который Минтимер Шаймиев в марте 2010 года охарактеризовал так: «Я еще не отвык быть президентом, Минниханов еще не привык быть им». Так, новый и прежний президенты разделили одну резиденцию — казанский Кремль. Правда, Рустам Минниханов по-прежнему предпочитает работать в «премьерском» кабинете в Доме правительства на площади Свободы, откуда почти ежедневно желает всем доброго утра в своем «Инстаграме».

Правительство поначалу оставалось неизменным, за несколькими исключениями: премьер-министром был назначен экс-мэр Набережных Челнов Ильдар Халиков, вице-премьерами — Ильшат Фардиев (министр энергетики РТ), Шамиль Гафаров (руководитель аппарата кабмина) и 27-летний Николай Никифоров (министр информатизации и связи). Из них только Гафаров по сей день продолжает занимать свою должность: через 2 года Никифоров ушел на повышение в Москву, а Фардиев возглавил ОАО «Сетевая компания». Халиков покинул правительство на волне кризиса в «Татфондбанке». Еще одним назначенцем, остающимся в обойме и сегодня, стал экс-глава исполкома Казани Рафис Бурганов, которого Минниханов назначил министром по делам молодежи и спорту. И хотя через 4 года Бурганов потерял свой пост, уйдя в Госсовет, в 2017-м он вернулся в кабмин уже в должности вице-премьера и министра образования и науки РТ.

В день инаугурации президент Минниханов назвал приоритеты развития региона: «Модернизация должна охватывать не только экономику, но и государственное управление, образование, науку, внешние связи, обустройство городов и сел республики — вызовы времени требуют перехода на инновационные методы управления. <...> Наша цель — превратить республику не только в потребителя, но и в разработчика инновационных технологий. И продолжить модернизацию образования и здравоохранения».

Еще одним назначенцем, остающимся в обойме и сегодня, стал экс-глава исполкома Казани Рафис Бурганов. Фото Рината Назметдинова

Утроение ВРП

На все поставленные цели, как впоследствии говорил президент РТ, нужны немалые деньги, и рассчитывать здесь нужно было только на свои силы. Тем более что Москва забирает 75% всех налогов, собранных на территории Татарстана, в том числе от добычи нефти и нефтепереработки. Несмотря на кризис 2014—2015 годов, за 10 лет ВРП Татарстана вырос в 2,7 раза: если в 2009 году он составлял 878 млрд рублей, то в 2019-м достиг уже 2,4 трлн.

Доходы бюджета РТ с 2009 по 2019 год выросли на 100 млрд рублей — до 263 млрд. При этом фактический объем финансирования государственных программ Татарстана в 2018 году составил 322,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 50,1 млрд рублей (15,5%), из бюджета Татарстана — 231,9 млрд рублей (71,9%), из местных бюджетов — 3,5 млрд рублей (1,1%), из внебюджетных источников — 37 млрд рублей (11,5%). В 2009 году, для сравнения, на финансирование мероприятий РТ из федерального бюджета было направлено всего 27,73 млрд рублей, почти треть из них — на строительство объектов Универсиады.

Власти Татарстана неоднократно отмечали на разных уровнях, что федеральные деньги в республику не приходили и не приходят сами по себе. Их приходится активно и неустанно лоббировать, заявляясь в как можно большее количество федеральных программ.

Инвестиции в нефтехимию

В 10-летку Минниханова были реализованы и основные нефтеперерабатывающие и нефтехимические проекты республики. Строительство НПЗ «ТАНЕКО » было начато в 2005 году, а к 2012-му завод вышел на проектную мощность по переработке 7 млн тонн. Еще через 2 года здесь была запущена установка гидрокрекинга. Одним из важных проектов этого десятилетия стал Комплекс по глубокой переработке тяжелых нефтяных остатков — контракт на проектирование установки между ТАИФ-НК и американской компанией Kellogg Brown and Root был подписан в 2012 году.

Строительство НПЗ «ТАНЕКО » было начато в 2005 году, а к 2012-му завод вышел на проектную мощность по переработке 7 млн тонн. Фото Максима Платонова

«Группа компаний ТАИФ каждый год отмечает открытием новых производств», — как-то отметил президент Татарстана Рустам Минниханов. Только в последние годы состоялось несколько запусков установок и начато строительство важнейших для экономики нефтехимических заводов. В апреле 2019-го на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошла церемония официального ввода в эксплуатацию установки экстракции бензола. Крупный проект группы ТАИФ — строительство этиленового комплекса ЭП-1200 — вошел в активную фазу реализации также в 2019 году. Соглашение по реализации проекта по строительству этого комплекса было подписано в 2017 году, а в 2018-м достигнута договоренность о получении синдицированного кредита в 807 млн евро на строительство первой очереди — производства ЭП-600.



В 2019 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало контракты с датской компанией Haldor Topsoe на предоставление лицензии и инжиниринговых услуг на технологию производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня НКНХ закупает метанол, необходимый для получения формальдегида, используемого в производстве изопрена. Это также потенциально важный проект для республики, к разработке которого приложено много совместных усилий.



В целом объем инвестиций ГК «ТАИФ» в основные фонды в последние года составлял порядка 60—70 млрд рублей в год, выручка от продажи продукции росла с 538 млрд рублей в 2016 году до 757,6 млрд рублей в 2018-м.

По данным за 2018 год, в структуре промышленности РТ 37,5% приходится на производство нефтепродуктов, продуктов химии и нефтехимии (для сравнения, на добычу полезных ископаемых — 24,8%, на машиностроение — 18,7%). Чтобы добиться синергетического эффекта от взаимодействия машиностроительной и нефтехимической отраслей, в последние годы команда Минниханова прилагала усилия по продвижению Камского кластера.

Крупный проект группы ТАИФ — строительство этиленового комплекса ЭП-1200 — вошел в активную фазу реализации также в 2019 году. Фото Олега Тихонова

Татарстан привлек почти $10 млрд иностранных инвестиций

Учитывая ситуацию с санкциями, экономическими кризисами, волатильностью цен на нефть и перераспределением нефтяных налогов, Татарстан на всем протяжении президентского срока Минниханова работал над привлечением инвестиций, в том числе иностранных. Инвестиции в основной капитал за 2018 год в Татарстане превысили 629,7 млрд рублей — в 2008—2009 годах они не превышали отметки в 300 млрд рублей в год.

В то же время с 2010 по 2017 год Татарстан привлек $9 млрд долларов иностранных инвестиций. Однако режим экономических санкций в отношении России со стороны стран Запада все-таки сказался, и если прежде республика привлекала порой до $3 млрд инвестиций в год, то по итогам 2018 года эта цифра составила «всего» 590 млн долларов — и это еще на 37,5% больше, чем в 2017-м. Точками инвестиционного роста для Татарстана в годы Минниханова стали в том числе ТОСЭРы и ОЭЗ «Алабуга».

Сотрудничество с исламскими странами и не только, рост внешнеторгового оборота

Показательно, что в первый же день своего президентства Рустам Минниханов встретился с главой группы Исламского банка развития (ИБР) Ахмадом Мухаммадом Али, заявив о том, что Татарстан заинтересован в тесных связях с исламским миром и будет всячески поддерживать совместные с ИБР проекты.

Форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit» или Международный экономический саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС), прошедший впервые еще в 2009 году, впоследствии прописался в столице РТ, став одной из главных площадок экономического взаимодействия России и стран исламского мира. В 2019 году он объединил уже 3 500 делегатов из 72 стран мира и 38 регионов России.



Форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit», прошедший впервые еще в 2009 году, впоследствии прописался в столице РТ, став одной из главных площадок экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Фото Рината Назметдинова

Одновременно Рустам Минниханов активно налаживал связи с другими странами, развивая региональное международное сотрудничество. В результате к настоящему времени республика самостоятельно торгует более чем со 100 странами на $20 млрд (в 2009 году внешнеторговый оборот составлял $13,4 млрд). Татарстан заключил соглашения с регионами Китая, Германии, Турции, Казахстана и др. У РТ более 20 представительств по всему миру, включая США, Японию, ОАЭ, Германию, Францию и проч. Постоянные поездки татарстанского лидера за рубеж привели, помимо увеличения экспорта-импорта, к тому, что сегодня, как это недавно прозвучало в штаб-квартире ООН, в Татарстан инвестируют почти 80 стран мира (больше всего Турция, Германия, Франция, США и Китай).

Стабильный ежегодный ввод жилья

Десятилетка Минниханова запомнилась жителям Татарстана и масштабным строительством, начиная с Иннополиса, инфраструктуры к Универсиаде, водному мундиалю, чемпионату мира по футболу и WordSkills и заканчивая возведением жилых микрорайонов.

В 2015—2017 годах особенно остро встал вопрос обманутых дольщиков, когда свои обязательства перед покупателями квартир не выполнили крупные застройщики ГК «Фон» и «Свей». Но уже через 2 года, осенью 2019-го, Татарстан стал регионом, где, по словам замполпреда президента РФ в ПФО Алексея Кузьмицкого, «отмечена лучшая динамика по сокращению долгостроев и решению проблем обманутых дольщиков». С 2007 по 2017 год в республике, по словам экс-главы регионального Минстроя Ирека Файзуллина, было введено в эксплуатацию 111 проблемных объектов долевого строительства общей площадью 992 тыс. кв. метров, в которых получили квартиры 13 738 дольщиков.

С 2009 по 2019 год увеличилась и обеспеченность жильем на одного жителя Татарстана, опять же несмотря на кризис как на ипотечном, так и на строительном рынке, ударивший по отраслевым компаниям в 2014—2015 годах (на который наложился долгосрочный кризис 2008—2009 годов). В 2009 году обеспеченность жильем на одного жителя составляла 22,3 кв. м, к началу 2019 года — 26,2 кв. м. Произошло это во многом благодаря стабильному вводу жилья. Напомним, с 2006 по 2009 год Татарстан сдавал ежегодно 1,7—2,2 млн кв. м жилья, однако уже в 2011-м этот показатель вырос до 2,39 млн. кв. м, и планку в 2,4 млн кв. м изо всех сил удерживали на протяжении последних 8 лет.



С 2009 по 2019 год увеличилась обеспеченность жильем на одного жителя Татарстана. Фото Рината Назметдинова

При этом стоит отметить, что затраты на стройку очевидным образом выросли: объем строительных работ в 2009 году составлял 184 млрд рублей, в 2018—2019 годах — 350 млрд рублей. По итогам 2018 года из общего объема введенного в Татарстане за год жилья 438 тыс. кв. метров составила соципотека, 870 тыс. кв. метров пришлось на многоквартирные инвестиционные дома, а 1,1 млн кв. метров — на малоэтажное строительство.

Цифровизация, Иннополис и человеческий капитал



Наконец, одним из главных факторов прошедшей десятилетки стало строительство — чуть ли не с нуля — цифровой экономики (слово «цифровой» вы вообще не увидите, например, в «Путеводителе Татарстана» за 2010 год). Начали с цифровизации госуслуг и строительства города Иннополис с местным университетом. В 2018 году по отрасли информатизации и связи был получен валовый доход в размере 56,7 млрд рублей. Всего в отрасли работают 32,4 тысячи человек, из них 6 тысяч — в технопарках. Электронными услугами в республике пользуются 80% населения. Чтобы решить проблемы качества и скорости электронных госуслуг, в прошлом году начался проект по налаживанию межведомственного взаимодействия.

Напомним, по данным доклада 2018 года «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» Татарстан вошел в пятерку лидеров в национальном рейтинге по созданию комфортных условий для развития региона. В самой же ООН Рустаму Минниханову в этом году предложили подписать так называемую Voluntary Local Review (VLR) Declaration — что-то вроде «Декларации о добровольном обзоре локальных успехов», чтобы официально взять на себя обязательство сообщать об успехах, достигнутых на местах, другим странам и регионам.



Одним из главных факторов прошедшей десятилетки стало строительство — чуть ли не с нуля — цифровой экономики. Фото Олега Тихонова

Одной строкой упомянем и другие проекты, которые условно можно назвать инвестициями в человеческий капитал, — развитие социальной инфраструктуры (в том числе строительство спорткомплексов и спортплощадок), сохранение окружающей среды, на которое были «заточены» Год парков и скверов и Год водоохранных зон Татарстана, создание рабочих мест. Чтобы решить проблему кадрового голода, например, инженерных и рабочих специальностей, республика создала машиностроительный кластер на востоке Татарстана, налаживала связи между университетами и крупными предприятиями и провела WordSkills—2019.

Понятно, что, с учетом инфляции и курса валют, непросто сравнивать числовые показатели доходов населения, тем не менее к 2010 году они составляли в среднем всего 15,8 тыс. рублей (средняя зарплата — 16,6 тыс.), а к 2019 году выросли до 32 тыс. рублей (средняя зарплата — 35,1 тыс.). В РТ до сих пор уровень безработицы ниже федерального (3,3% против 4,6%) и один из самых низких уровней преступности.

«Не доводилось слышать критических отзывов»

Член Совета Федерации от Татарстана, бывший первый зампредседателя Госдумы и экс-начальник управления президента РФ по внутренней политике (в 2012—2015 гг.) Олег Морозов рассказал об отношении к президенту Татарстана на федеральном уровне:

— Я на работу Рустама Нургалиевича смотрю не только как коренной казанец, но и как человек, который уже много лет живет в Москве и представляет интересы Татарстана в столице. Могу сказать, что Минниханов в глазах федеральных политиков, моих коллег по парламенту, губернаторов других регионов является одним из самых ярких, талантливых и успешных руководителей регионов. Ни разу мне не доводилось слышать каких-то критических отзывов в части работы президента Татарстана. И неслучайно его рейтинги всегда очень высоки. Неслучайно Татарстан является сегодня лидером развития России по многим показателям, в частности, в сфере IT у него нет конкурентов в регионах. По взаимодействию с зарубежными странами и по зарубежным инвестициям Татарстан вместе с Москвой тоже стоит на первом месте. Я ни на грамм не сомневаюсь, что Рустам Минниханов снова будет президентом. Во-первых, у него есть такое конституционное право — идти на следующий срок. Во-вторых, я считаю, что в нынешней ситуации, когда Татарстан демонстрирует экономическую, социальную, политическую стабильность — и в этом колоссальная роль лично Минниханова — всеми силами нужно бороться за то, чтобы сохранить его на посту президента Татарстана. И думаю, федеральный центр это также понимает, — считает Морозов.



«10 лет назад республика была другой»

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов тоже не видит других кандидатур на пост президента Татарстана в этом году:

— Смотрите, 10 лет назад другая республика была, Казань была другим городом! По инфраструктуре, социальной сфере и так далее. В Татарстане реализуется 50 программ! Назовите еще какой-нибудь регион, где столько программ, за исключением Москвы. А все эти масштабные изменения, которые преобразили столицу РТ, республику — думаете, без помощи Рустама Минниханова они случились бы? Если бы не он, не видать бы нам ни Универсиады, ни других мероприятий. Он сам работает и других заставляет работать.



«Минниханов помогал федеральному центру обходить международные санкции»

Экс-депутат Госдумы РФ Фандас Сафиуллин, в 1990-х — депутат Верховного совета и Госсовета РТ, первые два срока Рустама Минниханова также оценил положительно:

— Главной его заслугой вижу сохранение того, что мы могли бы за эти годы потерять. Да, кое-что сохранить не удалось, но это и не под силу одной личности, даже на самой высокой должности. Скажем, в области родного языка и национальных школ — это большая языковая «война», тут всей республикой надо было протестовать, но мобилизовать весь регион в защиту национального достоинства и языка ни один президент Татарстана не сможет. Тут его винить нельзя. Смелости не хватило скорее Госсовету РТ. Заслуга Рустама Минниханова — в хорошем экономическом положении, стабильности, в том, что укреплялись и развивались внешние контакты республики. Нельзя забывать, что Минниханов помогал федеральному центру обходить международные санкции, заключая международные региональные соглашения. Президент Татарстана фактически «ломает» смысл санкций против России. Во внутренней политике Рустам Нургалиевич создал нормальную, не нервозную обстановку, он отличается доступностью для народа, какими-то человеческими, а не только управленческими качествами.



«Не жалею, что голосовал за него»

Директор Института истории имени Ш. Марджани, экс-депутат Госсовета РТ Рафаэль Хакимов солидарен с парламентариями и общественными деятелями:

— Ни в малейшей степени не жалею о том, что тогда, в феврале 2010 года, голосовал за наделение Рустама Минниханова полномочиями президента Татарстана. Это была очень удачная кандидатура, эффективный менеджер и достойный президент. Вообще, нам очень повезло, что после такого политического тяжеловеса, как Минтимер Шаймиев, появился Минниханов. Конечно, период Шаймиева отличается от периода Минниханова, поскольку при первом больше довлела политика, а при втором важнее была уже экономика. И Минниханов был как раз очень подходящей фигурой для этого, хотя начинал еще при Шаймиеве. И премьером показал себя достойно. Я считаю, нужно сохранить преемственность. Рустам Нургалиевич начал многие проекты, и продолжать и закреплять их надо бы ему же.



Хакимов подчеркнул, что отношения федерального центра с регионом при Рустаме Минниханове стали стабильными, «никаких трений в этой части не возникло».

— Но ждать, например, что федеральная власть снизит сбор налогов, уходящих в Москву, я бы не стал, напротив, она забирает все, что только можно. У них, у федералов, с доходами проблемы. Но даже в этих условиях того, что нам остается, все равно достаточно. И я могу только предполагать, каким был бы Татарстан, если бы у нас была нормальная налоговая система, если бы налоги делились хотя бы 50 на 50, как в европейских федерациях. Мы бы тогда вообще процветали! — отметил собеседник издания.

Депутат Госдумы РФ, член комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров так охарактеризовал миннихановский период руководства республикой:

— Однозначно, десятилетка Рустама Минниханова принесла Татарстану самый положительный эффект. Все эти годы республика развивалась, что можно видеть и по реализованным в ней десяткам социально значимых программ. Преобразились наши города, чего стоит только республиканская программа парков и скверов. Наш регион был задействован практически во всех федеральных программах, привлекал федеральные бюджетные средства, где это было необходимо. По большому счету, все, что возможно было сделать, за эти 10 лет было сделано. И сейчас необходимо продолжать эту работу в том же темпе и направлении.

