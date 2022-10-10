Рустам Минниханов поручил подписать соглашение с IT-парком Джизака

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подписать совместное соглашение с IT-парком Джизака, «чтобы специалисты двух стран могли обмениваться опытом». Об этом сообщает его пресс-служба.

IT-парк Джизака Рустам Минниханов посетил сегодня. Там он поговорил с молодыми специалистами, после чего и дал поручение о подписании соглашения.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Напомним, в конце августа в Казани на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» открылся IT-парк имени Башира Рамеева. Там находятся самая большая по количеству мест киберспортивная арена в стране, детский ИТ-парк, коворкинг, офисы компаний-резидентов, стартап-хаб, открытые для всех желающих общественные пространства, самоиграющее пианино, капсула для сна и так далее. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина