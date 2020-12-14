День Конституции России: какой должна быть современная национальная идея?

Как в Татарстане отметили День Конституции и День Героев, и какие новости о строительстве трассы М-12 — в итогах недели от программы «7 дней»

Фото: Роман Хасаев

Государственный праздник в рабочем режиме: в минувшую субботу страна в очередной раз отметила День Конституции России. Съемочная группа программы «7 дней» попыталась найти ответы на вопросы: какой должна быть и на чем должна основываться современная национальная идея, как следует развивать отношения регионов с федеральным центром и что объединяет 193 народа, населяющие нашу страну. Об этом и не только — в обзоре программы «7 дней», выходящей в эфир на телеканале ТНВ.

Многонациональный Татарстан

Из 193 народов, проживающих в России, 173 представлены в Татарстане. И в этой многонациональности, разнообразии и взаимопроникновении языков, обычаев и культур, их добрососедстве и единстве — сила республики. Об этом говорили и люди, с которыми удалось пообщаться в День Конституции России съемочной группе программы «7 дней».

В Дрожжановском районе, наши коллеги побывали в селах Алешкин и Татарский Саплык, где уже давно и Рождество, и Пасха, и Сабантуй стали общими праздниками.

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», — напоминает журналист ТНВ о том, что гласит статья 3 основополагающего документа страны. Само понятие «федерация» означает форму государственного устройства, подразумевающую определенную политическую и экономическую самостоятельность входящих в федерацию субъектов.

«В случае с Россией, можно логично предположить, что степень такой самостоятельности может и должна быть разной. Потому как сами регионы разные. Есть регионы, которым самостоятельность просто необходима, например тому же Татарстану, для удовлетворения своих политических, экономических и национальных амбиций. Не секрет, что в Москве сейчас к этим заявлениям и устремлениям относятся мягко говоря настороженно. Зачем давать большую свободу в экономике, когда нужно, как считают в центре вести политику выравнивания уровня и качества жизни по всей стране, а значит неизбежно перераспределять доходы «от богатых регионов к бедным». Депутат Государственного Совета Марат Галеев, считает такая политика обречена на провал, так как не стимулирует субъекты федерации зарабатывать, ибо поощряет иждивенческие настроения», — отмечают в своем материале авторы сюжета.

Депутат Государственного Совета Марат Галеев, считает такая политика обречена на провал, так как не стимулирует субъекты федерации зарабатывать. Фото: tatarstan.ru

Эксперты дискуссионного клуба «Волга», с которыми также смогли пообщаться наши коллеги, считают, что нынешняя непростая экономическая ситуация из-за пандемии не повод усиливать централизацию и еще больше «закручивать гайки». Напротив, это повод посмотреть, кто успешен, кто лучше справляется в сложных условиях коронавируса. Регионам донорам, которых, к слову, в стране становится все меньше, можно было бы предоставить больше свобод и поддержки, тем самым обеспечив дополнительные стимулы для дальнейшего развития. А дотационным регионам были бы полезны опыт и связи, наработанные более успешными соседями.

«Какой должна быть Национальная идея России на современном этапе развития? Однозначно сформулировать непросто, но ясно одно, нам нужно постараться сохранить свое культурное и многонациональное достояние. Еще раз повторимся, в этом наша сила! В экономике вряд ли успех лежит в плоскости излишней централизации, считают эксперты. А какая модель построения взаимоотношений будет наиболее успешной и жизнеспособной нужно обсуждать. Через диалог», — в завершение материала высказывают уверенность наши коллеги. И с этим сложно не согласиться.

День Героев

«У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. А для того чтобы его пробудить, а точнее внедрить сознание о патриотизме как о национальной идее, нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях», — открывая свой очередной сюжет, привели слова президента России наши коллеги с телеканала «Новый Век». А воспитание патриотизма требует знания героев.

На минувшей неделе — 9 декабря, в России чествовали обладателей Золотой Звезды, орденов Славы, Святого Георгия и Мужества. И, не смотря на то, что в новейшей истории этот праздник сравнительно молодой, корни его уходят глубоко в историю. Еще до Октябрьской революции 1917 года, в Российской Империи отмечали День Георгиевских кавалеров, учрежденный еще при Екатерине Великой.

В День Героев с ветеранами встретился президент Татарстана. Фото: tatarstan.ru

Съемочная группа программы «7 дней» ко Дню Героев подготовила сюжет о тех, кто совершил настоящие подвиги — в годы Великой Отечественной войны, под жарким солнцем Афганистана, но заслуженные награды получил только сейчас. Кто-то лично. Кто-то так и не дождался и ордена вручили их детям. Как случилось с Семеном Стародубцевым. Во время Второй Мировой, он, заменив тяжело раненного командира, поднял взвод в атаку. И сам был ранен, но продолжал руководить. Подвиг по достоинству был оценен Родиной. Вот только орден Боевой Красной Звезды тогда — десятки лет назад, своего героя не нашел. Награда была вручена только сейчас. Сыну героя — Николаю Стародубцеву. Сам ветеран уже покинул этот мир.

Гиндулле Сахипову 100 лет. Великую Отечественную прошел с первого дня и до последнего. Заслуженный орден нашел героя только сейчас.

В День Героев с ветеранами встретился президент Татарстана. «Я бесконечно благодарен им за подвиги и искренне рад, что даже спустя многие годы заслуженные награды нашли своих героев», — подчеркнул Рустам Минниханов в своем приветственном выступлении.

«Татарстан ведет большую работу по восстановлению памяти. Потому, что нет такой семьи, где кто-то не воевал и поэтому знать, не просто военный путь, а полный исторический путь, путь подвига — это то, что из нас делает патриотов», — отметила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Но не только ветераны были на той встрече. Место подвигу есть и в наши дни. И яркий пример тому — Иван Павлинов. Рискуя собственной жизнью, в ноябре этого года, юноша вынес из охваченного пожаром дома своих троих младших братьев. Тогда он не думал, что совершает что-то особенное. Да и сейчас совсем не уверен, что это — подвиг. Он просто не мог иначе. И именно на таких героев, стоит ровняться.

Между жителями Лаишевского района, застройщиком и властями выстроился диалог, была создана рабочая группа, где, совместно с проектировщиками обсуждались варианты трассировок. Фото Инны Серовой

М-12: решение — принято, но общего мнения — нет

Многие помнят настоящие баталии, развернувшиеся вокруг начавшегося строительства трассы М-12. Затем на какое-то время тема исчезла из активно освещаемых, но сама работа — продолжалась.

Между жителями Лаишевского района, застройщиком и властями выстроился диалог, была создана рабочая группа, где, совместно с проектировщиками обсуждались варианты трассировок. Где-то люди согласились с доводами строителей дорог, где-то проектировщики пошли навстречу людям. Так, серьезный поворот трасса сделала, теперь обходя не Каипы, а южнее села Егорьево. Расстояние до ближайших деревень от трассы не менее 700 метров. От деревни Тарлаши трасса отодвинулась еще на 15-20 метров. Орловское же поселение по-прежнему рассекается дорогой надвое.

Впрочем, сказать, что существует единое мнение, удовлетворяющее, или хотя бы заставившее всех с ним согласиться — пока нельзя. Споры идут и с проектировщиками, и с властями. Разделился даже лагерь самих жителей, где одни уверены, что вторые что-то не договаривают, или скрывают. Части противников самого строительства трассы не по душе и сам факт того, что создана рабочая группа и идет обсуждение не того: быть, или не быть новой дороге, а деталей этапов ее прохождения. «В эти дни рабочая группа обсуждает с властями следующее: как минимизировать ущерб жителям при прохождении трассы вдоль вот этого леса, который делит поселение на две части. Компромисс может здесь заключаться во-первых в частичном уходе трассы под землю, метра может быть на три, во-вторых, в установке шумоотражающих экранов метров в шесть вдоль нее, и в-третьих в компенсационных высадках деревьев также вдоль всего участка. На самом деле это титанический труд, требующий больших знаний в предмете. Но все это привело лишь к тому, что рабочую группу отныне подозревают в соглашательстве с властями, если не сказать чего похуже», — отмечается в материале.

Между тем, решение по строительству трассы, по сути, уже принято. И задача рабочей группы — принятие шагов по минимизации: установке шумо-пылезащитных щитов, сохранению и высадке деревьев и т.д. Ведется инженерные изыскания на месте, где предстоит строительство нового моста через Волгу и под Тарлашами.

Прямую трансляцию обеспечивал телеканал «Новый Век», благодаря чему, свидетелями церемонии стали не тысяча зрителей в зале КРК «Пирамида», а миллионы по всему миру. Фото Рината Назметдинова

Милли премия — в формате онлайн

Пандемия COVID-19 продолжает вносить свои коррективы в общественную жизнь. Концертной музыкальной индустрии досталось едва ли не сильнее прочих отраслей: концерты, фестивали, песенные туры и турне по всему миру в течение 2020-го переносились, отменялись, запрещались. О том, чтобы встретиться с почитателями талантов, артистам оставалось только мечтать.

Пусть и не полноценной заменой, но все-же выходом, стали онлайн-концерты. И церемония вручения традиционной музыкальной премии «Болгар радиосы» не стала исключением. Прямую трансляцию обеспечивал телеканал «Новый Век», благодаря чему, свидетелями церемонии стали не тысяча зрителей в зале КРК «Пирамида», а миллионы по всему миру.

А вот кому досталась «Золотая звезда», какие песни и музыка тронули душу и зрителей и организаторов уже 8-го по счету конкурса, а также о том, каких успехов добился за 2 года работы первый и единственный детский телеканал на Татарском языке «Шаян-ТВ», можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 14 декабря, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

