Рустам Минниханов: «В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа предприятий»

Президент Татарстана поблагодарил «Нижнекамскнефтехим» за производственную деятельность в условиях пандемии

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Нижнекамск, чтобы лично оценить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на «Нижнекамскнефтехиме», входящем в ГК ТАИФ. В рамках поездки глава республики посетил строительную площадку будущего комплекса «Этилен-600» НКНХ, осмотрел структурные подразделения, встретился с трудовыми коллективами. О том, как флагман нефтехимии противостоит распространению COVID -19 и на что обратил внимание Рустам Минниханов, — в материале «Реального времени».

Режим усиленный, настрой боевой

Обширная программа ждала Рустама Минниханова в Нижнекамске. Осмотрев производства ТАНЕКО, правительственная делегация направилась на крупнейшее нефтехимическое предприятие в Европе — «Нижнекамскнефтехим», где главу республики встречали генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов и генеральный директор НКНХ Айрат Сафин.



В условиях пандемии коронавируса «Нижнекамскнефтехим» не остановил производство, а, внеся необходимые корректировки в работу, перешел на особый режим. Все вахтовые автобусы проходят усиленную антибактериальную обработку — для этого предприятие закупило специальное оборудование. На НКНХ создан оперативный штаб по борьбе с COVID-19.



«Нижнекамскнефтехим», внеся необходимые корректировки в работу, перешел на особый режим

Первым пунктом посещения стал завод изопрена-мономера. Изопрен необходим для выпуска синтетического каучука. Президенту сообщили, что мощность установки после технического перевооружения в 2019 году составляет 333 тыс. тонн в год. Технология производства уникальна с точки зрения низкой себестоимости производимой продукции. Этого удалось достичь благодаря малой стадийности производства и низких расходных коэффициентов по сырью, вспомогательным материалам и энергетике.



Сотрудники завода изопрена-мономера рассказали Рустаму Минниханову о принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Недавно здесь внедрили бесконтактные прием и передачу смен.



— Антисептики и маски есть. Принимающая смена делает обход и с другого входа покидает помещение. После чего здесь происходит уборка всех поверхностей. Сотрудникам другой смены по телефону приходит сообщение о том, что помещение обработано, и они приступают к работе, — рассказали президенту о внесенных коррективах в работу предприятия.

«Я постараюсь помочь. Такие стройки останавливать нельзя»

Далее делегация отправилась на строительную площадку нового комплекса по производству олефинов (ЭП-600), где будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен, бензол, а также сопутствующие нефтехимические продукты. Запуск проекта удвоит мощности и обновит линейку выпускаемой продукции «Нижнекамскнефтехима».

В административном здании будущего производства Рустаму Минниханову показали макет комплекса, где расположатся производственные линии.

В административном здании будущего производства Рустаму Минниханову показали макет комплекса. Фото tatarstan.ru

— Сердце завода этилена — печи пиролиза. Шесть печей в работе, одна в резерве. Далее следует узел закалки. Он предназначен для отбора тяжелых углеводородов. После этого продукция будет поступать на газоразделение. Здесь находится компрессорная. Также у нас будет общая операторная. Отсюда будет производиться управление, — рассказали Рустаму Минниханову о деталях по макету строящегося комплекса.

Чтобы увидеть масштаб стройки, делегация поднялась на крышу административного корпуса. На специальной закрытой смотровой площадке генеральный директор компании Айрат Сафин рассказал о ходе подготовительных работ большой стройки и текущей ситуации в связи с пандемией коронавируса.



— На сегодняшний день идет загрузка свай, к концу мая их полностью забьем. Единственная проблема — возможный запрет на въезд из-за пандемии, — сообщил Айрат Сафин.

— Я постараюсь помочь в этом вопросе. Такие стройки останавливать нельзя. Нужно привезти людей, на время изолировать и продолжать работать, — обнадежил Рустам Минниханов.



На специальной закрытой смотровой площадке генеральный директор компании Айрат Сафин рассказал о ходе подготовительных работ большой стройки и текущей ситуации в связи с пандемией коронавируса. Фото tatarstan.ru

Подготовительные работы на комплексе начались в сентябре 2019 года, строительство запланировано на июнь этого года. Генеральным подрядчиком выступает турецкая компания «Гемонт», а лицензиаром процесса — германский холдинг Linde AG. Установка позволит получать этилен в объеме 600 тыс. тонн в год, пропилен — 272 тыс., бутадиен — 88 тыс., бензол — 246 тысяч. Мощность по сырью — 1,7 млн тонн в год.

Чтобы минимизировать контакты, для подрядчиков организованы отдельные автобусы и проходная. Готовится база для приема оборудования и материалов, строятся временные дороги и проводится электроосвещение.



Волонтерское движение объединило нефтехимиков



На заводе этилена Рустама Минниханова также ждала встреча с трудовым коллективом. Глава республики узнал, что на предприятии создан волонтерский штаб, который занимается пошивом и раздачей медицинских масок. Буквально за неделю добровольцы сшили на дому более 50 тыс. средств индивидуальной защиты. Маски раздают сотрудникам компании, ветеранам производства, а также медицинским работникам.

Более того, 20 рулонов нетканого материла нефтехимики передали администрации города для пошива более 100 тыс. медицинских масок. В условиях пандемии особое внимание нефтехимики уделяют старшему поколению. Ветераны производства и инвалиды I и II группы получили продуктовые наборы.

На комплексе по производству этилена глава Татарстана осмотрел печи пиролиза. Прежде чем вникнуть в производственные детали, он обратился к коллективу предприятия.

На комплексе по производству этилена глава Татарстана осмотрел печи пиролиза. Фото tatarstan.ru

— Средствами защиты обеспечены? — спросил Рустам Минниханов у нефтехимиков.



— Маски, перчатки, антисептики — все есть.



Рустам Минниханов пожелал им успешной работы и стойкости в это тревожное время.

Всего на заводе установлено 18 печей. Две из них нового образца типа SRT-VI введены в эксплуатацию в 2018 году. Они позволили увеличить надежность работы печного блока, сократить потребление топливного газа и уменьшить количество выбросов дымовых газов в атмосферу.

Пуск двух новых печей вкупе с работой действующих обеспечил рекордные объемы выработки этилена — до 618 тыс. тонн, а также пропилена — до 302 тыс. тонн по итогам прошлого года. Всего было переработано почти 2 млн тонн сырья. Получаемые в процессе переработки этилен, пропилен, дивинил, бензол и другие продукты используются в собственных производствах для получения каучуков и пластиков.



Производительность нетканого материала достигла 28 тонн в сутки



Центральная диспетчерская компании в главном административном здании стала следующим пунктом президентского маршрута. Диспетчер, к которой поступают все оперативные данные о работе производств, рассказала о текущей обстановке. Здесь же прошло рабочее совещание в режиме видеосвязи с руководителями подразделений. Они сообщили, как работают структурные подразделения и дочерние предприятия «Нижнекамскнефтехима. В совещании также принял участие главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов.



Здесь же прошло рабочее совещание в режиме видеосвязи с руководителями подразделений. Фото tatarstan.ru

В ходе видеосовещания директор АО «Полиматиз» Радик Яруллин рассказал, что предприятие работает в усиленном режиме. Выработка нетканого материала достигла 28 тонн в сутки, до 90% увеличен выпуск продукции для медицины и гигиены. Заключены контракты на поставку продукции единому оператору по республике «Таттехмедфарм».



— 10 апреля на предприятие доставлено оборудование, которое прибыло в этот день в аэропорт «Казань» из китайского города Тяньцзинь. На следующий день совместно с китайскими специалистами начался монтаж. Спустя сутки линия была смонтирована и началась обкатка оборудования. 13 апреля мы приступили к выпуску продукции. На этой автоматизированной производственной линии мы будем выпускать около 2,5 млн масок в месяц, — поделился хорошей новостью Радик Яруллин.



«Запаса реагентов, необходимых для обработки питьевой воды, достаточно»

Рустам Минниханов узнал о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией на биологической станции очистки воды. В настоящее время БОС НКНХ работает тоже в штатном режиме. Персонал проинструктирован, обеспечен памятками, антисептиками и средствами индивидуальной защиты. В течение смены ведется контроль температуры тела работников. В помещениях проходит обработка дезинфицирующими средствами.

— Проведенная реконструкция биологических очистных сооружений позволяет осуществлять очистку стоков до нормативных требований по качеству, не допуская при этом неприятных запахов. Обеззараживание очищенных стоков и отходов производства ведется согласно рекомендациям Роспотребнадзора, под усиленным контролем со стороны баклаборатории БОС. Проведенные мероприятия позволили обеспечить работу очистных сооружений в штатном режиме, без заболеваний среди технологического персонала. Соблюдаются все мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, — сообщил начальник управления водоснабжения и очистки сточных вод Сергей Бояркин.

Без перебоев работает и «Станция очистки воды — НКНХ». Она снабжает Нижнекамск чистой питьевой водой, соответствующей СанПиН.



— Ежедневно на станцию поступает около 70 тысяч кубометров воды из Камы. Здесь она проходит пять стадий очистки. За качеством воды следит собственная лаборатория. Вода соответствует СанПиН. Запаса реагентов, необходимых для обработки питьевой воды, достаточно. В целях недопущения распространения инфекции выполняется утвержденная программа санитарной обработки территории и помещений, соблюдаются все необходимые мероприятия. Проводятся работы по модернизации станции, которые предусматривают реконструкцию 12 угольных фильтров, пять из которых уже модернизированы и введены в работу, — заверил главу Татарстана директор СОВ-НКНХ Александр Гнеденков



Руководители сообщили, как работают структурные подразделения и дочерние предприятия «Нижнекамскнефтехима. Фото tatarstan.ru

«Со словами огромной благодарности и

надеждой обращаюсь к вам»

Рустам Минниханов поинтересовался, как в условиях карантина идут работы на строящейся электростанции ПГУ-ТЭС, где сейчас трудятся работники подрядных организаций.

— На строительной площадке соблюдаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ограничен доступ на строительную площадку. Совещания переведены в режим онлайн. Персонал генподрядчика и заказчика соблюдает все меры профилактики, обеспечены средствами защиты, — отметил в докладе директор ПГУ-ТЭС Алмаз Мухаметзянов.

Мухаметзянов выразил обеспокоенность тем, что пандемия может оказать отрицательное влияние на проект. Однако «Нижнекамскнефтехим» совместно с генподрядчиком Siemens AG прикладывают все усилия для удержания темпов строительства в рамках договорного графика. К слову, сейчас работы идут без отставания.

Оперативную обстановку в целом на «Нижнекамскнефтехиме» доложил заместитель главного инженера по ПКПБ и ОТ Илшат Фатыхов, заверив в отсутствии нарушений и положительном настрое персонала.

— Все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции выполняются. Защитными средствами все обеспечены. Доставка персонала на работу и с работы организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На проходных бесконтактно измеряется температура, обрабатываются руки антисептиками. Организована обработка транспортных средств, проходных, остановок, столовых и территории компании специальным дезинфицирующим раствором. Для работников сторонних организаций и «Нижнекамскнефтехима» организованы дополнительные контрольно-пропускные пункты, — подчеркнул Илшат Фатыхов.



Более того, сотрудники «Нижнекамскнефтехима» и дочерних предприятий в плановом порядке проходят тесты на COVID-19. Всем необходимым оснащены поликлиника и здравпункты, введены дополнительные противоэпидемические мероприятия.

Подводя итоги визита в ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент РТ поблагодарил нефтехимиков за труд в условиях мировой самоизоляции. Фото tatarstan.ru

Подводя итоги визита в ПАО «Нижнекамскнефтехим», президент РТ поблагодарил нефтехимиков за труд в условиях мировой самоизоляции, отметил своевременность принятых мер и указал на необходимость продолжать работу. Самая главная задача в этот период — сделать все возможное для сохранения коллектива и производственного потенциала.



— Мы обсудили не только работу производственных площадок, но и меры безопасности в микрорайонах, где проживают сотрудники предприятий. Это тоже очень важная часть нашей работы. Я хотел поблагодарить вас за работу. В сегодняшней экономической ситуации лучшее — стабильная работа предприятий. Со словами огромной благодарности и надеждой обращаюсь к вам. Надеюсь, что скоро это пройдет. Хорошей работы! — заключил Рустам Минниханов.



1 / 22 tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

НКНХ

tatarstan.ru

tatarstan.ru

НКНХ

tatarstan.ru

НКНХ

НКНХ

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

tatarstan.ru

НКНХ

tatarstan.ru

НКНХ