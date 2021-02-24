Минниханов о дорогах Казани: «Мы запустили развязки в 2013 году. И всего этого нам хватило на пять лет»

2020 год в Казани в цифрах

К началу прошлого года в столице Татарстана создали программу «20 целей на 2020 год», решить которые в течение прошлого года казалось, нереальным, по-деловому приступил сегодня к единому докладу о деятельности органов местного самоуправления мэр Казани Ильсур Метшин. Отчет заслушали на V сессии Казгордумы, на заседании присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Несмотря на сложные условия коронавирусной пандемии, по словам Метшина, город справился с поставленными задачами. Мэр рассказал, как объединили силы казанцы во время «коронакризиса» и поблагодарил горожан.



Индекс промпроизводства за январь — декабрь прошлого года составил 101 %.

Инвестиции в основной капитал составили 160 млрд рублей.

Бюджет был утвержден в размере почти 25 млрд рублей. Недобор за второй квартал квартал составил 930 млн рублей. Удалость сэкономить 380 млн рублей на непервоочередных расходах, отметил мэр.

Ситуация стабилизировалась в четвертом квартале, когда был отмечен рост исполнения бюджета на 20 %, а в целом исполнение по доходам составило 29051 млн рублей.

Республиканский бюджет влил в городскую казну 3,4 млрд рублей. Продолжались федеральные и республиканские программы, подчеркнул Ильсур Метшин.

Мэр рассказал, как объединили силы казанцы во время «коронакризиса» и поблагодарил горожан

На поддержку бизнеса в городе направили 372 млн рублей.

Объемы строительства составили 37,7 млрд рублей в 2020 году, что на 2 % выше предыдущего года. В Казани ввели 885 тыс. кв метров жилья — 33 % от объемов республики. В этом году планируют ввести 960 тыс. кв метров жилья — 36 % от республиканского показателя.

Ввод жилья по итогам года составил 0,7 кв. метров на человека в год, при среднем показателе по России 0,53. В среднем на одного казанца приходится 26 кв. метров жилплощади.

Оборот розничной торговли составил 93,7 % от предыдущего года. Покупательский трафик в ТЦ снизился на 30 %.

В прошлом году в столице Татарстана продолжили ремонт детских лагерей, подростковых клубов, строили спортобъекты. Казань лидирует по количеству построенных детсадов после Москвы. с 2006 по 2020 годы построили 125 детсадов.

В городе ввели в эксплуатацию 10 детсадов и 3 новые школы. Но мест все равно не хватает, заметил градоначальник. В этом году планируют сдать 8 детсадов и 2 школы.

В городе ввели в эксплуатацию 10 детсадов и 3 новые школы

За последние 10 лет отремонтировали 66 детсадов и 143 школы на общую сумму 6 млрд 150 млн рублей. Еще 200 садиков и 27 школ ждут своего часа, заметил мэр. «Мы надеемся на вашу помощь, Рустам Нургалиевич», — обратился Метшин к Минниханову.

На дорожный ремонт и благоустройство дворов в минувшем году выделили 14,3 млрд рублей. 83 % улично-дорожной сети привели в нормативное состояние. Построили 90 участков дорог и проездов протяженностью 30 км и площадью 1,1 млн кв. м.

В 2021 году запланировано вложить в дороги из бюджетов различного уровня более 10 млрд рублей, рассказал мэр. Продолжится работа на БКК, дублера Горьковского шоссе, начнется строительство Вознесенского тракта, который разгрузит Мамадышский тракт. Кроме того, собираются построить двухуровневую петлю на въезде с Оренбургского тракта, а также капитально отремонтируют 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов, 22 поселковых дороги, 3 подъездные дороги к садовым товариществам.

КНС «Заречная» готова к эксплуатации, что позволит построить 4 млн кв метров жилья. Завершено строительство сооружения термообработки осадка сточных вод для прекращения эксплуатации иловых полей.

В прошлом году в городе создали 229 современных контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, всего используется 1290 контейнерных площадок.

В Казани благоустроили территории 460 домов, где живут 120 тыс. людей.

Кроме того, в этом году ожидают 2,6 млрд рублей на ремонт 276 домов. За 3 года планируют отремонтировать 724 дома на 6,4 млрд рублей.

Возродили шесть культурных центров, продолжалась работа по благоустройству парков, из республиканского бюджета выделил 1,3 млрд рублей на пять парков. Общая площадь парков увеличилась на 20 га. В этом году планируется благоустроить семь общественных пространств.

Продолжается работа в акватории Казанки — территория более 3 тыс. га с береговой линией 68 км. Реализация проекта выведет Казань на мировой уровень в плане экологии, заявил Метшин. На 2021 год запланировано проектирование 4 парков.

— Первыми в стране по изменившимся нормам утвердили Генплан Казани, утвердили концепцию устойчивого развития исторического поселения, — констатировал докладчик.

Нужно продумать современные урбанистические проекты, отметил мэр. В новых градостроительных документах определено комплексное развитие территорий. В районе улицы Портовая будет новый город площадью 247 га, на месте промзоны и грузового порта появится закрытая территория для детей. После выноса технического парка на РЖД планируется многофункциональная застройка в сторону улицы Татарстан, она увязывается с реновацией территории речпорта.

Количество машин выросло почти на 300 тысяч

Депутат Михаил Кузнецов спросил у мэра про ухудшающуюся дорожную ситуацию на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте, где на выездах пробки не только в выходные, но и в будни.

— У каждой медали, безусловно, есть две стороны. Та большая, кропотливая работа, которую заложили наши предшественники, в которой мы достигаем успехов после универсиады. Федеральная программа, огромная, беспрецедентная поддержка нашего президента повлияли на то, что Казань на сегодняшний день — привлекательный город, огромное количество людей к нам едет, — отметил Ильсур Метшин.

После строительства деревни Универсиады в вузах в Казани сегодня учатся 30 % студентов из-за пределов Татарстана, раньше их было 3 %. В лучшие времена, которые были еще в советский период, это была цифра 20 -22 %, напомнил мэр. За 15 лет 228 тыс. людей переехали в Казань, если не брать во внимание рождаемость. 15 лет назад в столице Татарстана было 135 тыс. машин, а в прошлом году — уже 450 тыс. машин.



По его словам, 6,5 тыс. автомобилей въезжают только с Салмычей каждое утро. На сегодня в Куюках и Салмычах выдали разрешение на строительство жилья на 40 тыс. человек, еще на 70 тыс. — в Лаишево. 40 тыс. — это Дербышки, где 6 школ и 23 детсада. В Куюках 1 школа и 1 детсад, сравнил Метшин.

— Мы это уже сейчас обсуждаем, но не поспеваем за этим. В Серебряный Бор дорога уже строится — дублер Горьковского шоссе. Вознесенский тракт разгрузит Мамадышский и Оренбургский тракты. БКК пробки в центре уберет… По некоторым вопросам бьем по хвостам, не идем на опережение. Поэтому критика принимается, будем более усиленно в этом направлении работать, — заверил мэр.

О дорогах, завалах и трамваях

Спросили у мэра и о зимнем содержании дорог. «В январе выпало две трети месячной нормы, до сих пор разгребаем эту ситуацию», — отметил градоначальник.

По его словам, в 2010 году было 12 млн кв. метров, а сейчас 22 млн кв. метров убираемой площади.

«К сожалению, проблема с рабочими: 2800 — количество по квадратным метрам необходимых водителей и дорожных рабочих, мы имеем только 1,5 тыс. «штыков». Средняя зарплата — 32 тыс. по этим предприятиям, на такую зарплату не можем найти людей на вторую смену. У нас нет людей посадить во вторую смену. Этот вопрос сейчас прорабатываем», — сообщил глава города, согласившись, что по многим магистралям до сих пор еще одна полоса заужена.

Он заметил, что есть поручение президента и по приобретению дополнительной техники для Казани в этом году, кроме того в городские власти надеются, что удастся повысить зарплату водителям КАМАЗов.

«12 — именно столько серьезных аварий случилось с казанскими трамваями за последние полгода», — отметил руководитель фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов

В Казани один из самых молодых трамвайных парков России, напомнил депутат. По его словам, общественный транспорт лидирует по количеству жалоб избирателей.

«Нарком путей сообщений Лазарь Каганович как-то сказал, что у каждой аварии есть имя и фамилия», — привел слова из истории Серов.

По его мнению, нет наказания виновных, по крайней мере общественность не знает. Комитет Казани по транспорту подменила лоббистская ассоциация АТП Казани, они просят только повысить тарифы на проезд, считает Серов. Кроме того, он считает, что необходим прямой маршрут по улице Петра Витера, который мог бы соединить Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.

— По активному внедрению общественного транспорта вместо личного. Мечтаю, чтобы было как в Сингапуре, Ильсур Раисович говорил. Но мы пока не можем даже вернуться к показателю Казани предыдущих лет по состоянию общественного транспорта, — подчеркнул депутат.

Депутат Сергей Виноградов напомнил, что с введением бесплатного питания для младших школьников лишились двухразового бесплатного питания дети из малоимущих семей.

— С 2006 года действовала программа в Казани по бесплатному питанию для малоимущих, с 5-го по 11-й класс продолжается эта работа. Что касается, с 1-го по 4-й класс, они обеспечены разовым горячим питанием. Те, кто в продленку остается, мы посчитали, таких 16 — 18 %, и то не всегда, Вопрос о тех детях, которые ходят в продленку. Бюджет не позволяет на себя взять все расходы. Одноразовым горячим питанием обеспечены все школьники Казани, — пояснил Метшин.

241 предприятие платит зарплату ниже МРОТ

Год был достаточно сложный, но несмотря на это было много событий, в том числе 75-летие победы и 100-летие ТАССР, отметил президент Татарстана Рустам Минниханов. Президент поблагодарил Метшина и его команду, депутатский корпус, за то, что на достойном уровне провели все мероприятия.

— Серьезные вызовы экономики: это, конечно, и ОПЕК+ и цена нефти и многие вещи в этом году. За все время моей работы в правительстве, конец 90 годов был сложный, но чтобы мы 45 миллиардов потеряли за один год, — такого никогда не было, — сказал глава республики.

Минниханов отметил поддержку президента России, премьер-министра РФ, федерального Минфина.

«В итоговой цифре консолидированный бюджет у нас оказался не ниже», — отметил руководитель Татарстана. Он обратил внимание, что экономика упала по валовому продукту на 3 %, по индексу промпроизводства на — 3,6 %, в то же время хорошо сработали на селе. За 12 лет получили самый большой урожай — 5,5 млн тонн зерновых.

Казань — это почти 39 % МСБ, который тоже пострадал, заметил президент. Критерий — доходы граждан. Уровень бедности по итогам прошлого года составляет 7,4%. По данным Минсоцтруда 67 тыс. казанцев имеет доход ниже прожиточного минимума, хотя в Казани в среднем высокие зарплаты, почти 49 тыс. рублей. И в то же время 241 предприятие города выплачивает зарплату ниже МРОТ. «Нам надо посмотреть на этих работодателей», — поручил Минниханов.

«У нас денег не хватает, но в то же время консолидированный бюджет по республике — долгов 8,7 млрд и по Казани цифра составляет 4,5 млрд». Понятно, с одной стороны, может быть, здесь и банкротные есть. За этими вещами надо следить, это дополнительные ресурсы, которые нужны республике, и в том числе и городу. Обратите внимание на эти вопросы», — поручил мэру Минниханов.

Казань не справляется с транспортом

Президент республики сообщил, что тарифы на энергоносители никто не увеличил, но потребление тепла резко выросло, это отражается на платежах населения. «Все равно нам надо пересматривать тарифную политику. Если не будем заниматься восстановительными мероприятиями, модернизацией, эта тема всегда будет серьезной, — сказал руководитель республики.

— Вопрос непростой. Принято решение, будем покупать технику. Будем смотреть, исходя из бюджетных возможностей, как можно поддержать в части уборки, эта тема серьезная, будем совместно решать, — пообещал президент.

Минниханов обратил внимание, что Казань не справляется с растущими объемами автомобилей.

— Мы запустили развязки в 2013 году, поехали — вообще никаких пробок не было. И всего этого нам хватило на пять лет. Вопрос заключается в агломерациях и в том, что Казань — привлекательный город. В Сингапуре, прежде чем машину купить, надо купить права на покупку автомобиля, — привел пример глава республики.

— Конечно, магистрали несколько улучшат ситуацию, но если мы этот поток не сможем зафиксировать в тех местах... Как в Токио решили свою проблему? Создали центры притяжения. Если мы в Лаишевском, Пестречинском, Зеленодольском, Высокогорском районах не создадим не только места для проживания, и свои индустриальные площадки, особые зоны, никак мы эту задачу не решим, — добавил спикер.

Он сообщил, что сегодня в рамках Госсовета эту тему будут продвигать.

Президент Татарстана обратил внимание на износ коммунальных сетей — это не случайно, не хватает инвестиционной.

«Минус 750 человек — никогда такого не было»

Рустам Минниханов отметил, что в системе здравоохранения в Казани серьезные мощности и есть дальнейшие планы модернизации. Относительно системы образования президента республики беспокоит, что 881 ребенок получает семейное образование.

«Это не очень хорошо. Мне кажется, что ребенок, который обучается на дому, не получит должного уровня образования и вопрос социализации, какой он будет дальше, приспособленный — неприспособленный. Мы понимаем, что есть религиозные предубеждения у родителей. У нас есть опыт создания православной гимназии и мусульманская школа. Думаю, эти направления надо развивать, но все эти школы должны придерживаться федерального стандарта. Дома — мы понимаем, как дома учиться», — сказал Рустам Минниханов.

— Казань всегда славилась позитивной демографией. Что-то вы в этом году — минус 750 человек. Или вы состарились? Это, может, шутка. А по большому счету — это результат той проблемы ковида, которая есть. Плановой медицинской помощи не было, люди были на карантине… Мы упали на уровень 2003 года. По качеству и продолжительности жизни были в десятке. Но и другие упали, но это не объяснение. Вы должны для себя проанализировать. 4 — 5 тысяч «плюс» всегда давала Казань, было и 6 тысяч. Ваши данные вы берете в роддоме: кто родился, вашей заслуги там нет, — ответил на возражение президент Татарстана.

Он подчеркнул, что в целом это не очень хорошая ситуация для всех.

— Мидхат Рафкатович (Шагиахметов, министр экономики РТ — ред.) сказал, этот год мы должны вырасти на 5 %, поэтому нам больше надо обратить внимание на то, как экономически можем развиваться и создавать добавленную стоимость на территории нашей столицы, — сказал Минниханов.

Президент Татарстана обратился к депутатам. Их задача на выборах не только рассказать, какие они хорошие, заметил Минниханов. По его словам, не все депутаты дорожат доверием своих избирателей. Они должны отстаивать интересы своих избирателей. «Будьте любезны, встречайтесь и работайте», — сказал президент.

«Если мы не способны услышать критику и какие-то решения принять, тогда не надо работать. В городе очень много делается, в целом в республике. И наше представительство в Госдуме очень важно, они должны отстаивать интересы республики и интересы города. Поэтому вопрос выборов для нас очень важен», — отметил глава республики.

«У нас по каждому направлению есть проект. Когда вы говорите с человеком или с группой людей, вы должны быть подготовлены и сказать, дам, мы эту тему знаем. Сказать, что у нас пока денег нет — это не разговор. Денег у нас, может быть, недостаточно, но в системном, плановом режиме и по векторам здравоохранения, и по дорогам — и по всем направлениям идем», — резюмировал президент РТ.

Екатерина Аблаева