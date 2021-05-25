Театр Камала на пороге реформ: как реконструируют здание и куда переедут артисты

Масштабные обновления казанских театров: драмы и трагедии

Фото: Максим Платонов

Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала наконец-то реконструируют. Главный для татароязычного зрителя храм искусств закрывают для масштабных преобразований, а сам театр переедет на время в ДК «Сайдаш». Хотя реновация ТГАТ им. Камала планировалась неоднократно, похоже, в этот раз реформаторы настроены серьезно. Перед началом работ еще одна делегация экспертов во главе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой осмотрела здание. Здесь не просто реконструируют сцену, зрительный зал и гримерки: коллективу и посетителям обещают современное комфортное пространство, а в числе новшеств — детскую театральную студию и кафе с видом на Кабан. Подробнее о реновации Камаловского и обновлении других казанских театров — в материале «Реального времени».



«Если хотя бы половина родившихся здесь идей будет реализована...»

На этот раз инициатором реконструкции театра выступил департамент культурных проектов фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Возглавляет департамент Айгуль Давлетшина, ранее руководившая в театре отделом PR, затем уехавшая в Англию и недавно вернувшаяся.

На днях в Камаловском побывала делегация из 37 экспертов (сотрудников театра, специалистов в области архитектуры и театра и других специалистов) во главе с помощником президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой и главным режиссером Фаридом Бикчантаевым. На встрече обсудили, как будет выглядеть ТГАТ им. Камала в будущем:

— Если хотя бы половина родившихся здесь идей будет реализована, это уже будет огромный успех, — заметил Бикчантаев.

В частности, у театра должны появиться площадка для репетиций (сейчас они проходят на сцене либо в знаменитом большом кабинете Марселя Салимжанова, бывшего долгое время главрежем театра), возможность монтировать декорации и поднимать их на грузовом лифте на сцену. Планируется расширить крохотные гримерки, организовать детскую студию и открыть кафе с видом на озеро Кабан.

«Если хотя бы половина родившихся здесь идей будет реализована, это уже будет огромный успех», — заметил Бикчантаев. Фото: Максим Платонов

Пока что Камаловский будет показывать спектакли в культурном центре «Сайдаш». Хотя среди вариантов обсуждался и переезд в ДК имени Саид-Галеева — огромный дворец по масштабности вполне подошел бы татарскому храму Мельпомены. Но находится слишком далеко. В этом сезоне театр смог опробовать себя на сторонних площадках в рамках проекта «Казанские гастроли», сыграв спектакли в поселках Отары, Вознесенское, Константиновка, Дербышки и Красная горка.

Часть подробностей реконструкции театра еще в марте раскрывала министр культуры РТ Ирада Аюпова: «Есть две концепции обновления театра: ремонт или полная модернизация пространства. Я лично отдаю предпочтение второму варианту. Мы знаем, сколько стоит ремонт, а сколько стоит реконструкция — это то, что мы сейчас пытаемся оценить. Реконструкция дороже, но это, возможно, в последующем принесет больший эффект». А в сентябре 2020-го об этом заявил президент республики Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ: «Такое пожелание было высказано. Бережно сохраняя архитектуру и традиции, нам следует более активно использовать современные решения. Главное, чтобы наши объекты культуры стали комфортной средой, в которой хочется проводить время». В качестве примера трансформации культурных объектов он привел тогда Национальную библиотеку РТ, открывшуюся в обновленном здании Национально-культурного центра «Казань».

В 2003 году в театре реконструировали световое оборудование, а в 2004-м — звуковое. В 2016-м Рустаму Минниханову также показывали варианты обновления театра. Цели были идентичные. Правда, если сейчас часто звучит версия, что Камаловский будет расширяться за счет парковки (об этом в интервью говорил и директор Ильфир Якупов), то на планах, которые показывали президенту, было видно, что предлагался вариант расшириться в сторону Кабана с прозрачным пристроем — с производственными цехами, кафе и площадкой для представлений. Было это до того, как озеро приобрело нынешнюю набережную.

Электростанция. Источник: pastvu.com

Памятник советского модернизма

Здание театра — долгострой: начали его возводить в 1972-м на месте, где раньше стояла электростанция для городского трамвая. Закончили возводить сооружение только в 1986-м. Причинами называют отсутствие финансирования, а также невыносимый запах сероводорода, который образовался из-за сброса в озеро вредных веществ ТЭЦ, химкомбинатом, комбинатом «Спартак». Даже сейчас в Кабане не рекомендуют купаться еще лет 25.

Достроенное здание — внушительный памятник советского модернизма: большое количество глухих плоскостей, четко проявленная функция в облике, перевернутая тектоника (хрупкие стекла, на которые как бы опирается здание), панорамное остекление, благодаря которому город словно вторгается в интерьер театра.

Его основной проектировщик — Георгий Пантелеймонович Горлышков (среди его работ — областной театр Владимира), творивший под присмотром главного архитектора Казани Мунира Хасьяновича Агишева. Горлышков работал в Центральном научно-исследовательском и проектном институте типового и экспериментального проектирования комплексов и зданий культуры, спорта и управления им. Б.С. Мезенцева, который с 1963 года занимался подобными объектами.

Камаловский театр переехал сюда из здания на улице Горького, 13, в который вскоре въехал живший до этого в вечных гастролях Тинчуринский театр (любопытно, что тогда, по сути, впервые встретились его выездные бригады — и второй значимый татарский театр начал учиться жить в других реалиях). На экскурсиях по Камаловскому вам обязательно укажут, что гримерки здесь тесные, душа нет. Значительная часть здания отдана зрителям, а вот на актерах, получается, сэкономили. Построили, в некотором смысле, ДК, а не театр.

При этом архитектурное решение — облик театра с его огромной крышей, под которой скрываются леса, — является «типовым»: в России похожих зданий построили несколько, вроде новосибирского «Глобуса», Омского театра музыкальной комедии или Норильского заполярного театра драмы.

Театр «Глобус». Источник: explorussia.com

Миллиард Качаловскому, ТЮЗу — перспективы

До Камаловского единственным театром, который пережил масштабную реконструкцию в Казани (не считая переехавшего в обновленный Дом офицеров Кариевский), был Качаловский. В 2014-м он впервые за несколько лет сыграл комедию Михаила Зощенко «Свадьба» на основной сцене театра — до этого актеры работали на малой. О необходимости реконструкции говорили с начала 90-х годов. Первый этап начался в 2000 году и шел с перерывами 11 лет (тогда была перестроена входная группа, появилась малая сцена).

Как гордо рассказывал главный режиссер Александр Славутский, площадь увеличилась на 80%. Стоимость реконструкции составила примерно 1 млрд рублей, около 800 млн из которых выделил бюджет Татарстана, остальное — федеральные средства.

Что качается Тинчуринского театра, то он пережил ремонт в 2010-м. Тогда на него из республиканского бюджета было выделено 182 миллиона рублей.

В последние годы разговоры ведутся о реконструкции и расширении русского ТЮЗа. В частности, Рустама Минниханова в 2019 году во время традиционного обхода города в буквальном смысле возмутила его теснота, и он отдал распоряжение передать коллективу близлежащую территорию складов, где купцы хранили зерно. ТЮЗ играл здесь спектакли, предполагается, что в перспективе разместят целый арт-центр.

Однако получить поддержку в федеральной программе обновления театров юного зрителя он не смог: причина — здание является частью объекта культурного наследия регионального значения, что усложняет требования к его реконструкции.

В последние годы разговоры ведутся о реконструкции и расширении русского ТЮЗа. Фото: Антон Журавлев

Казанский ТЮЗ, безусловно, — самый многострадальный театр. После пожара 1995 года труппа шесть лет кочевала по чужим сценам. С одной стороны, в 2003-м вернувшиеся домой актеры выдали спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», номинировавшийся на «Золотую Маску», с другой — его режиссер Григорий Цхвирава на следующий год уехал из Казани. Звезда ТЮЗа 90-х Роза Хайруллина уже в 1997-м перебралась в Самару.

После пожара, как отмечала нынешний директор Айсылу Горнышева, занимались зданием Купеческого собрания, а не самим театром — изменилась акустика зрительного зала, уменьшилось зеркало сцены.

Новый главреж Радион Букаев сейчас готовит серию спектаклей-воспоминаний о театре к 90-летию в 2022 году. Спектакль «Первый тайм» с рассказами Нины Калагановой о 70-х стал удачным примером соединения вербатима и ностальгии. Ожидается, что будет спектакль и о 90-х. Наверное, стоит позвать на него и президента Татарстана.

