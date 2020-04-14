Рустам Минниханов: «Республика окажет максимальную поддержку отраслям, которые имеют серьезные проблемы»

Предприниматели республики обсудили на встрече с президентом Татарстана и бизнес-омбудсменом России самые болезненные последствия самоизоляции

О снижении платы по «Платону», скорейшем переходе на цифровое правосудие и упрощенной выдаче разрешения на работу автолавок для смягчения негативных последствий самоизоляции просили сегодня татарстанские предприниматели, работающие в сфере услуг. О проблемах представители МСП рассказали на онлайн-встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым и российским бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Подробности часового разговора о сложностях, спровоцированных пандемией COVID-19, — в материале «Реального времени».

«Тут нужны дополнительные меры»



Встреча представителей бизнеса с президентом Татарстана и российским бизнес-омбудсменом и его татарстанским коллегой продолжалась всего час. За это время предприниматели успели попросить о многом. К примеру, о том, чтобы снизить тариф госсистемы «Платон», который с 1 февраля 2020 года вырос до 2,2 рубля. А также о том, чтобы упростить получение разрешительных документов на мобильную торговлю — автолавки. По словам пресс-секретаря татарстанского бизнес-омбудсмена Александра Андреева, представители этого вида бизнеса попросили выделить автолавки в отдельную категорию, на которую не распространяются общие, достаточно жесткие и трудновыполнимые в настоящих условиях требования к нестационарным торговым объектам.

Депутат Госсовета РТ, руководитель регионального отделения партии «Рост», генеральный директор ООО «Кориб» Олег Коробченко предложил Борису Титову снизить стоимость платы в системе «Платон» до 50 копеек за 1 км и рассмотреть возможность предоставления иных мер поддержки транспортным компаниям:

— Если мы сейчас не поддержим грузоперевозчиков, то они вынуждены будут возвращать грузовики лизинговым компаниям. Потом логистическую систему будет восстановить очень трудно. А это кровеносная система всего бизнеса страны.

Олег Коробченко предложил Борису Титову снизить стоимость платы в системе «Платон» до 50 копеек за 1 км и рассмотреть возможность предоставления иных мер поддержки транспортным компаниям. Фото Максима Платонова

— Я знаю, что этот вопрос обсуждался в правительстве. Но решение не принято. Мы будем продолжать свои усилия в этом направлении, — ответил Титов и добавил, что даже если тариф системы «Платон» будет обнулен, это не решит всех проблем грузоперевозчиков: — Самая большая проблема — это падение спроса на услуги грузоперевозчиков. Если будет что возить, отрасль будет работать. Тут нужны какие-то дополнительные меры.

Титов сказал также, что сейчас обсуждается вопрос конкретных мер поддержки грузоперевозчиков.

Цифровые технологии в помощь

От предпринимателей поступили два обращения, связанные с применением цифровых технологий.

Во-первых, разработать и как можно скорее запустить систему «Цифровое правосудие» — для проведения судебных процессов в онлайн-режиме. С этим предложением к Борису Титову обратился управляющий партнер компании «Зарубин и Партнеры» Филипп Зарубин. В частности, он предложил с ее помощью осуществлять проверку личности стороны по делу (по аналогии с применением электронной цифровой подписи для совершения сделок), что обеспечило бы возможность удаленного участия в судебном процессе в формате видео-конференц-связи, без посещения здания суда.

С этим предложением разработать и как можно скорее запустить систему «Цифровое правосудие» для проведения судебных процессов в онлайн-режиме к Борису Титову обратился Филипп Зарубин. Фото instagram.com/zarubinphil

— Мы уже написали обращение в Верховный суд РФ с предложением создать рабочую группу для определения ключевых цифровых решений как для арбитражного судопроизводства, так и судов общей инстанции, — сказал Борис Титов. — У нас уже есть опыт работы с Верховным судом РФ по другим вопроса. Надеемся, что уже в ближайшие недели мы продвинемся по данной теме.

Президент Татарстана подхватил это предложение и развил его, предложив сделать Татарстан пилотным регионом по его внедрению и подготовить соответствующее обращение в Верховный суд России.

Во-вторых, Петр Диденко, представлявший на встрече агрегатор «Яндекс», предложил создать на его базе онлайн-карту работающих согласно правилам самоизоляции парикмахерских и салонов красоты, о скорейшем открытии которых очень просили предприниматели республики.

Просят «каникулы по-турецки»

Собственник ООО «Унистрой — Деловой центр» Альберт Гильфанов попросил о поддержке торговых центров и выделении их в отдельную категорию — иначе на них не будет распространяться мораторий на налоговые санкции (по начислению пени) и мораторий на возбуждение дел о банкротстве. А статус пострадавших поможет получить отсрочку по уплате налогов по представлению отчетности, отсрочку по действующим кредитам и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам.

Титов сообщил, что уже обратился в правительство с просьбой включить торговлю непродовольственными товарами в этот список, и напомнил, что арендодателей сейчас призывают на 50% снизить арендную плату:

— Это, конечно, большое подспорье для арендаторов, но большая проблема для арендодателей. Нужны какие-то компромиссные решения, причем между самими предпринимателями.

Титов сообщил, что уже обратился в правительство с просьбой включить торговлю непродовольственными товарами в список пострадавших, и напомнил, что арендодателей сейчас призывают на 50% снизить арендную плату. Фото Максима Платонова

А генеральный директор отеля Kazan Palace by Tasigo Серкан Аслан заговорил о мерах поддержки для отелей и гостиниц, в частности о снижении НДС до 7%, введении не отсрочки по уплате налогов, а налоговых каникул сроком на 1 год, а также о возможности распространения турецкого опыта в России — на его родине государство частично компенсировало затраты гостиничного бизнеса на фонд оплаты труда.

По его словам, инвесторы, вложившие денежные средства в строительство гостиничных комплексов, не в состоянии оплачивать имеющиеся кредиты и выдавать заработную плату персоналу:

— С 1 апреля наш отель закрыт, а зарплаты сотрудникам мы обязаны выплачивать.

Российский бизнес-омбудсмен ответил, что гостиничный сектор уже попал в список наиболее пострадавших отраслей экономики, что гарантирует полный набор мер поддержки, подготовленных правительством РФ.

— Что касается снижения НДС, то этот налог актуален тогда, когда есть оборот. Сейчас, когда работа не ведется, вам он не сильно мешает.

Однако он добавил, что, по его мнению, гостиничный бизнес и HoReCa должны получить льготный НДС — в размере 10%.

Серкан Аслан заговорил о возможности распространения турецкого опыта в России — на его родине государство частично компенсировало затраты гостиничного бизнеса на фонд оплаты труда. Фото youtube.com

На неисправной машине от коронавируса не уедешь

— Я обратился к Рустаму Нургалиевичу с предложением открыть автосервисы с соблюдением всех норм самоизоляции, — рассказал «Реальному времени» владелец сети станций техобслуживания «Автолига» Сергей Шубин. — Это дало бы возможность не только поддержать отрасль, но и способствовало безопасности на дорогах. Плохо, если по улицам будут ездить неисправные автомобили. Президент со мной согласился и дал указание проработать этот вопрос.

Шубин предложил готовый «рецепт» бесконтактной работы с клиентами: передача авто на улице, санобработка всего салона дважды — при приемке и сдаче машины, отъезд и приезд клиента за готовым автомобилем на такси, работа в масках и перчатках, запрет автовладельцам на вход в ремонтный цех.

— Мы ждем ответа Роспотребнадзора и надеемся вскоре открыться, — сказал «Реальному времени» Шубин. — Президент дал также указание обеспечить возможность получения автовладельцами разрешения на выход из дома для сдачи-приемки автомобиля.

«Я обратился к Рустаму Нургалиевичу с предложением открыть автосервисы с соблюдением всех норм самоизоляции», — рассказал владелец сети станций техобслуживания «Автолига» Сергей Шубин. Фото Дмитрия Резнова

Без прически клиенты не хотят самоизолироваться

Ждут разрешения на открытие и парикмахерские с салонами красоты. О них на встрече с Миннихановым и Титовым напомнил владелец сети, работающей по франшизе японской парикмахерской, Ильназ Набиуллин. Он заметил, что татарстанцы безо всяких разрешений уже начали втихую стричься на дому, что гораздо опаснее с точки зрения распространения коронавируса, чем прием клиентов по записи в условиях салона, где соблюдаются все санитарные нормы и требования, а контроль за этим осуществляется с помощью видеокамер.

Пока разрешение не получено — по словам Рустама Минниханова, сложность в том, что отсутствуют гарантии безопасности. Он поручил совместно с Роспотребнадзором обсудить предложенные предпринимателем меры и вынести решение о возможности оказания таких услуг.

Лавочки-цветочки

Председатель правления потребительского кооператива «Халяль Фудс» Эльвира Хайруллина попросила Рустама Минниханова разрешить вести мобильную торговлю продуктами питания с передвижных автолавок и упростить получение разрешительной документации для объектов мобильной торговли. Она предложила выделить автолавки в отдельную категорию нестационарных торговых объектов, на которую не распространялось бы требование по внесению в Схему нестационарных торговых объектов. Также она предложила разработать для автолавок исчерпывающий перечень правил для определения их работы, в том числе регулирующих внешний вид объектов мобильной торговли.

Рустам Минниханов поддержал эту инициативу — при условии соблюдения правил безопасности, исключающих прямой контакт между продавцом и покупателем.

— Такое поручение мы дадим. У нас достаточно большое количество площадок, где можно оказывать такие услуги.

Эльвира Хайруллина попросила разрешить вести мобильную торговлю продуктами питания с передвижных автолавок и упростить получение разрешительной документации для объектов мобильной торговли. Фото Рината Назметдинова

Поддержали идею и мэр Казани Ильсур Метшин, и руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Роспотребнадзор) Марина Патяшина.

— Я считаю возможным рассмотреть этот формат. Мы пропишем требования как для самой автолавки, так и меры профилактики, которые должен будет соблюдать покупатель.

А вот вопрос предпринимательницы Екатерины Сафиной о возможности реализации в цветочном магазине сезонных товаров для садоводов — рассады и саженцев, как выяснилось, уже снят: ими торговать можно.

— Пожалуйста, работайте. Мы только спасибо скажем. Саженцы и семена мы уже разрешили продавать, так что я не вижу никаких проблем в организации продаж товаров для садоводства. Я очень надеюсь, что большинство пожилых людей сейчас поработают у себя в огороде, сделают грядки и посадят растения, — ответил ей глава Татарстана.

«Саженцы и семена мы уже разрешили продавать, так что я не вижу никаких проблем в организации продаж товаров для садоводства», — сказал Рустам Минниханов

«Пока мы свои решения не принимаем»

Встреча прошла под негласным девизом: «Осторожность — прежде всего». Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что правительство России принимает все необходимые меры по поддержке наиболее пострадавших отраслей:

— Пока мы свои решения не принимаем, так как не понимаем длительность и глубину тех проблем, которые сейчас есть. Когда мы увидим, в каком направлении идти, я вас заверяю, что республика окажет максимальную поддержку тем отраслям, которые имеют серьезные проблемы.

По мнению Бориса Титова, это правильная позиция:

— В этой ситуации надо действовать очень выверенно, с четким пониманием того, какие тенденции приобретает этот экономический шторм и какие у него будут последствия. Сложно всем — зарплаты надо выплачивать, притом что у многих продажи до нуля упали. Еще не до конца действует система льготного кредитования. Банки должны выдавать кредиты на зарплату под 0%, но во многих регионах они сдерживают этот процесс.

Титов также сказал, что сейчас главная задача — сохранение рабочих мест:

— Это главное для того, чтобы как-то продержаться и преодолеть кризис.

Глава Татарстана попросил уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей поддержать наиболее пострадавших предпринимателей субсидиями для сохранения занятости, чтобы часть средств, которые выделяются службе занятости, направлялись работодателям, сохранившим рабочие места:

— Все равно же мы эти деньги будем вкладывать в пособия по безработице. Людей надо сохранить. Самое ценное — люди! Сегодня, чтобы получить выплаты, человек должен уволиться и зарегистрироваться на специальном ресурсе. Нельзя ли по наиболее пострадавшим отраслям предусмотреть субсидии, чтобы сохранить коллективы?

Титов ответил, что такой вопрос будет рассматриваться.